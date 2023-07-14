TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ? Torba yasa içeriği neler, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte torba yasa maddeleri ve memur emekli zammı ayrıntısı!

Emekli aylıklarına zam yapılacak.



Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde bulunan taşınmazların satışında uygulanan istisnalar kaldırılıyor.



Kurumlar vergisi arttırılıyor.



İhracat yapan kurumlar için yüzde 1 olarak uygulanan indirim yüzde 5’e çıkartılacak.Yabancı devlet harp okullarında okutulan askeri öğrencilerin eğitim sürelerinin, gönderilecek okulun durumuna göre yıl ve dönem bazında belirlenebilmesi, mezun olana kadar değil, belirli sürelerle yabancı devlet harp okullarına öğrenci gönderilebilmesi, yabancı devlet harp okullarında okutulan bir öğrenciye ayrılacak bütçe ile daha fazla öğrencinin kısmi süreli olarak yabancı devlet harp okullarına gönderilebilmesi, ayrıca eğitim süreleri bakımından denk olmayan ve öğrenci gönderilemeyen bazı ülkelerin harp okullarına da askeri öğrenci gönderilebilmesi düzenlendi.