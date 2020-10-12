'YIKILDIK AMA MÃœCADELEYE DEVAM' HastalÄ±k yÃ¼zÃ¼nden ailece yÄ±kÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± belirten Tom Parker, ne olursa olsun sonuna kadar ve her biÃ§imde savaÅŸacaklarÄ±nÄ± da ekledi.Â