Trabzon iftar vakti 2021: Trabzon'da iftara ne kadar kaldı? Trabzon imsakiye ve sahur vakti bilgileri
Trabzon iftar vakti, bu ilde ikamet eden pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Trabzon iftar saati bilgilerine göre iftar sofraları etrafında buluşacak olan vatandaşlar, ibadetlerini yerini getirecek. Trabzon iftar saati sonrasında ise imsakiye sahur saati merakla beklenecek. Peki, Trabzon'da iftara ne kadar kaldı? İşte, Trabzon iftar vakti için imsakiye 2021 bilgileri
Trabzon iftar vakti için geri sayım sürüyor. Trabzon iftar saati ile birlikte iftarlarını gerçekleştirecek olan pek çok Müslüman, bu kez sahur vakti için bekleyişe geçecek. Peki, Trabzon'da iftar saat kaçta gerçekleşecek? İşte, Trabzon iftar ve sahur vakti imsakiye bilgileri
TRABZON'DA İFTAR SAAT KAÇTA?
Trabzon'da iftar, 14 Nisan Çarşamba günü saat 19.06'da gerçekleşecek.
TRABZON'DA SAHUR SAAT KAÇTA?
Trabzon'da sahur, 04.06'de yapılacak. Diğer illerin iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi almak için lütfen diğer sayfaya geçiniz
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:08
|19:05
|20:30*
|2
|14.04.2021
|04:06
|19:06
|20:31
|3
|15.04.2021
|04:04
|19:07
|20:33
|4
|16.04.2021
|04:02
|19:08
|20:34
|5
|17.04.2021
|04:00
|19:09
|20:36
|6
|18.04.2021
|03:58
|19:11
|20:37
|7
|19.04.2021
|03:56
|19:12
|20:39
|8
|20.04.2021
|03:54
|19:13
|20:40
|9
|21.04.2021
|03:52
|19:14
|20:41
|10
|22.04.2021
|03:50
|19:15
|20:43
|11
|23.04.2021
|03:48
|19:16
|20:44
|12
|24.04.2021
|03:47
|19:17
|20:46
|13
|25.04.2021
|03:45
|19:18
|20:47
|14
|26.04.2021
|03:43
|19:19
|20:49
|15
|27.04.2021
|03:41
|19:20
|20:50
|16
|28.04.2021
|03:39
|19:21
|20:52
|17
|29.04.2021
|03:37
|19:22
|20:53
|18
|30.04.2021
|03:36
|19:23
|20:55
|19
|01.05.2021
|03:34
|19:24
|20:56
|20
|02.05.2021
|03:32
|19:25
|20:58
|21
|03.05.2021
|03:30
|19:26
|20:59
|22
|04.05.2021
|03:28
|19:27
|21:01
|23
|05.05.2021
|03:27
|19:29
|21:02
|24
|06.05.2021
|03:25
|19:30
|21:04
|25
|07.05.2021
|03:23
|19:31
|21:05
|26
|08.05.2021
|03:21
|19:32
|21:07**
|27
|09.05.2021
|03:20
|19:33
|21:08
|28
|10.05.2021
|03:18
|19:34
|21:10
|29
|11.05.2021
|03:16
|19:35
|21:11
|30
|12.05.2021
|03:15
|19:36
|21:13***
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