Toplu bayram mesajı nasıl gönderilir? Whatsapp'tan toplu mesaj gönderme nasıl yapılır?
Kurban Bayramı'nda toplu mesaj gönderimleri bir kez daha gündeme geldi. Sosyal medya ve sohbet uygulamalarının çoğalmasıyla birlikte toplu bayram mesajı göndermek de kolaylaştı. Peki, toplu bayram mesajı nasıl gönderilir? Whatsapp'tan toplu mesaj gönderme nasıl yapılır?
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Toplu Mesaj Listesi, birden fazla kişiye aynı anda medya veya mesaj göndermenizi sağlar. Toplu mesajınız sizden bireysel bir mesaj gitmiş gibi görünür. Dilediğiniz kadar Toplu Mesaj Listesi oluşturabilirsiniz, limit bulunmamaktadır. - Her bir Toplu Mesaj Listesine 256 kişiye kadar alıcı ekleyebilirsiniz.
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iPhone Toplu Mesaj Gönderme
Toplu mesaj listesi özelliğiyle bir mesajı birden fazla kişinize aynı anda gönderebilirsiniz. Toplu mesaj listeleri, devamlı olarak toplu mesaj gönderebileceğiniz kişilerden oluşan kaydedilmiş listelerdir. Bu sayede, mesaj göndermek istediğinizde aynı kişileri yeniden tek tek seçmenize gerek kalmaz.Toplu mesaj listesi oluşturmaWhatsApp’ı açın.Sohbetler ekranının en üstünde bulunan Toplu Mesaj Listeleri’ne dokunun.Toplu Mesaj Listeleri ekranının en altında bulunan Yeni Liste’ye dokunun.Eklemek istediğiniz kişileri aratın veya seçin.Oluştur’a dokunun.Bu seçeneğe dokunduğunuzda yeni bir toplu mesaj listesi oluşturulur. Toplu mesaj listesine gönderdiğiniz mesajlar, listede bulunan ve sizi telefonlarındaki rehbere kaydetmiş olan tüm alıcılara gönderilir. Alıcılar bu mesajı normal bir mesaj olarak alırlar. Ve cevapladıklarında mesaj Sohbetler ekranınızda normal bir mesaj olarak görünür. Gönderdikleri cevap toplu mesaj listesindeki diğer alıcılara gönderilmez.Not: Toplu mesajlarınızı sadece sizi telefonlarındaki rehbere kaydetmiş olan kişiler alır. Kişiniz toplu mesajlarınızı alamıyorsa sizi telefon rehberine eklediğine emin olun. Toplu mesaj listeleri, bir kişinin birden çok kişiyle arasında sağlanan bir iletişim yöntemidir. Alıcılarınızın bir grup sohbetine katılmalarını istiyorsanız toplu mesaj listesi yerine grup sohbeti oluşturmanız gerekir.
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Android Toplu Mesaj Gönderme
Toplu mesaj listesi özelliğiyle bir mesajı birden fazla kişinize aynı anda gönderebilirsiniz. Toplu mesaj listeleri, devamlı olarak toplu mesaj gönderebileceğiniz kişilerden oluşan kaydedilmiş listelerdir. Bu sayede, mesaj göndermek istediğinizde aynı kişileri yeniden tek tek seçmenize gerek kalmaz.Toplu mesaj listesi oluşturmaWhatsApp > Diğer seçenekler > Yeni toplu mesaj’a gidin.Eklemek istediğiniz kişileri aratın veya seçin.Onay işaretine dokunun.Bu işarete dokunduğunuzda yeni bir toplu mesaj listesi oluşturulur. Toplu mesaj listesine gönderdiğiniz mesajlar, listede bulunan ve sizi telefonlarındaki rehbere kaydetmiş olan tüm alıcılara gönderilir. Alıcılar bu mesajı normal bir mesaj olarak alırlar. Ve cevapladıklarında mesaj SOHBETLER ekranınızda normal bir mesaj olarak görünür. Gönderdikleri cevap toplu mesaj listesindeki diğer alıcılara gönderilmez.Not: Toplu mesajlarınızı sadece sizi telefonlarındaki rehbere kaydetmiş olan kişiler alır. Kişiniz toplu mesajlarınızı alamıyorsa sizi telefon rehberine eklediğine emin olun. Toplu mesaj listeleri, bir kişinin birden çok kişiyle arasında sağlanan bir iletişim yöntemidir. Alıcılarınızın bir grup sohbetine katılmalarını istiyorsanız toplu mesaj listesi yerine grup sohbeti oluşturmanız gerekir.
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TOPLU BAYRAM MESAJLARI ÖRNEKLERİ
Bu bayramda yüzünüz de hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun.
Şeker tadında bir Kurban Bayramı geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz iyi bayramlar…
Gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, Dostluğu, sevgiyi, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı olsun
Ramazan bir olmaktır, birlik olmaktır, birlikte olmaktır. Sevdiklerinizin hep yanınızda olduğu nice bayramlar geçirmeniz dileğiyle...
Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutlar; küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dilerim
Mübarek Kurban Bayramının size ve sevdiklerinize mutluluk, huzur ve refah getirmesi dileğiyle. Ramazan bayramınız mübarek olsun.. .
Kurban Bayramının güzelliğini ve bereketini yaşadığınız, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar dilerim.