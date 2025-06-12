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Tonlarca meyveyi dalından koparıp yere atıyorlar... Neden yaptıklarını böyle anlattı

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#Bursa#Meyve#Şeftali
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 09:42

Bursa'nın armut ve şeftali üretiminde önde gelen ilçesi Gürsu'da hasat öncesi bahçelerde "seyreltme" ya da "tekleme" adı verilen yüksek kalite amaçlı çalışma yapılıyor.