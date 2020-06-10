Toplum Bilimleri Kurulu nedir, kaç kişiden oluşur? Bakan Koca Toplum Bilimleri Kurulu'nun görevlerini açıkladı

BAKAN KOCA'DAN TOPLUM BİLİMLERİ KURULU AÇIKLAMASI Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söyledi;



Kontrollü sosyal hayat için çok büyük bir fonksiyon icra edecek. Bundan sonraki süreçte özellikle vatandaşımızın ki 20 yaş altı 65 yaş sütü uzun süre içerde kalmış olmaları dahil olmak üzere psikolojik ve sosyolojik etkilerini de konuşacağımız bir dönem olduğunu görüyoruz. Bu kuruldan da bunları bekliyoruz. İletişim dilinin nasıl olması gerektiği de önemli. Bu çerçevede de beklentilerimiz var.