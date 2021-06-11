Kızının bikinili fotoğrafını paylaşan oyuncuya eleştiri yağdı: Aklından ne geçiyordu ki?

Ünlü oyuncu, 13'üncü doğum günün kutlayan kızının bikinili bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı.
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ELEŞTİRİLENLER OLDU
Bunun ardından da hiç beklemediği bir eleştiri bombardımanına tutuldu.
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KIZININ DOĞUM GÜNÜ POZU
Rol aldığı dizilerle tanınan oyuncu Tori Spelling, bir süre önce 13 yaşına giren büyük kızı Stella'nın bikiniyle çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. 48 yaşındaki beş çocuk annesi Spelling, kızının doğduğu dönemden bu yana çekilen fotoğraflarına da yer verdi paylaşımında.Zamanın çok çabuk geçtiğinden söz etti.
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BAZI TAKİPÇİLERİNİ KIZDIRDI
Spelling'in Dean McDermott ile evliliğinden dünyaya gelen Stella'nın bu bikinili pozu ise sosyal medya takipçilerini çok kızdırdı. Birçok kişi onu duyarsız davranıp bir çocuğun bikinili fotoğrafını paylaşmakla suçladı.
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'NELER OLABİLECEĞİNİ BİLİYORSUN'
Bir takipçisi "Gerçekten mi? Gencecik kızının bikinili fotoğrafı internette. Özellikle sen neler olabileceğini biliyor olmalısın" diye yazarak görüşünü bildirdi.
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'NE DÜŞÜNÜYORSUN Kİ?'
Bir başka takipçisi de "Neler düşünüyorsun sen? Bu küçük bir kızın uygunsuz bir fotoğrafı" diye yazdı. Bu arada Spelling'e sosyal medyadan uzak durmasını ve çocuklarını bu şekilde gözler önüne sermemesini öğütleyen takipçileri de oldu.
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NASİHAT VERENLER DE OLDU
Bunlardan biri "Onun annesi ol Tori, en iyi arkadaşı değil. İkisi arasında büyük bir fark var. Sosyal medyadan uzaklaş ve çocuklarınla birlikte sakin bir hayat sürdür" diye yazdı.
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ÇOCUKLARI ÜZERİNDE PRİM İDDİASI
Hatta eleştirinin dozunu biraz daha ileri götürüp Tori Spelling'i çocukları üzerinden prim yapmaya çalışanlar da oldu.
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POZU BEĞENENLER DE OLDU
Bu arada Spelling'e yöneltilen bu eleştirileri yersiz bulanlar da vardı. Stella'nın pozlarının uygunsuz olmadığını, fotoğraflarda bir sorun görmediğini belirten takipçileri de oldu Spelling'in. Tori Spelling'in takipçilerinin bir bölümü de zamanın gerçekten çok çabuk geçtiğini ve çocukların hızla büyüdüğünü belirtti.
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ÜNLÜ YAPIMCININ KIZI
Hollywood'un bir dönemine damgasını vuran dizilerin yapımcısı Aaron Spelling'in kızı olan Tori Spelling, gösteri dünyasının en çok çocuk sahibi olan ünlülerinden biri. Dean McDermott ile 2006'da evlenen Spelling, beş çocuk annesi.