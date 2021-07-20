Toplu bayram mesajı nasıl gönderilir? Whatsapp'tan toplu mesaj gönderme nasıl yapılır?

iPhone Toplu Mesaj Gönderme Toplu mesaj listesi özelliğiyle bir mesajı birden fazla kişinize aynı anda gönderebilirsiniz. Toplu mesaj listeleri, devamlı olarak toplu mesaj gönderebileceğiniz kişilerden oluşan kaydedilmiş listelerdir. Bu sayede, mesaj göndermek istediğinizde aynı kişileri yeniden tek tek seçmenize gerek kalmaz.Toplu mesaj listesi oluşturmaWhatsApp’ı açın.Sohbetler ekranının en üstünde bulunan Toplu Mesaj Listeleri’ne dokunun.Toplu Mesaj Listeleri ekranının en altında bulunan Yeni Liste’ye dokunun.Eklemek istediğiniz kişileri aratın veya seçin.Oluştur’a dokunun.Bu seçeneğe dokunduğunuzda yeni bir toplu mesaj listesi oluşturulur. Toplu mesaj listesine gönderdiğiniz mesajlar, listede bulunan ve sizi telefonlarındaki rehbere kaydetmiş olan tüm alıcılara gönderilir. Alıcılar bu mesajı normal bir mesaj olarak alırlar. Ve cevapladıklarında mesaj Sohbetler ekranınızda normal bir mesaj olarak görünür. Gönderdikleri cevap toplu mesaj listesindeki diğer alıcılara gönderilmez.Not: Toplu mesajlarınızı sadece sizi telefonlarındaki rehbere kaydetmiş olan kişiler alır. Kişiniz toplu mesajlarınızı alamıyorsa sizi telefon rehberine eklediğine emin olun. Toplu mesaj listeleri, bir kişinin birden çok kişiyle arasında sağlanan bir iletişim yöntemidir. Alıcılarınızın bir grup sohbetine katılmalarını istiyorsanız toplu mesaj listesi yerine grup sohbeti oluşturmanız gerekir.