Tonga nerede? Tonga yanardağ patlamasında son durum

Yaklaşık 170 adadan oluşan Okyanusya ülkesi Tonga’nın başkenti Nukualofa’nın 65 kilometre kuzeyindeki Yanardağ, geçen cumartesi şiddetli şekilde patlamıştı. Patlamanın ardından tüm Pasifik boyunca tsunami oluşmuş, deniz altından geçen fiber kabloların hasar görmesi nedeniyle Tonga ile telefon ve internet bağlantısı kesilmişti.
Birleşmiş Milletler’e bağlı Eğitim ve Araştırma Enstitüsü UNITAR'ın, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) ile iş birliği içinde yürüttüğü Operasyonel Uydu Uygulamaları Programı olan UNOSAT, Tonga'nın Hunga Ha'apai Adası'ndaki yanardağdaki patlamanın ardından oluşan hasarın uydu görüntülerini paylaştı.
“CİDDİ ALTYAPI HASARI RAPORLANDI”
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), adada ciddi altyapı hasarının raporlandığını belirtti. Açıklamada, “15 Ocak'ta Tonga Volkanı patlamasından sonra meydana gelen tsunaminin ardından ada çevresinde önemli altyapı hasarları rapor ediyoruz. Yetkililer, değerlendirmeler devam ederken, özellikle tatlı su ve gıda için acil yardım çağrısında bulundular” denildi.
Tonga ya da resmî adı ile Tonga Krallığı Büyük Okyanus'ta yaklaşık 169 adadan oluşan ada ülkesidir. Tonga, kuzebatısında Fiji ile Wallis ve Futuna (Fransa), kuzeydoğusunda Samoa, batısında Yeni Kaledonya (Fransa) ile Vanuatu, doğusunda Niue (Yeni Zelanda) ve güneybatısında Kermadec (Yeni Zelanda) ile sınırlanmıştır.
Tonga aynı zamanda İngiliz Milletler Topluluğunun bir üyesidir.
Tonga'yı oluşturan 169 adanın bazıları volkaniktir (Niuafoo, 1946’da bir püskürmeden sonra boşaltıldı), geri kalanlarsa yükselmiş mercan kayalıklarından oluşur (Vavau, Tongatapu); merkezi kesiminde çok sayıda atol ve mercan kayası vardır (Haapai adaları).
Ülkenin kara sınırı bulunmamakta olup, sahip olduğu adaların toplam sahil uzunluğu 419 km'dir. Tonga, Okyanusya kıtasının orta ölçekli ülkelerinden biri konumundadır. Tonga toplamda 747 km² bir yüzölçümüne sahiptir. Tonga takımadaları Fiji'nin doğusunda, Samoa'nın güneyinde ve Yeni Zelanda'nın ise kuzeyinde yer almaktadır.
Ülkenin en yüksek noktasını 1.000 m'lik bir yüksekliğe sahip olan ve Kao adasında bulunan yükseklik oluşturmaktadır. Buradaki yükseklik 1.009 m ile 1.046 m arasında gösterilmektedir.
Tonga sahip olduğu birçok volkanik adası ile birlikte Pasifik ateş çemberi içerisinde yer almaktadır. Tonga'nın doğusunda 10.882 m'lik bir derinliğe sahip olan Tonga Çukuru yer almaktadır. Burada Pasifik levhası her yıl batı yönünde 15 cm ile 24 cm arasında Avustralya levhası'nın altına girerek yitim zonu oluşturmaktadır. Bu bölgede ortalama su derinliği 500 m civarındadır. Bu derece az bir derinliğe sahip olan bölgede çok sayıda mercan adası oluşabilmektedir.