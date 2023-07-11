TORBA YASA MADDELERİ 2023 | Torba teklif Meclis'ten geçti mi? Yeni torba yasada neler var? İşte torba yasa son dakika gelişmeleri!

Yeni torba yasanın yürürlüğe gireceği tarih için gözler Resmi Gazete'ye çevrildi. TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu torba teklifle motorlu taşıtlar vergisi, bir sefere mahsus olmak üzere, yıl sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için iki katına çıkarıldı. Milyonları ilgilendiren torba yasada en dikkat çeken nokta ise en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılması oldu. Torba yasa teklifi 5 Temmuz'da Meclis Başkanlığı’na sunulmuştu. Teklif Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Peki, yeni torba yasada neler var, maddeleri neler? İşte, detaylar.