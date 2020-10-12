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GeriMagazin Kötü haberi duyurdu: Beynimde tümör var, ama hamile karÄ±m ve çocuklarÄ±m için mücadele edeceÄŸim  
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Haber GiriÅŸ: 12 Ekim 2020 - 12:56 | 

Kötü haberi duyurdu: Beynimde tümör var, ama hamile karÄ±m ve çocuklarÄ±m için mücadele edeceÄŸim  

GenÃ§ mÃ¼zisyen kariyerinin yeni yeni yÃ¼kseliÅŸe geÃ§tiÄŸi dÃ¶nemde ciddi bir saÄŸlÄ±k sorunuyla mÃ¼cadele ettiÄŸini duyurdu.

InstagramÂ 

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1SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
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SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

2009'da The Wanted adlÄ± mÃ¼zik grubuyla adÄ±nÄ± duyuran sonra da kariyerine solo olarak devam eden 32 yaÅŸÄ±ndaki Tom Parker, beyin tÃ¼mÃ¶rÃ¼ teÅŸhisi aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

2HASTALIKLA SAVAÅžACAÄžIM
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'HASTALIKLA SAVAÅžACAÄžIM'

Ä°ki yÄ±l Ã¶nce Kelsey Hardwick ile evlenen, geÃ§en yÄ±l da bir kÄ±z Ã§ocuk babasÄ± olan Parker eÅŸinin ikinci bebeklerine hamile olduÄŸunu ve "ailesine olan sevgisinden dolayÄ±" hastalÄ±kla sonuna kadar mÃ¼cadele edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.Â 

3UZUN SÃœREDÄ°R SOSYAL MEDYADAN UZAKLARDI
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UZUN SÃœREDÄ°R SOSYAL MEDYADAN UZAKLARDI

Tom Parker, geliÅŸmeleri Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir mesajla duyurdu. Hem kendisinin hem de eÅŸinin uzun sÃ¼redir sosyal medyada aktif olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Tom Parker mesajÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

4ÅžÄ°MDÄ° ZAMANI GELDÄ°
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'ÅžÄ°MDÄ° ZAMANI GELDÄ°'

"Åžimdi bunun nedenini aÃ§Ä±klama zamanÄ±. Bunu sÃ¶ylemenin kolay bir yolu yok, ama beyin tÃ¼mÃ¶rÃ¼ teÅŸhisi aldÄ±m, tedavi de Ã§oktan baÅŸladÄ±."

5SIR GÄ°BÄ° GÄ°ZLEMEK Ä°STEMEDÄ°LER
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SIR GÄ°BÄ° GÄ°ZLEMEK Ä°STEMEDÄ°LER

Tom Parker eÅŸi Kelsey Hardwick ile tartÄ±ÅŸÄ±p gerÃ§eÄŸi bir sÄ±r gibi gizlemek yerine aÃ§Ä±klamaya karar verdiklerini belirtti.

6YIKILDIK AMA MÃœCADELEYE DEVAM
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'YIKILDIK AMA MÃœCADELEYE DEVAM'

HastalÄ±k yÃ¼zÃ¼nden ailece yÄ±kÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± belirten Tom Parker, ne olursa olsun sonuna kadar ve her biÃ§imde savaÅŸacaklarÄ±nÄ± da ekledi.Â 

7TEDAVÄ° BAÅžLADI
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TEDAVÄ° BAÅžLADI

TÃ¼mÃ¶rÃ¼n ameliyat edilebilir durumda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Parker radyoterapi ve kemoterapi yÃ¶nteminin seÃ§ildiÄŸini de aÃ§Ä±kladÄ±. Parker, tedavi sÄ±rasÄ±nda bu hastalÄ±kla ilgili bilinÃ§lendirme ve farkÄ±ndalÄ±k sÃ¼reci baÅŸlatacaklarÄ±nÄ± da duyurdu.

8TEMMUZ AYINDAN BERÄ° BÄ°R ÅžEYLER TERS GÄ°DÄ°YORDU
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'TEMMUZ AYINDAN BERÄ° BÄ°R ÅžEYLER TERS GÄ°DÄ°YORDU'

Tom Parker ve eÅŸi Kelsey Hardwick, OK! dergisine verdikleri rÃ¶portajda geÃ§tiÄŸimiz temmuz ayÄ±ndan beri bir ÅŸeylerin ters gittiÄŸinin farkÄ±nda olduklarÄ±nÄ± anlattÄ±.Â 

9NÃ–BETLER GEÃ‡Ä°RÄ°YORDU
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NÃ–BETLER GEÃ‡Ä°RÄ°YORDU

Parker, nÃ¶betler geÃ§irmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yapÄ±lan testler sonucunda da beyninde tÃ¼mÃ¶r olduÄŸunun ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.Â

10KARÄ°YERÄ°NE SOLO DEVAM EDÄ°YORDU
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KARÄ°YERÄ°NE SOLO DEVAM EDÄ°YORDU

Tom Parker, The Wanted adlÄ± mÃ¼zik grubundan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra kariyerine yalnÄ±z baÅŸÄ±na devam etti. Ä°ki yÄ±l Ã¶nce Grease mÃ¼zikalinde sahneye Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±.Â 

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