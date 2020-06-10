Toplum Bilimleri Kurulu nedir, kaç kişiden oluşur? Bakan Koca Toplum Bilimleri Kurulu'nun görevlerini açıkladı
Toplum Bilimleri Kurulu nedir? Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Bakan Koca koronavirüs salgınında son durumu açıklayarak, İlk toplantısı gerçekleşen Toplum Bilimleri Kurulu ile ilgili de bilgiler verdi. Koca, "20 yaş altı 65 yaş sütü uzun süre içeride kalmış olmaları dahil olmak üzere psikolojik ve sosyolojik etkilerini de konuşacağımız bir dönem olduğunu görüyoruz. bu kuruldan da bunları bekliyoruz" dedi. İşte, ayrıntılar.
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Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Toplum Bilimleri Kurulu geçtiğimiz günlerde ilk toplantısını gerçekleştirmişti. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Toplum Bilimleri Kurulu'nun görevleriyle ilgili bilgiler verdi. Toplum Bilimleri Kurulu sosyoloji, iletişim, psikoloji, din sosyolojisi, istatistik gibi alanlarda çalışacak. İşte, ayrıntılar.
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BAKAN KOCA'DAN TOPLUM BİLİMLERİ KURULU AÇIKLAMASI
Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söyledi;
Kontrollü sosyal hayat için çok büyük bir fonksiyon icra edecek. Bundan sonraki süreçte özellikle vatandaşımızın ki 20 yaş altı 65 yaş sütü uzun süre içerde kalmış olmaları dahil olmak üzere psikolojik ve sosyolojik etkilerini de konuşacağımız bir dönem olduğunu görüyoruz. Bu kuruldan da bunları bekliyoruz. İletişim dilinin nasıl olması gerektiği de önemli. Bu çerçevede de beklentilerimiz var.
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Toplum bilimi kurulu özellikle bizim, ikinci dönem, yani normalleşme, yeni normal, kontrollü sosyal hayat olarak adlandırdığımız dönem için çok büyük bir fonksiyon icra edecek.Bilim Kurulumuz daha çok tıbbi boyutuyla fonksiyon gördü. Bundan sonraki süreçte, özellikle vatandaşımızın psikolojik ve sosyolojik etkilerini de konuşacağımız ve bunları da değerlendireceğimiz bir dönem olduğunu görüyoruz. Bunu barometreyle, yer yer çalışmalarla görmek istiyoruz.
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Bunu primer anlamda psikolog, psikiyatri, sosyoloji, din ile ilahiyatçı olmak üzere sosyolojik ve psikolojik yönlerini irdeleyebileceğimiz bir dönem olduğunu görüyoruz ve bu kurulu böyle öngörüyoruz. Toplum Bilimleri Kurulumuzundan beklentilerimiz var. Önümüzdeki haftalar, günler daha doyurucu yapılanları aktarma çabasında olacağız.