Torba yasada neler var? Torba yasa ne zaman çıkacak?

GAZİLERE İKİNCİ MAAŞ



Muş, yasa teklifi ile vazife ve harp malulü gazilere ikinci maaşın bağlanacağını, doğal afetlerde doğal gaz ve elektrik borçlarına bir yıl erteleme getirileceğini söyledi.



GURBETÇİYE DÖVÜZLİ BES İMKANI



Muş, yasa teklifinde yer alan diğer düzenlemelerle ilgili de şunları söyledi:



"Türkiye'de ikamet etmeyen, yurt dışında doğan orada yaşayan ve süresiz oturma izni olan gençlerimizin çalışma şartını kaldırıyoruz ve bunlara dövizli askerlik imkanı getiriyoruz. Yani bunlar için 3 yıl çalışma şartı geçerli olmayacak. Aynı şekilde yurt dışında bulunan vatandaşlarımız ve mavi kart sahiplerine dövizli Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) imkanı getiriyoruz. Onlar dövizli bireysel emeklilik imkanına sahip olacaklar. KOBİ'lerin desteklenmesi amacıyla kredi garanti kuruluşlarından sağlanan 25 milyarlık kaynak 35 milyara çıkıyor. Asgari işverenlerin desteklenmesi için 2020 yılı asgari ücretin 75 TL olmasını bu teklif ile getiriyoruz. Mesleki yeterlilik belgelerinin düzenlenmesiyle alakalı işsizlik fonundan destek veriyorduk. Bu destek 2020 yılının sonuna kadar devam edecek. Yine Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile ilgili ihalelerin Türk Lirası cinsinden yapılmasını bu düzenlemeyle birlikte getirmiş olacağız."