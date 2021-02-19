Trabzon koronavirüs tablosu kırmızıya döndü.. Kentte alarm verildi.. İşte yeni yasaklar
Koronavirüs salgınında son dönemde en çok artış gösteren illerin başında gelen Trabzon'da ilave tedvbirler devreye girdi. Kentte bir çok bölge yoğun artış yaşarken merkez bölgelerde koronavirüs vaka sayıları katlandı.Trabzon Valiliği, kış mevsimi dolayısıyla kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirildiği bu süreçte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında evlerde misafir kabul edilmesine, apartman ve sitelerde mevlit, taziye, gün ve nişan gibi organizasyonların yapılmasına müsaade edilmeyeceğini bildirdi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu tabloya göre 8-14 Şubat tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller arasında ilk 5'te bulunan Giresun'un ardından Trabzon'da da ek tedbirler alındı. Giresun'un ardından Trabzon'da da köy ve mahallelere çıkışlar yasaklandı. Kentte özellikle Trabzonspor maçının olduğu günlerde bir araya toplanan grupların televizyondan maç izlediği duyumları üzerine sıkı denetim kararı alındı.
Sağlık Bakanlığı, 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında Covid-19 vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 5 sırada Karadeniz Bölgesi'nden Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun aldı. Buna göre Trabzon’da haftalık bin 851, günlük ise 264 pozitif vaka tespit edildi. Karadeniz Bölgesi'nde çalışmalarını sürdüren filyasyon ekipleri, son günlerde koronavirüsün en fazla cenaze namazları, taziye ve aile içi ev ziyaretlerinde yayıldığını tespit etti.
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İLAVE TEDBİRLER ALINDI, EKİP SAYILARI ARTIRILDI
Vaka sayılarının oransal olarak en yüksek olduğu iller sıralamasında ilk sırada yer alan Trabzon'da İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca ilave tedbirler alınmaya devam ediliyor. Kentte cenaze namazlarının en fazla 30 kişi ile sınırlandırılarak kılınması, evlerde toplu olarak bir araya gelinmeler ve aile içi buluşmalara denetim getirilmesine kadar alınan tedbirlere yenileri eklendi. Cadde ve sokaklarda artırılan polis ekipleri ile Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimleri yoğunlaştırıldı. Kısıtlamalarda ilçe geçişlerine, köy ve mahallelere çıkışlara izin verilmeyecek, giriş ve çıkışlarında polis kontrol noktaları oluşturulacak.
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TOPLU HALDE MAÇ İZLEYENLERE TAKİP
Kentte özellikle Trabzonspor maçının olduğu günlerde bir araya toplanan grupların televizyondan maç izlediği duyumları üzerine sıkı denetimler yapılacak. Kentte alınan kararları denetlemek için 939 kişilik, 242 ekip sahada denetimlere başladı. Kentte vaka artışlarına rağmen cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu dikkat çekti.
VALİ: ADIM BAŞI GÜVENLİK GÜCÜMÜZ VAR
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, alınan kararlara ilişkin Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu. 242 denetim ekibinin sahada olduğunu anlatan Vali Ustaoğlu, “Bunların sayısında ciddi bir artış yaptık. Sadece polisimizle değil, diğer kurum ve kuruluşlarımızla beraber 936 personelimiz şu an aktif olarak sahada. Trabzon’da adım başı güvenlik güçlerimize rastlamak mümkün.
Tabi ki bu sadece bizim yapacağımız denetimlerle değil vatandaşlarımızın da kendilerini, çevrelerini denetlemesi gerekiyor. Sokakta maske ve mesafe noktasında çok sıkıntı yaşanmıyor. Aile içi oturmalar, akraba toplanmaları denetlenemiyor. Evlere giremiyoruz, evleri kontrol etme şansımız yok. Bu anlamda vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz. Trabzon’da maç izlemek için bir araya gelen kişilerinde olduğu da kulağımıza gelmeye başladı. Duyum alırsak eğer bunlara da gerekli işlemler uygulanacak” dedi.
