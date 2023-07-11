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TORBA YASA MADDELERİ 2023 | Torba teklif Meclis'ten geçti mi? Yeni torba yasada neler var? İşte torba yasa son dakika gelişmeleri!

Güncelleme Tarihi:

#Torba Yasa Maddeleri#Torba Yasada Neler Var#Torba Teklif Meclisten Geçti Mi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 21:17

Torba yasada nelerin yer aldığı milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. AK Parti, seçim dönemi vaatlerinden olan ve en düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya çıkaran torba yasa teklifi Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği zam oranları belli olurken, torba yasa kapsamında en düşük memur maaşı 22 bin lira oldu. MTV, seyyanen zam, işveren desteği gibi maddelerin bulunduğu torba yasa teklifinin detaylarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı. Peki, Torba teklif Meclis'ten geçti mi? Yeni torba yasada neler var? İşte, torba yasa maddeleri ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/12TORBA YASA MADDELERİ 2023 | Torba teklif Meclisten geçti mi Yeni torba yasada neler var İşte torba yasa son dakika gelişmeleri

Yeni torba yasanın yürürlüğe gireceği tarih için gözler Resmi Gazete'ye çevrildi. TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu torba teklifle motorlu taşıtlar vergisi, bir sefere mahsus olmak üzere, yıl sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için iki katına çıkarıldı. Milyonları ilgilendiren torba yasada en dikkat çeken nokta ise en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılması oldu. Torba yasa teklifi 5 Temmuz'da Meclis Başkanlığı’na sunulmuştu. Teklif Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Peki, yeni torba yasada neler var, maddeleri neler? İşte, detaylar.

2/12TORBA YASA NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

TORBA YASA NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

5 Temmuz tarihinde AK Parti, seçim dönemi vaatlerinden olan ve en düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya çıkaran yasa teklifini, deprem afetinin maliyetini karşılamaya yönelik ek vergi düzenlemeleriyle birlikte Meclis Başkanlığı’na sundu.

Teklif Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak resmileşecek. Henüz konuyla ilgili yeni bir açıklama gelmedi.

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TORBA YASA MADDELERİ 2023 | Torba teklif Meclisten geçti mi Yeni torba yasada neler var İşte torba yasa son dakika gelişmeleri

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3/12TORBA YASADA NELER VAR

TORBA YASADA NELER VAR?

Memurların maaşında, seyyanen 8 bin 72 liralık zamla ocak ayına göre ortalama yüzde 74 artış sağlanacak. Ayrıca Kurumlar Vergisi 5 puan artırılırken, araç sahiplerinden de bu yıla özgü bir kez ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınacak. AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök’ün ilk imzacısı olduğu torba teklifi AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, açıkladı. Teklifin Meclis Plan-Bütçe Komisyonu’nda yarın görüşülmesi ve gelecek hafta Genel Kurul’dan çıkarılarak 15 Temmuz’daki maaş ödemelerine yetiştirilmesi planlanıyor. Memur maaşında ortalama yüzde 74 artış sağlanacağını belirten Güler, şunları söyledi:

4/12SEYYANEN 8 BİN 72 TL

SEYYANEN 8 BİN 72 TL

“Tüm kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Temmuz 2023 tarihiyle 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere seyyanen net 8 bin 72 TL’lik artışı öngörüyoruz. En düşük memur maaşı Aralık 2022 tarihi itibariyle 9 bin 105 TL iken, 2023 Ocak tarihinde 11 bin 848 TL’ye, artış oranıyla beraber 2023 temmuzunda 22 bin 17 TL’ye çıkartılacaktır.”

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TORBA YASA MADDELERİ 2023 | Torba teklif Meclisten geçti mi Yeni torba yasada neler var İşte torba yasa son dakika gelişmeleri

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5/12İŞVEREN DESTEĞİ

İŞVEREN DESTEĞİ

Güler, “İstihdamı desteklemek amacıyla asgari ücret üzerinden işverene yapılacak devlet desteğinin aylık 500 TL’ye çıkarılmasını öngörüyoruz” dedi.

6/12EMEKLİ AYLIKLARI YOK

EMEKLİ AYLIKLARI YOK

Emekli aylıklarına yönelik ‘refah payı’ beklentisi torba teklifte yer almadı. Güler, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artışla ilgili, “Bu teklifimiz içerisinde şu anda yok. Ama oradaki zam teklifleriyle beraber oranlar dağılım yapılacaktır miktar açısından. Çünkü en düşük 5 bin 500 TL olan emekli maaşı seçim öncesinde 7 bin 500 liraya çıkartılmıştı. Şu andaki dağılım ve enflasyon farkının yansıtılmasıyla beraber... Şu andaki teklifimizde yer almıyor. Onu ilerleyen zamanda tekrar değerlendireceğiz” dedi.

