TORBA YASA 2023 SON DAKİKA GELİŞMELERİ | Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? Yeni torba yasada neler var? İşte maddeler

AK PARTİLİ AKBAŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu 17 maddelik ekonomik düzenlemeleri içeren yasa teklifi tartışıldı.



AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, seçimlerden önce AK Parti'nin vaad ettiklerini bir bir yerine getirdiğini vurgulayarak, "Bu noktada, o verdiğimiz sözlerden bir tanesini de Meclisimizin çalışmalarına ara vermeden hemen önce yasalaştırmak ve bir an evvel hem depremzede vatandaşlarımızın taleplerinin hızlı bir şekilde yerine gelmesi, hem de memur ve emeklilerimizin beklemiş olduğu müjdeyi bir an evvel ortaya koymak bağlamında bir yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduk. Bir an evvel Plan Bütçe'de, bahsedilen bütün 17 maddelik bu paketin evveliyetle görüşülerek Genel Kurul'un takdirine gelmesine muhatap olacağız ve burada da siz değerli milletvekillerimizin destekleriyle bu paketi bir an evvel geçirmek istiyoruz" dedi.