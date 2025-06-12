Tonlarca meyveyi dalından koparıp yere atıyorlar... Neden yaptıklarını böyle anlattı

Bu ayın sonunda ve temmuzun ilk haftasında şeftali ve nektarin hasadının başlayacağını, 20 Temmuz'dan sonra da armutların toplanacağını dile getiren Dönmez, şöyle konuştu:

"Hasat öncesi bahçelerde en önemli çalışmalardan birin yapıyoruz. Seyreltme ya da tekleme denen bu çalışmada topak halindeki armutlardan soğuk pası ve kara leke olanları, küçükleri ayırıp, koparıp yere atıyoruz. Şeftalide de yan yana bulunan olgunlaşmamış meyvelerden bazıları koparıp uzaklaştırıyoruz. Bunun için tarım işçileri getiriliyor. Sabah 07.00'de bahçeye geliyorlar akşam 17.00'ye kadar çalışıyorlar."

Bunun hem ağaç sağlığı hem de ürün kalitesi açısından yapıldığını belirten Dönmez, "Dal uçlarında 6'lı, 7'li armutlar oluyor. Bunlar ne istendiği gibi büyür ne de dal taşıyabilir. Seyreltme yapılırsa standart bir şeftali ve armut yakalanır. İstenen irilik ve kalite sağlanır. Hem tüketici iyi ürün yer hem de üretici kaliteli ürününden para kazanır" dedi.