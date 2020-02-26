Toyota Corolla Hatchback yeniden Türkiye’de

Toyota'nın Türkiye’de uzun yıllardır Auris adıyla satışa sunduğu hatchback modeli Corolla adıyla 2020 model olarak geri döndü. Dinamik ve spor görünüme kavuşan otomobilin hedefinde ise gençler bulunuyor.
Toyota Türkiye Yeni Corolla Hatchback'in lansmanını gerçekleştirdi. Araçtaki yeniliklerden, motor gücüne, satış hedefinden fiyatına kadar lansmanda bilgiler verildi. Yeni Corolla HB hem benzinli hem de hybrid motor seçenekleriyle satışa çıkacak.
1.2 turbo benzinli Multidrive S şanzımanlı model 185 newton metre tork üretirken 116 beygir de güç veriyor. CVT şanzıman olmasından dolayı araçta vites geçişleri hissedilmiyor. 1.2 turbolu modelin 0-100 kilometre hızlanması ise 10 saniye olarak ölçümlendi. Ortalama yakıt tüketimi ise 5.8 litre oldu.
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1.8 Hybrid motor seçeneği ise hybrid sistem devredeyken 112 beygir güç üretiyor. Benzinli motorda 142 newtonmetre tork, hybrid motorda ise 163 newtonmetre torka ulaşabiliyor. 0-100 kilometre hızlanması ise 10.9 saniye olarak ölçüldü. 100 kilometredeki ortalama yakıtı ise 3.5 litre oldu. Hybrid motor sedan Corolla, C-HR gibi modellerde kullanılandan farklı değil.
Benzinli ve Hybrid modellerin tamamında CVT özelliğine sahip otomatik şanzıman bulunuyor.
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ÜRÜN GAMINDA SEÇENEKLER DARALDI
Corolla Sedan ile Corolla HB arasında ürün gamında seçeneklerde düşüşe gidildi. Corolla Sedan’da Vision, Dream, Flame, Passion modelleri bulunurken HB modelin benzinlisinde Dream ve Flame modeli öne çıktı. Her iki modele X-Pack donanım eklenerek ekstra özellikler elde edilebiliyor.
Hybrid modelde ise Dream, Flame ve Passion X-Pack model seçenekleri yer alacak. Yine Hybrid’de X-Pack paketlerle donanımlar zenginleştirilebilecek.
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DIŞI FARKLI İÇİ AYNI
Yeni Corolla HB’in dış görünümü sedandan tamamen farklı. Oldukça dinamik ve spor görünüme sahip olan aracın içine geçildiğinde ise sedan modeldeki torpido ile karşılaşılıyor. İç mekanda önemli değişikliklerden birisi spor koltukların yer alması ve arka kapılarda bardak koyma yerlerinin ekstra olarak bulunması göze çarpıyor.
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CAM TAVAN
Yeni Corolla HB’in en dikkat özelliklerinden birisi de sedanda olduğu gibi sunroof yerine yüzde 85’e kadar açılabilir cam tavana sahip olması. Sedan Corolla’da içeri katlanan sunroof tavanda basıklık meydana getiriyordu. Yeni Corolla HB ile bu sorunun önüne geçildi.
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GİRİŞ SEVİYESİNDE ZENGİN DONANIM
Corolla HB’in giriş seviyesi olan Dream pakette 16 inç alüminyum jantlar, ön sis farları, 8 inçlik multimedya ekranı, geri görüş kamerası, 7 inç TFT kadran, Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, 6 hoparlör, çift bölgeli otomatik klima, 7 hava yastığı, USB girişi, LED ön farlar, elektronik park freni, LED arka stop lambaları, VSC, stepne, deri direksiyon ve vites topuzu, ışıklı makyaj aynaları, otomatik kararan yan aynalar, hız sabitleme sistemi bulunuyor. X-Pack paketle birlikte panoramik cam tavan ve karartılmış arka ve arka yan camlara sahip olunabiliyor.
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BAGAJ YÜKLEMESİ KOLAYLAŞACAK
Spor otomobil olmasına rağmen yeterli bagaj hacmine sahip olan Yeni Toyota Corolla HB'in bagaj ağzının kıvrımlı olmayıp geniş ve düz hatlara sahip olmasından dolayı yüklemeler de oldukça kolay hale geliyor.
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LANSMANA ÖZEL FİYATLAR
Yeni Corolla Hatchback’in 1.2 turbo Dream Multidrive S model aracı 157 bin 900 lira lansman fiyatıyla satışa çıktı.
Hybrid modelin giriş fiyatı ise 193 bin 300 lira olarak belirlendi.