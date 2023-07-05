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TORBA YASA 2023 SON DAKİKA GELİŞMELERİ | Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? Yeni torba yasada neler var? İşte maddeler

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#Torba Yasa#Meclis#TBMM
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 20:34

Torba yasa teklifi 2023 için gözler Meclis'e çevrildi. Son gelişmeye göre TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu 17 maddelik ekonomik düzenlemeleri içeren yasa teklifi tartışıldı. Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği zam oranları belli olurken, torba yasa kapsamında en düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkarılacak. Yüzde 85 oranında memur maaşına yapılacak zam oranları için geri sayım sürerken torba yasa maddelerine gözler çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada "Torba yasayla paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaştırmak. Biz bunu torba yasada sunacağız ve Meclis tarafından da kısa sürede geçmesini sağlayacağız" ifadelerini kullanmıştı. Peki, torba yasada neler var? Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? İşte, 2023 torba yasa teklifi maddeleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

1/6TORBA YASA 2023 SON DAKİKA GELİŞMELERİ | Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclisten geçti mi Yeni torba yasada neler var İşte maddeler

Torba yasa Meclis'ten ne zaman geçecek? sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla memur ve emekli zammı netleşti. Torba yasa kapsamında en düşük memur maaşı 22 bin TL olması beklenirken gözler TBMM Başkanlığı'na sunulacak teklife çevrildi. Öte yandan torba yasa ile diğer memurlar için görev, unvan, derece ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artış da sağlanacak. İşte, torba yasa maddeleri ve konu hakkında detaylar.

2/6AK PARTİLİ AKBAŞOĞLUNDAN AÇIKLAMA

AK PARTİLİ AKBAŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu 17 maddelik ekonomik düzenlemeleri içeren yasa teklifi tartışıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, seçimlerden önce AK Parti'nin vaad ettiklerini bir bir yerine getirdiğini vurgulayarak, "Bu noktada, o verdiğimiz sözlerden bir tanesini de Meclisimizin çalışmalarına ara vermeden hemen önce yasalaştırmak ve bir an evvel hem depremzede vatandaşlarımızın taleplerinin hızlı bir şekilde yerine gelmesi, hem de memur ve emeklilerimizin beklemiş olduğu müjdeyi bir an evvel ortaya koymak bağlamında bir yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduk. Bir an evvel Plan Bütçe'de, bahsedilen bütün 17 maddelik bu paketin evveliyetle görüşülerek Genel Kurul'un takdirine gelmesine muhatap olacağız ve burada da siz değerli milletvekillerimizin destekleriyle bu paketi bir an evvel geçirmek istiyoruz" dedi.

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TORBA YASA 2023 SON DAKİKA GELİŞMELERİ | Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclisten geçti mi Yeni torba yasada neler var İşte maddeler

TORBA YASA 2023 SON DAKİKA GELİŞMELERİ | Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? Yeni torba yasada neler var? İşte maddeler

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3/6TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, memur ve emekli zamları ile ilgili düzenlemenin de bulunduğu torba yasanın Meclis tatile girmeden önce yürürlüğe gireceğini ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Işıkhan torba yasaya ile ilgili sorulara Meclis tatile girmeden düzenlemenin sunulacağını belirtti. Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

4/6TORBA YASA 2023 SON DAKİKA GELİŞMELERİ | Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclisten geçti mi Yeni torba yasada neler var İşte maddeler

“Çalışma Bakanlığı olarak biz çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarını takip etmekte yarar var. Yoğun bir mesai harcanıyor. Cumhurbaşkanı’nın söylediği gibi meclis tatile girmeden önce, bazı değişkenleri de dikkate almak lazım. Çok kapsamlı düşünülüyor. Kimsenin mağdur olmaması için, refahın arttırılması bizim için önemli, çalışanlarımızın. Cumhurbaşkanımızı takip ederseniz o açıklamaları yapacak.”

Işıkhan şu şekilde devam etti:

”Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma hayatının tek boyutu yok. Asgari ücreti bitirdik. İşveren ve çalışanlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Refah ve yaşam kalitesini arttırmak önceliğimiz. Enflasyona ezdirilmemesi konusu. O konuda ortak bir karar çıkar”

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TORBA YASA 2023 SON DAKİKA GELİŞMELERİ | Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclisten geçti mi Yeni torba yasada neler var İşte maddeler

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5/6TORBA YASADA NELER VAR

TORBA YASADA NELER VAR?

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda torba yasa hakkında Bakan Işıkhan bilgi vermişti.

Bakan Işıkhan, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Işıkhan, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemenin hangi safhada olduğuyla ilgili, "Bununla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile iş birliği halinde çalışıyoruz. İnşallah, torba yasayla çıkmak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bürokratlarımız çalışıyor. Hedefimiz, torba yasayla paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaştırmak. Biz bunu torba yasada sunacağız ve Meclis tarafından da kısa sürede geçmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

6/6TORBA YASA 2023 SON DAKİKA GELİŞMELERİ | Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclisten geçti mi Yeni torba yasada neler var İşte maddeler

Işıkhan, teklifin Meclis'e ne zaman sevk edileceği ile ilgili soruya da, "Prosedüre bağlı kalmamız lazım ama Allah nasip ederse Meclis tatile girmeden çıkarmayı düşünüyoruz. Önemli bir süreç bu. Çalışanlarımızı, emeklilerimizi, çok kişiyi ilgilendiriyor" diye yanıt verdi.

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