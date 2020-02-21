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Haber Giriş: 21 Şubat 2020 - 10:31, /

Torba yasada neler var? Torba yasa ne zaman çıkacak?

Torba yasa gelişmeleri vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Görüşmeleri süren torba yasa ile sosyal haklar ve askerlik konusunda birçok değişiklik yaşanacak. Yapılacak düzenlemelerle birçok alanda iyileştirme yapılacak. Peki, torba yasada neler var? Torba yasa ne zaman çıkacak?

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Torba yasa ile ilgili en detaylı açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş’tan geldi. TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Muş, torba yasada alan maddelere değindi. Muş’un açıklamalarına göre, yeni torba yasa teklifiyle gurbetçiye dövizli BES imkanı, gazilere de ikinci aylık geliyor. Peki, torba yasada başka neler var?

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GAZİLERE İKİNCİ MAAŞ

Muş, yasa teklifi ile vazife ve harp malulü gazilere ikinci maaşın bağlanacağını, doğal afetlerde doğal gaz ve elektrik borçlarına bir yıl erteleme getirileceğini söyledi.

GURBETÇİYE DÖVÜZLİ BES İMKANI

Muş, yasa teklifinde yer alan diğer düzenlemelerle ilgili de şunları söyledi:

"Türkiye'de ikamet etmeyen, yurt dışında doğan orada yaşayan ve süresiz oturma izni olan gençlerimizin çalışma şartını kaldırıyoruz ve bunlara dövizli askerlik imkanı getiriyoruz. Yani bunlar için 3 yıl çalışma şartı geçerli olmayacak. Aynı şekilde yurt dışında bulunan vatandaşlarımız ve mavi kart sahiplerine dövizli Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) imkanı getiriyoruz. Onlar dövizli bireysel emeklilik imkanına sahip olacaklar. KOBİ'lerin desteklenmesi amacıyla kredi garanti kuruluşlarından sağlanan 25 milyarlık kaynak 35 milyara çıkıyor. Asgari işverenlerin desteklenmesi için 2020 yılı asgari ücretin 75 TL olmasını bu teklif ile getiriyoruz. Mesleki yeterlilik belgelerinin düzenlenmesiyle alakalı işsizlik fonundan destek veriyorduk. Bu destek 2020 yılının sonuna kadar devam edecek. Yine Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile ilgili ihalelerin Türk Lirası cinsinden yapılmasını bu düzenlemeyle birlikte getirmiş olacağız."

3KİRALARI ÖDEMEYENLER ÜÇ AY SONRA TAHLİYE EDİLECEK

'KİRALARI ÖDEMEYENLER ÜÇ AY SONRA TAHLİYE EDİLECEK'

Mehmet Muş, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilgili yeni düzenlemelerin de yasa teklifinde yer aldığını belirterek, şöyle dedi:

Vakfılar Genel Müdürlüğü'nün mülkiyetindeki taşınmazlarda 3 ya da daha fazla birikmiş kira borcu olanlara 3 ay süre veriyoruz. Bu süre içerisinde bu kira borçlarını ödemek için süre veriyoruz. Eğer ödenmezse 15 gün içeresinde tahliye edilmeleri için valiliklere yetki veriyoruz. Bir çağrı yapıyoruz. Kiralarını ödemeyenler ödesinler. Vakıflar bizim için hassas bir konu. Derneklere üye olma ve ayrılma durumlarında da bildirim zorunlu olacak. İllegal bahis ve şans oyunlarını katalog suçlarına alıyoruz. Bunlara kapatma yetkisi geliyor."

4SATICI BELGESİ OLMADAN SATANLARA CEZA

SATICI BELGESİ OLMADAN SATANLARA CEZA

Ateşli silahları, satıcı belgesi olmadan satanlara da 3 yıl hapis cezası geleceğini ifade eden Muş, bu silahların yerel ve ulusal kanallarda yapılan reklamlarına da idari para cezası getirileceğini söyledi.

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Torba yasanın çıkacağı tarihle ilgili bilgi gelir gelmez haberimizden ulaşabilirsiniz.

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