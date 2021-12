Tom Holland, Zendaya ile arasındaki boy farkını konuşanlara tepki gösterdi: Sevgilim benden o kadar da uzun değil!

FİLMİN DE GALANIN DA YILDIZLARI

Spider-Man: No Way Home (Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok) filminin Los Angeles galası dün gece gerçekleşti. Galanın en çok konuşulan konukları ise setteki romantik ilişkilerini gerçek hayata da taşıyan Zendaya ile Tom Holland oldu. Her ikisi de 25 yaşında olan Zendaya ile Holland, gecede kameralara uzun uzun poz verdi.