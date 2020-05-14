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Haber Giriş: 14 Mayıs 2020 - 10:40,

Top modelin doğal hali

Bir döneme damgasını vuran top model, en doğal günlük haliyle görüntülendi.

BACKGRID USA, AP

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50 yaşına merdiven dayamasına rağmen hala moda dünyasında söz sahibi olan Tyra Banks, önceki gün Santa Monica'da sevgilisi ve oğluyla birlikte görüntülendi. 

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46 yaşındaki Tyra Banks, günlük kıyafetleri, gözlükleri ve makyajsız en doğal haliyle objektiflere takıldı.

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Fotoğraflarının çekildiğini fark eden Banks, buna herhangi bir tepki göstermedi. Kucağında oğlu York'u taşıyan sevgilisi Louis Bélanger-Martin ile birlikte aracından inip yoluna devam etti.

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Tyra Banks'in 4 yaşındaki oğlu York Asla, ünlü modelin Norveçli fotoğrafçı Eric Asla ile ilişkisi sırasında dünyaya geldi. Doğal yollarla hamile kalamayan Tyra Banks ve Eric Asla önce tüp bebek tedavisine yöneldi.

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Birkaç başarısız denemeden sonra bundan sonuç alamayacaklarını gören çift daha sonra taşıyıcı anne yöntemini denemeye karar verdi. Bu denemede taşıyıcı anne aracılığıyla biyolojik çocuklarına kavuştular.

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Fakat Tyra Banks ve Eric Asla daha sonra ilişkilerini sürdüremeyip ayrıldı. Banks bir süredir Kanadalı iş adamı Louis Bélanger-Martin ile birlikte.

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Modellik kariyerine çok genç yaşta başlayan Amerikalı model Tyra Banks, Sports Illustrated dergisi için kamera karşısına geçerek kariyerinde hızlı bir atılım yaptı.

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Daha sonra da Victoria's Secret başta olmak üzere birçok ünlü firma için podyuma çıktı, reklam filmlerinde tanıdım yüzü oldu.

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Podyuma veda ettikten sonra da TV'de ekrana gelen modellik yarışmalarında seçici kurul üyesi olarak görev almaya başladı.

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Tyra Banks, şu sıralar Emmy Ödüllü sohbet programı The Tyra Banks Showu sunuyor.

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