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‘DENETİMSE DENETİM, CEZAYSA CEZA’
Yörede birçok kişinin hafta sonları kısıtlamaları köy evlerinde giderek geçirdiğini anlatan Vali Ustaoğlu, “İlçelerimizin girişlerinde ve belli noktalarda denetlemeler yapılacak. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan bazı vatandaşlarımız olabiliyor. Bunların bu durumu suiistimal ettiği duyumunu da aldık. Bu konuda da iş yeri güzergâhı dışında bulunan vatandaşlara da gerekli cezalarda uygulanacak. Artık bu konuda ne gerekiyorsa yapacağız. Denetimse denetim, ceza ise ceza, iş yeri kapatma ise kapatma. Ne gerekiyorsa yapılacak. Artık başka çaremiz kalmadı. Herkesin dikkatli olması gerekiyor” diye konuştu.
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Valilikten yapılan açıklamada, Trabzon'da son haftalarda Kovid-19 vakalarının tekrar artış gösterdiğine dikkat çekilerek, salgınla mücadele kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulunca çeşitli tedbirler alındığı belirtildi.
Kış mevsimi nedeniyle kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilen bu süreçte, salgının bulaşma ve yayılım hızını arttırdığı göz önüne alındığında, evlerde misafir kabul edilmemesinin büyük önem arz ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Evlerde gün, mevlit, taziye ve benzeri toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmeyecektir. Uygulamanın takibi muhtarlar ile apartman ve site yöneticileri tarafından gerçekleştirilecektir. İlimiz genelinde apartman ve sitelere ait olan ortak kullanım alanlarında apartman toplantısı, oturma, gün, doğum günü kutlamaları, nişan, yemek ve kahvaltı gibi hiçbir toplu etkinlik de yapılmayacaktır. Karar, site ve apartman yöneticileri tarafından uygulanacak ve herkesin görebileceği bir yere asılacaktır. Aksi takdirde idari ve adli işlemlerden site ve apartman yöneticileri de sorumlu olacaktır."
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‘HER GEÇEN GÜN DAHA DA KÖTÜYE GİDİYORUZ’
Trabzon'da yaşayan Şeref İşler, halkın çok fazla duyarsız olduğunu belirterek, "Alınan tedbirlere çok fazla rağbet gösterilmiyor. Herkesin kararlara uyması gerekiyor. Hafta sonları evde kalmamız bu sorunun çözümü olamayacak gibi. Her geçen gün daha da kötüye gidiyoruz. Zaman akıp gidiyor, geçen zamandan hiçbir şey anlamıyorum" dedi.
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‘KİMSE KÖYLERDE KURALLARA UYMUYOR’
Ömer Güney ise, “Hafta sonu yasakları biter bitmez hafta başında herkes kendini dışarıya atıyor. Sanki hafta sonu evde kaldılar, yasak bitince bu bir ödül gibi dışarıya çıkıyor insanlar. Bu da yetmezmiş gibi hafta sonu yasaklarını insanlar köylerine çıkarak geçiriyor. Orada komşularla oturmalar ve yemekler düzenleniyor. Kimse köylerde kurallara uymuyor. Herkes birbiri ile yaylada bayırda bahçelerde dolaşıyor. Bu vakalar insanların tutarsız davranışları sonucu arttı” ifadelerini kullandı.
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Trabzonspor koronavirüs açıklaması! Vaka sayısı 7'ye yükseldi
Trabzonspor, bir futbolcusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı. Daha önce 6 pozitif vaka açıklayan Bordo-mavililer'de toplam 7 futbolcunun testi pozitif çıkmış oldu.
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Trabzonspor'da 1 futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Dün rutin olarak uyguladığımız PCR testlerinde sonucu negatif çıkan bir futbolcumuz bugün semptom göstermesi üzerine yeniden teste tabi tutulmuştur. Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcumuz izolasyona alınarak tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Karadeniz ekibinde Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısı böylelikle 7'ye yükseldi.