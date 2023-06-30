TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK? 2023 Torba yasa içerisinde neler var?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN LİRA OLACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaş zammının temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini, en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını söyledi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaşlarına yapılacak Zam konusunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bununla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla iş birliği halinde çalıştıklarını belirten Işıkhan, memur ve emekli Maaş zammının temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belirttiği doğrultuda düzenleme yapılarak en düşük Memur maaşının 22 bin lira olacağını kaydeden Işıkhan, "Hedefimiz torba yasada tüm paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaşmak” dedi.