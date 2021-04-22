Trabzon iftar saatleri: Trabzon'de ifar ve sahur vakitleri (2021 Trabzon Ramazan imsakiyesi)
Trabzon iftar vakti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Ramazan ayını Trabzon'da geçiren vatandaşlar, iftar saatini merak ediyor. İftar vakitleri, illere ve günlere göre farklılık gösteriyor. Trabzon iftar saatleri hakkında detaylı imsakiye bilgilerini yayımlayan Diyanet, kentte yaşayan vatandaşlar için sahur ve iftar saatleri hakkında bilgi verdi. Peki, Trabzon'da iftara ne kadar, kaç saat kaldı? İşte Trabzon iftar vakitleri
Trabzon iftar vakti vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Trabzon iftar saati ile birlikte orucunu açacak olan pek çok Müslüman, 22 Nisan tarihli imsak vaktini araştırıyor. Peki, Trabzon'da iftar saat kaçta gerçekleşecek? İşte, Trabzon iftar ve sahur vakti imsakiye bilgileri
TRABZON'DA İFTAR SAAT KAÇTA OKUNACAK?
Trabzon'da iftar bu akşam saat 19:15'de okunacak. Trabzon'de teravih namazı ise saat 20:43'de kılınacak
TRABZON 2021 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN
TRABZON RAMAZAN İMSAKİYESİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:08
|19:05
|20:30*
|2
|14.04.2021
|04:06
|19:06
|20:31
|3
|15.04.2021
|04:04
|19:07
|20:33
|4
|16.04.2021
|04:02
|19:08
|20:34
|5
|17.04.2021
|04:00
|19:09
|20:36
|6
|18.04.2021
|03:58
|19:11
|20:37
|7
|19.04.2021
|03:56
|19:12
|20:39
|8
|20.04.2021
|03:54
|19:13
|20:40
|9
|21.04.2021
|03:52
|19:14
|20:41
|10
|22.04.2021
|03:50
|19:15
|20:43
|11
|23.04.2021
|03:48
|19:16
|20:44
|12
|24.04.2021
|03:47
|19:17
|20:46
|13
|25.04.2021
|03:45
|19:18
|20:47
|14
|26.04.2021
|03:43
|19:19
|20:49
|15
|27.04.2021
|03:41
|19:20
|20:50
|16
|28.04.2021
|03:39
|19:21
|20:52
|17
|29.04.2021
|03:37
|19:22
|20:53
|18
|30.04.2021
|03:36
|19:23
|20:55
|19
|01.05.2021
|03:34
|19:24
|20:56
|20
|02.05.2021
|03:32
|19:25
|20:58
|21
|03.05.2021
|03:30
|19:26
|20:59
|22
|04.05.2021
|03:28
|19:27
|21:01
|23
|05.05.2021
|03:27
|19:29
|21:02
|24
|06.05.2021
|03:25
|19:30
|21:04
|25
|07.05.2021
|03:23
|19:31
|21:05
|26
|08.05.2021
|03:21
|19:32
|21:07**
|27
|09.05.2021
|03:20
|19:33
|21:08
|28
|10.05.2021
|03:18
|19:34
|21:10
|29
|11.05.2021
|03:16
|19:35
|21:11
|30
|12.05.2021
|03:15
|19:36
|21:13