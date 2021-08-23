Toplu sözleşme ikramiyesi nedir? Toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar? İşte detaylar
Toplu sözleşme gündemde yer alan konular arasında bulunuyor. Memur zammı görüşmelerinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklisinin 2022-2023 yıllarındaki mali ve sosyal haklarına yönelik 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucunu açıkladı. Peki açıklamada söz edilen toplu sözleşme ikramiyesi nedir, ne kadar?
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Toplu sözleşme ikramiyesi ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklama yaptı. Bakan Bilgin açıklamasında, ‘135 TL olan toplu sözleşme ikramiyesini doğrudan 2 milyon sendika üyesi olan çalışanlarımızın toplu sözleşme ikramiyesini 400 lira yaptık. Sözleşme bu süreç içerisinde tamamlanacaktır.’ dedi. İşte toplu sözleşmenin ne olduğu hakkında bilgiler
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TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ NE KADAR?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklisinin 2022-2023 yıllarındaki mali ve sosyal haklarına yönelik 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucunu açıkladı. Bkaan Bilgin, ‘135 TL olan toplu sözleşme ikramiyesini doğrudan 2 milyon sendika üyesi olan çalışanlarımızın toplu sözleşme ikramiyesini 400 lira yaptık. Sözleşme bu süreç içerisinde tamamlanacaktır.’ dedi.
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TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ NEDİR?
Mevcutta alınan İlave tediye ikramiyelerin dışında Mart ve Eylül aylarında ödenen 30' ar günlük sendika toplu sözleşme ikramiyesi ödenir.
Toplu sözleşme ikramiyesi, 375 Sayılı KHK’nın ek 4.maddesinde şu şeklide düzenlenmiştir; “25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte kırk beş Türk Lirası toplu sözleşme ikramiyesi ödenir. Bu madde uyarınca yapılan ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzer ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.” Bu düzenlemeye göre, herhangi bir sendikaya üye olan memurlara ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında, en son imzalanmış toplu sözleşmede belirlenen tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenmektedir.