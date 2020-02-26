Toyota Corolla Hatchback yeniden Türkiye’de

Toyota Türkiye Yeni Corolla Hatchback'in lansmanını gerçekleştirdi. Araçtaki yeniliklerden, motor gücüne, satış hedefinden fiyatına kadar lansmanda bilgiler verildi. Yeni Corolla HB hem benzinli hem de hybrid motor seçenekleriyle satışa çıkacak.



1.2 turbo benzinli Multidrive S şanzımanlı model 185 newton metre tork üretirken 116 beygir de güç veriyor. CVT şanzıman olmasından dolayı araçta vites geçişleri hissedilmiyor. 1.2 turbolu modelin 0-100 kilometre hızlanması ise 10 saniye olarak ölçümlendi. Ortalama yakıt tüketimi ise 5.8 litre oldu.