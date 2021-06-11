Kızının bikinili fotoğrafını paylaşan oyuncuya eleştiri yağdı: Aklından ne geçiyordu ki?

'NE DÜŞÜNÜYORSUN Kİ?' Bir başka takipçisi de "Neler düşünüyorsun sen? Bu küçük bir kızın uygunsuz bir fotoğrafı" diye yazdı. Bu arada Spelling'e sosyal medyadan uzak durmasını ve çocuklarını bu şekilde gözler önüne sermemesini öğütleyen takipçileri de oldu.