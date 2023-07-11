TORBA YASA MADDELERİ 2023 | Torba teklif Meclis'ten geçti mi? Yeni torba yasada neler var? İşte torba yasa son dakika gelişmeleri!

5 PUAN EK
2023 için yüzde 20 öngörülen Kurumlar Vergisi yüzde 25’e çıkarılacak. Bankalar, finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansmanı şirketleri, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz işletmeleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerin kazançlarından ise yüzde 30 Kurumlar Vergisi alınacak. İhracatı teşvik amacıyla, ihracat yapan kurumlara özgü, ihracattan elde ettikleri kazançlarda 1 puan olan indirim ise 5 puana çıkarılacak.