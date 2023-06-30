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TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK? 2023 Torba yasa içerisinde neler var?

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 11:13

Torba yasa gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan torba yasayla ilgili olarak son durum açıklaması geldi. Bakan Işıkhan yaptığı son dakika açıklamasında en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını ve torba yasada tüm paydaşları memnun edecek sonuca ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Peki torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Torba yasa çıkış tarihi belli oldu mu? İşte son durum gelişmeleri...

1/3TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK 2023 Torba yasa içerisinde neler var

Torba yasa ile ilgili gelişmeler ekonominin öne çıkan konuları arasında. Milyonlarca vatandaş tarafından son durum gelişmeleri yakından takip edilen torba yasa ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan önemli bir açıklama geldi. Bakan Işıkhan açıklamasında torba yasa çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Peki Torba Yasa ne zaman Meclis'e gelecek? İşte son durum bilgisi...

2/32023 TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK, MECLİSE GELECEĞİ TARİH BELLİ OLDU MU

2023 TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK, MECLİS'E GELECEĞİ TARİH BELLİ OLDU MU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak yaptığı son açıklamada "Meclis tatile girmeden Temmuz ayında torba yasayı çıkarma çalışmamız sürüyor" dedi.

3/3EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN LİRA OLACAK

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN LİRA OLACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaş zammının temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini, en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaşlarına yapılacak Zam konusunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bununla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla iş birliği halinde çalıştıklarını belirten Işıkhan, memur ve emekli Maaş zammının temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belirttiği doğrultuda düzenleme yapılarak en düşük Memur maaşının 22 bin lira olacağını kaydeden Işıkhan, "Hedefimiz torba yasada tüm paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaşmak” dedi.

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