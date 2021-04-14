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Gündem
Haber Giriş: 14 Nisan 2021 - 15:33 | 

Trabzon iftar vakti 2021: Trabzon'da iftara ne kadar kaldı? Trabzon imsakiye ve sahur vakti bilgileri

Trabzon iftar vakti, bu ilde ikamet eden pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Trabzon iftar saati bilgilerine göre iftar sofraları etrafında buluşacak olan vatandaşlar, ibadetlerini yerini getirecek. Trabzon iftar saati sonrasında ise imsakiye sahur saati merakla beklenecek. Peki, Trabzon'da iftara ne kadar kaldı? İşte, Trabzon iftar vakti için imsakiye 2021 bilgileri

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Trabzon iftar vakti için geri sayım sürüyor. Trabzon iftar saati ile birlikte iftarlarını gerçekleştirecek olan pek çok Müslüman, bu kez sahur vakti için bekleyişe geçecek. Peki, Trabzon'da iftar saat kaçta gerçekleşecek? İşte, Trabzon iftar ve sahur vakti imsakiye bilgileri

TRABZON'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Trabzon'da iftar, 14 Nisan Çarşamba günü saat 19.06'da gerçekleşecek.

TRABZON'DA SAHUR SAAT KAÇTA?

Trabzon'da sahur, 04.06'de yapılacak. Diğer illerin iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi almak için lütfen diğer sayfaya geçiniz

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GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202104:0819:0520:30*
214.04.202104:0619:0620:31
315.04.202104:0419:0720:33
416.04.202104:0219:0820:34
517.04.202104:0019:0920:36
618.04.202103:5819:1120:37
719.04.202103:5619:1220:39
820.04.202103:5419:1320:40
921.04.202103:5219:1420:41
1022.04.202103:5019:1520:43
1123.04.202103:4819:1620:44
1224.04.202103:4719:1720:46
1325.04.202103:4519:1820:47
1426.04.202103:4319:1920:49
1527.04.202103:4119:2020:50
1628.04.202103:3919:2120:52
1729.04.202103:3719:2220:53
1830.04.202103:3619:2320:55
1901.05.202103:3419:2420:56
2002.05.202103:3219:2520:58
2103.05.202103:3019:2620:59
2204.05.202103:2819:2721:01
2305.05.202103:2719:2921:02
2406.05.202103:2519:3021:04
2507.05.202103:2319:3121:05
2608.05.202103:2119:3221:07**
2709.05.202103:2019:3321:08
2810.05.202103:1819:3421:10
2911.05.202103:1619:3521:11
3012.05.202103:1519:3621:13***


Diğer illerin iftar saatlerini görüntülemek için lütfenburaya tıklayın

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Pınar Sökülmez Kaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaşandığı ramazan ayında oruç tutacak yaşlılara beslenme ile ilgili önerilerde bulundu.

Kaya, AA muhabirine, ruhsal ve bedensel bir arınma dönemi olan ramazan ayında beslenme alışkanlıklarının değiştiğini, bu dönemi sağlıklı geçirmek adına dengeli ve yeterli beslenme ilkelerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Özellikle yaşlıların salgın döneminde ramazanı sağlıklı geçirmek adına dengeli ve yeterli beslenmelerinin daha da önem taşıdığını vurgulayan Kaya, "Yaşlı bireyler kronik hastalık, ilaç kullanımı, yaşlanmayla birlikte gelişen beslenme yetersizlikleri nedeniyle risk altındadır. Oruç tutan yaşlı grubun belirli beslenme önerilerini takip etmesi gerekmektedir." dedi.

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Ramazanda öğün sayısının azalması nedeniyle metabolizmanın yavaşlayacağını ve bağışıklık sisteminin zayıflayacağını anlatan Kaya, bağışıklık sistemini güçlü tutmak gerektiğini dile getirdi.

Ramazan süresince oruç tutacak yaşlılar için beslenme programları hazırlanması gerektiğine işaret eden Kaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uzun süren açlıktan sonra yenilen yüksek kalorili yemekler yaşlılarda bulantı, gaz, yanma, reflü, kabızlık gibi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle iftar su ile açıldıktan sonra 1-2 dilim peynir, az tuzlu birkaç tane zeytin, domates, salatalık maydanoz, yeşillikler yenilmelidir. Sonrasında ise çorba ve 1-2 dilim tam tahıllı ekmek tüketilmeli. Ana yemek olarak sağlıklı pişirme yöntemleri ile hazırlanmış haşlama, ızgara, fırında pişirme et, tavuk veya zeytinyağlı sebze yemekleri, etli sebze yemekleri, kuru baklagiller tüketilmelidir. Bu yemeklerin yanında ayran, cacık, kefir, bol yeşillikli salata, birkaç dilim tam tahıllı ekmek tercih edilmelidir. Ayrıca iftardan sonra tüketilecek tatlıların şerbetli, kızartma, hamur işi yerine sütlü tatlılardan seçilmesi gerekmektedir. Eğer yaşlı bireyin diyabeti mevcutsa şeker içermeyen veya tatlandırıcı ile hazırlanmış tatlıların diyet planları dahilinde tüketmesi istenilebilir."

İftar ve sahur arasında yeterli sıvı alınmasının da önemli olduğunu belirten Kaya, "Günlük 2-2,5 litre olan sıvı gereksinmesi bu süre boyunca sağlanmalıdır. Yaşlı bireyler yavaşlayan metabolizmaları nedeniyle vücut sıvı kaybı eğilimli olduğu için yeterli su ve sıvı tüketimlerinin mutlaka sağlanması gerekmektedir. Çay, kahve gibi içecekler demir ve kalsiyumla etkileşim göstermektedir. Bu nedenle anemi ve osteoporoz riski altındaki yaşlı grubun bu içecekleri yemeklerden 45-60 dakika sonra tüketmesi faydalı olacaktır." ifadesini kullandı.

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