Kötü haberi duyurdu: Beynimde tümör var, ama hamile karÄ±m ve çocuklarÄ±m için mücadele edeceÄŸim
GenÃ§ mÃ¼zisyen kariyerinin yeni yeni yÃ¼kseliÅŸe geÃ§tiÄŸi dÃ¶nemde ciddi bir saÄŸlÄ±k sorunuyla mÃ¼cadele ettiÄŸini duyurdu.
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SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
2009'da The Wanted adlÄ± mÃ¼zik grubuyla adÄ±nÄ± duyuran sonra da kariyerine solo olarak devam eden 32 yaÅŸÄ±ndaki Tom Parker, beyin tÃ¼mÃ¶rÃ¼ teÅŸhisi aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
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'HASTALIKLA SAVAÅžACAÄžIM'
Ä°ki yÄ±l Ã¶nce Kelsey Hardwick ile evlenen, geÃ§en yÄ±l da bir kÄ±z Ã§ocuk babasÄ± olan Parker eÅŸinin ikinci bebeklerine hamile olduÄŸunu ve "ailesine olan sevgisinden dolayÄ±" hastalÄ±kla sonuna kadar mÃ¼cadele edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.Â
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UZUN SÃœREDÄ°R SOSYAL MEDYADAN UZAKLARDI
Tom Parker, geliÅŸmeleri Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir mesajla duyurdu. Hem kendisinin hem de eÅŸinin uzun sÃ¼redir sosyal medyada aktif olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Tom Parker mesajÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
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'ÅžÄ°MDÄ° ZAMANI GELDÄ°'
"Åžimdi bunun nedenini aÃ§Ä±klama zamanÄ±. Bunu sÃ¶ylemenin kolay bir yolu yok, ama beyin tÃ¼mÃ¶rÃ¼ teÅŸhisi aldÄ±m, tedavi de Ã§oktan baÅŸladÄ±."
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SIR GÄ°BÄ° GÄ°ZLEMEK Ä°STEMEDÄ°LER
Tom Parker eÅŸi Kelsey Hardwick ile tartÄ±ÅŸÄ±p gerÃ§eÄŸi bir sÄ±r gibi gizlemek yerine aÃ§Ä±klamaya karar verdiklerini belirtti.
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'YIKILDIK AMA MÃœCADELEYE DEVAM'
HastalÄ±k yÃ¼zÃ¼nden ailece yÄ±kÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± belirten Tom Parker, ne olursa olsun sonuna kadar ve her biÃ§imde savaÅŸacaklarÄ±nÄ± da ekledi.Â
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TEDAVÄ° BAÅžLADI
TÃ¼mÃ¶rÃ¼n ameliyat edilebilir durumda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Parker radyoterapi ve kemoterapi yÃ¶nteminin seÃ§ildiÄŸini de aÃ§Ä±kladÄ±. Parker, tedavi sÄ±rasÄ±nda bu hastalÄ±kla ilgili bilinÃ§lendirme ve farkÄ±ndalÄ±k sÃ¼reci baÅŸlatacaklarÄ±nÄ± da duyurdu.
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'TEMMUZ AYINDAN BERÄ° BÄ°R ÅžEYLER TERS GÄ°DÄ°YORDU'
Tom Parker ve eÅŸi Kelsey Hardwick, OK! dergisine verdikleri rÃ¶portajda geÃ§tiÄŸimiz temmuz ayÄ±ndan beri bir ÅŸeylerin ters gittiÄŸinin farkÄ±nda olduklarÄ±nÄ± anlattÄ±.Â
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NÃ–BETLER GEÃ‡Ä°RÄ°YORDU
Parker, nÃ¶betler geÃ§irmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yapÄ±lan testler sonucunda da beyninde tÃ¼mÃ¶r olduÄŸunun ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.Â
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KARÄ°YERÄ°NE SOLO DEVAM EDÄ°YORDU
Tom Parker, The Wanted adlÄ± mÃ¼zik grubundan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra kariyerine yalnÄ±z baÅŸÄ±na devam etti. Ä°ki yÄ±l Ã¶nce Grease mÃ¼zikalinde sahneye Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±.Â