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TORBA YASA MADDELERİ 2023 | Torba teklif Meclisten geçti mi Yeni torba yasada neler var İşte torba yasa son dakika gelişmeleri

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7/12MTV DE İKİ KAT

MTV DE İKİ KAT

Teklifte, ek vergiler de öngörüldü. Buna göre araç sahipleri, bu yıl bir kereye özgü olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek. MTV, bu yıl iki katı ödenecek. Vergi yasasında MTV’den istisna olan mükellefler ek vergiyi de ödemeyecek. 6 Şubat depremlerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca mücbir sebep ilan edilen yerlerde, deprem tarihi itibariyle kayıt ve tescilli taşıtlar. hasar gören taşıtlar ve yakınları kaybedenler muaf tutulacak.

8/125 PUAN EK

5 PUAN EK

2023 için yüzde 20 öngörülen Kurumlar Vergisi yüzde 25’e çıkarılacak. Bankalar, finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansmanı şirketleri, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz işletmeleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerin kazançlarından ise yüzde 30 Kurumlar Vergisi alınacak. İhracatı teşvik amacıyla, ihracat yapan kurumlara özgü, ihracattan elde ettikleri kazançlarda 1 puan olan indirim ise 5 puana çıkarılacak.

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TORBA YASA MADDELERİ 2023 | Torba teklif Meclisten geçti mi Yeni torba yasada neler var İşte torba yasa son dakika gelişmeleri

TORBA YASA MADDELERİ 2023 | Torba teklif Meclis'ten geçti mi? Yeni torba yasada neler var? İşte torba yasa son dakika gelişmeleri!

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9/12KDV İSTİSNASI KALKIYOR

KDV İSTİSNASI KALKIYOR

Kurumların aktifinde en az iki yıl bulunan taşınmazların satışında gerçekleşen devir ve teslimlere yönelik istisna uygulaması kaldırılıyor. Kurumlar, taşınmaz satışlarında artık KDV ödeyecekler. Kurumların aktifindeki gayrimenkullere uygulanan Kurumlar Vergisi indirimi de yüzde 50’den yüzde 25’e düşürülecek. Kurumların aktiflerinde bulunan ve ticaretini yapmadıkları iştirak hisselerinin satışındaki KDV istisnası ise devam edecek. Kurumların yatırım fonlarından elde ettikleri gelire yönelik Kurumlar Vergisi istisnası da kaldırılıyor. Ancak giriş sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklarının hisse senetlerinden elde edilen gelire sağlanan istisna devam edecek.

10/12DEPREM BORÇLANMASI

DEPREM BORÇLANMASI

Depremden kaynaklı ilave finansman ihtiyacının karşılanması ve Hazine nakit rezervinin güçlendirilmesi amacıyla 2023 bütçesinin net borç kullanım miktarı artırılıyor. Bütçe Yasası normalde “başlangıç ödenekleri toplamı ile tahmin edilen gelirler arasındaki fark kadar” borçlanma öngörüyor. Cumhurbaşkanı, net borçlanma tutarını bu yıla özgü olarak üç katına çıkarabilecek.

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TORBA YASA MADDELERİ 2023 | Torba teklif Meclisten geçti mi Yeni torba yasada neler var İşte torba yasa son dakika gelişmeleri

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11/12AKARYAKITA ÖTV DÜZENLEMESİ

AKARYAKITA ÖTV DÜZENLEMESİ

Akaryakıt ürünlerindeki maktu vergiler yılda iki kez güncellenecek. Maktu vergi oranları, ocak ve temmuz aylarında TÜİK’in ilan ettiği ÜFE endeksinde 6 aylık değişim dikkate alınarak yeniden belirlenecek. Bu düzenlemenin gerekçesinde, “ÖTV’nin fiyat artışlarının yüksek seyrettiği dönemlerde fiyat hareketlerini izlemede yetersiz kalması, fiyat değişimlerinde nispi ağırlığını koruyamaması gibi nedenlerden kaynaklanan Hazine gelirlerindeki azalışın önlenmesi amaçlanmaktadır” denildi.

12/12CEZA İADESİ

CEZA İADESİ

Plastik poşet, araç lastikleri, aküler, piller, bataryalar gibi geri kazanım katılım payı alınan ürünlerle ilgili tutarlar iki katına kadar artırılacak. COVID-19 salgını sırasında alınan önlemler kapsamında 11 Mart 2020’den 9 Kasım 2022’ye kadar geçen sürede kesilen cezalar iade edilecek.

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#Torba Yasa Maddeleri#Torba Yasada Neler Var#Torba Teklif Meclisten Geçti Mi

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