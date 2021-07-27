Toplu Sözleşme görüşmeleri ne zaman başlıyor? Kamu işçilerinin gözü kritik tarihte!
Toplu Sözleşme görüşmeleri gündemde yer almaya devam ediyor. Kamu görevlilerinin 2 yıllık zam oranının belirleneceği 6'ncı dönem toplu sözleşme süreci başlatıldı. Yaklaşık bir ay sürecek müzakere sürecinde memur ve emeklilere yapılacak zam oranı netlik kazanacak. 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında çıkacak karara gözler çevrildi. Kamudaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren zam görüşmelerinde hükümetin işçi heyetine yeni zam teklifini bu hafta sunması bekleniyor. Peki, Toplu Sözleşme görüşmeleri ne zaman? İşte, ilk toplantı tarihi ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Toplu Sözleşme görüşmeleri tarihi son gelişmeler ile takip ediliyor. Sendikalar en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesini talep etti. İlk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebinde bulundu. 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı 2 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.
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TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN?
Taraflar arasındaki ilk görüşme 2 Ağustos'ta yapılacak. Son toplu sözleşme görüşmelerinde 2020 yılı için yüzde 4 artı 4, 2021 yılı için yüzde 3 artı 3 zam yapılması konusunda anlaşma sağlanmıştı.
Kamu görevlilerinin aldığı zamma enflasyon farkı da ekleniyor.
Önceki dönemlerden farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Türk-İş ve Hak-İş, en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebinde bulunmuştu.
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Bu teklif üzerine 8 Temmuz'da hükümet, işçilere brüt ücreti 3577-3750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3750-4000 lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı teklif etti.
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Hükümetin teklifini düşük bulan Türk-İş ve Hak-İş, taleplerinin karşılanacağı yeni bir teklifi beklemeye başladı. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ara verilen zam pazarlığında, hükümetin, yeni zam teklifini bu hafta sunması bekleniyor.
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"Grev kararı alması gereken sendikalar var"
Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, AA muhabirine açıklamasında, sözleşme süreleri 1 Ocak 2021 itibarıyla başlayan iş yerlerinde müzakere süresinin 30 Temmuz'da sona ereceğini belirterek, bu kapsamdaki bazı sendikaların yasal olarak ilerleyen günlerde grev kararı alması gerekeceğine dikkati çekti.