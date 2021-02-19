Trabzon koronavirüs tablosu kırmızıya döndü.. Kentte alarm verildi.. İşte yeni yasaklar

TOPLU HALDE MAÇ İZLEYENLERE TAKİP Kentte özellikle Trabzonspor maçının olduğu günlerde bir araya toplanan grupların televizyondan maç izlediği duyumları üzerine sıkı denetimler yapılacak. Kentte alınan kararları denetlemek için 939 kişilik, 242 ekip sahada denetimlere başladı. Kentte vaka artışlarına rağmen cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu dikkat çekti.



VALİ: ADIM BAŞI GÜVENLİK GÜCÜMÜZ VAR



Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, alınan kararlara ilişkin Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu. 242 denetim ekibinin sahada olduğunu anlatan Vali Ustaoğlu, “Bunların sayısında ciddi bir artış yaptık. Sadece polisimizle değil, diğer kurum ve kuruluşlarımızla beraber 936 personelimiz şu an aktif olarak sahada. Trabzon’da adım başı güvenlik güçlerimize rastlamak mümkün.



Tabi ki bu sadece bizim yapacağımız denetimlerle değil vatandaşlarımızın da kendilerini, çevrelerini denetlemesi gerekiyor. Sokakta maske ve mesafe noktasında çok sıkıntı yaşanmıyor. Aile içi oturmalar, akraba toplanmaları denetlenemiyor. Evlere giremiyoruz, evleri kontrol etme şansımız yok. Bu anlamda vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz. Trabzon’da maç izlemek için bir araya gelen kişilerinde olduğu da kulağımıza gelmeye başladı. Duyum alırsak eğer bunlara da gerekli işlemler uygulanacak” dedi.