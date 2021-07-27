Toplu Sözleşme görüşmeleri ne zaman başlıyor? Kamu işçilerinin gözü kritik tarihte!

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN? Taraflar arasındaki ilk görüşme 2 Ağustos'ta yapılacak. Son toplu sözleşme görüşmelerinde 2020 yılı için yüzde 4 artı 4, 2021 yılı için yüzde 3 artı 3 zam yapılması konusunda anlaşma sağlanmıştı.



Kamu görevlilerinin aldığı zamma enflasyon farkı da ekleniyor.



Önceki dönemlerden farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Türk-İş ve Hak-İş, en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebinde bulunmuştu.