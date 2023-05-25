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TPAO personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? 2023 TPAO 450 personel alımı başvuru şartları

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#TPAO Personel Alımı#TPAO Personel Alımı Başvuruları#2023 TPAO Personel Alımı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 12:25

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) 450 personel alımı yapacağına ilişkin bir duyuru yayınladı. Açıklamayla birlikte, TPAO personel alımı başvuruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 175'i lisans, 275'i ön lisans mezunu olmak üzere TPAO 450 personel alımı çeşitli illerde görevlendirilecek. Peki, TPAO personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman, nasıl yapılır? TPAO 450 personel alımı başvuru şartları...

1/4TPAO personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır 2023 TPAO 450 personel alımı başvuru şartları

TPAO personel alımı 2023 yılında başvuruların değerlendirilmesinin ardından 450 kişi için gerçekleşecek. Başvuruda bulunmak isteyenler TPAO personel alımı başvuru detaylarını merak ediyorlar. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından erilen ilanda başvuruya ilişkin detaylara yer verildi. TPAO personel alımı başvuruları ne zaman, hangi illerde olacak? TPAO 450 personel alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar...

2/4TPAO PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI

TPAO PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

TPAO personel alımı başvuruları başlamadı. Başvuru tarihlerinin https://www.tpao.gov.tr/ adresinden paylaşılması bekleniyor.

3/4TPAO PERSONEL ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK

TPAO PERSONEL ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

TPAO tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Ortaklığımız, Ülkemizin enerji bağımsızlığına giden yolda arama ve üretim faaliyetlerini hız kesmeden sürdürmektedir. Artan arama ve üretim faaliyetlerimiz ile petrol ve doğalgaz keşiflerimiz sonucu yeni çalışma arkadaşlarına ihtiyaç duymaktayız.

2023 yılı içerisinde, Ankara'da bulunan Merkez Teşkilatımız ile Taşra Teşkilatımız olan Batman, Adıyaman, Trakya ve Şırnak Bölge Müdürlüklerimize çeşitli alanlarda 175'i lisans, 275'i ön lisans mezunu olmak üzere toplamda 450 personel alımı yapılacaktır.

4/4ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, alım işlemleri gerçekleştirilecektir.

2- İlanlarımız, Türkiye İş Kurumu üzerinden 2023 yılı Mayıs sonu itibariyle yayımlanmaya başlayacak ve başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi www.iskur.gov.tr üzerinden yapılabilecektir.

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