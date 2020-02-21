Haber Giriş: 21 Şubat 2020 - 10:31,
Torba yasada neler var? Torba yasa ne zaman çıkacak?
Torba yasa gelişmeleri vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Görüşmeleri süren torba yasa ile sosyal haklar ve askerlik konusunda birçok değişiklik yaşanacak. Yapılacak düzenlemelerle birçok alanda iyileştirme yapılacak. Peki, torba yasada neler var? Torba yasa ne zaman çıkacak?
Torba yasa ile ilgili en detaylı açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş’tan geldi. TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Muş, torba yasada alan maddelere değindi. Muş’un açıklamalarına göre, yeni torba yasa teklifiyle gurbetçiye dövizli BES imkanı, gazilere de ikinci aylık geliyor. Peki, torba yasada başka neler var?
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