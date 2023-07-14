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TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ? Torba yasa içeriği neler, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte torba yasa maddeleri ve memur emekli zammı ayrıntısı!

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#Torba Yasa Maddeleri#Torba Yasa Resmi Gazete'de Yayımlandı Mı#Torba Yasa İçeriği Nedir
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 02:24

Torba yasa içeriği ve nelerin yer aldığı, vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. TBMM Genel Kurulu'nda, En düşük memur maaşını s 22 bin TL’ye çıkaran, memura 8 bin 77 TL seyyanen ilave zam öngören, SSK ve Bağ-kur emekli sandığı emeklilerine enflasyon ve refah payı ile birlikte 6 aylık zammı da içeren yasa teklifi kabul edildi. Buna göre Kovid salgınında açık cezaevinde kalan hükümlülerin cezalarının beş yıl veya daha az süre kalması halinde denetimli serbestlik tedbirleri uygulanacak. İşverene verilen asgari ücret desteği 500 TL’ye çıkartılıyor. Milyonları ilgilendiren torba yasa teklifi Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Peki, Torba yasa içeriği neler? Torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, torba yasa maddeleri ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/6TORBA YASA MECLİSTEN GEÇTİ Mİ Torba yasa içeriği neler, Resmi Gazetede yayımlandı mı İşte torba yasa maddeleri ve memur emekli zammı ayrıntısı

Yeni torba yasanın yürürlüğe gireceği tarih için gözler Resmi Gazete'ye çevrildi. TBMM'de yapılan çalışmalarda sona gelinirken memur ve emekli aylıklarını düzenleyen teklif kabul edildi. Kanun teklifine göre 31/12/2023 tarihine kadar trafiğe çıkacak ve halihazırda tescilli araç sahipleri bir defaya mahsus motorlu taşıt vergisini çift ödenecek. Torba yasa kapsamında en düşük memur maaşı 22 bin lira oldu. TBMM'de kabul edilen torba yasa Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra hayata geçecek. Peki, torba yasa ne zaman çıkacak, içeriği neler? İşte, ayrıntılar.

2/6TORBA YASA MECLİSTEN GEÇTİ

TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ

TBMM Genel Kurulunda görüşülen 06/02/2023 tarihinde meydana gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi için Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

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TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ? Torba yasa içeriği neler, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte torba yasa maddeleri ve memur emekli zammı ayrıntısı!

#Torba Yasa Maddeleri
3/6TORBA YASA MADDELERİ NELER

TORBA YASA MADDELERİ NELER?

En düşük memur maaşı 22 bin 17 TL olacak. Memurlara seyyanen 8 bin 77 TL ödenecek.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanunu kapsamında "mücbir sebep hali" ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den müstesna olacak.

31/12/2023 tarihine kadar trafiğe çıkacak ve halihazırda tescilli araç sahipleri bir defaya mahsus motorlu taşıt vergisini çift ödenecek.

4/6TORBA YASA MECLİSTEN GEÇTİ Mİ Torba yasa içeriği neler, Resmi Gazetede yayımlandı mı İşte torba yasa maddeleri ve memur emekli zammı ayrıntısı

Emekli aylıklarına zam yapılacak.

Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde bulunan taşınmazların satışında uygulanan istisnalar kaldırılıyor.

Kurumlar vergisi arttırılıyor.

İhracat yapan kurumlar için yüzde 1 olarak uygulanan indirim yüzde 5’e çıkartılacak.Yabancı devlet harp okullarında okutulan askeri öğrencilerin eğitim sürelerinin, gönderilecek okulun durumuna göre yıl ve dönem bazında belirlenebilmesi, mezun olana kadar değil, belirli sürelerle yabancı devlet harp okullarına öğrenci gönderilebilmesi, yabancı devlet harp okullarında okutulan bir öğrenciye ayrılacak bütçe ile daha fazla öğrencinin kısmi süreli olarak yabancı devlet harp okullarına gönderilebilmesi, ayrıca eğitim süreleri bakımından denk olmayan ve öğrenci gönderilemeyen bazı ülkelerin harp okullarına da askeri öğrenci gönderilebilmesi düzenlendi.

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TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ? Torba yasa içeriği neler, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte torba yasa maddeleri ve memur emekli zammı ayrıntısı!

#Torba Yasa Maddeleri
5/6TORBA YASA MECLİSTEN GEÇTİ Mİ Torba yasa içeriği neler, Resmi Gazetede yayımlandı mı İşte torba yasa maddeleri ve memur emekli zammı ayrıntısı

Plastik poşetlerin de yer verildiği listedeki ürünler için uygulanan geri kazanım katılım payı tutarını iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Borç limiti arttırılıyor.

Kovid salgınında açık cezaevinde kalan hükümlülerin cezalarının beş yıl veya daha az süre kalması halinde denetimli serbestlik tedbirleri uygulanacak.İşverene verilen asgari ücret desteği 500 TL’ye çıkartılıyor.

6/6TORBA YASA NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

TORBA YASA NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen torba yasa Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Torba teklifin yarın Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

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TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ? Torba yasa içeriği neler, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte torba yasa maddeleri ve memur emekli zammı ayrıntısı!

#Torba Yasa Maddeleri