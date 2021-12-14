FOTOĞRFALAR: AVALON, MEGA NEWS AGENCY
Tom Holland, Zendaya ile arasındaki boy farkını konuşanlara tepki gösterdi: Sevgilim benden o kadar da uzun değil!
Gösteri dünyasının çiçeği burnunda çifti katıldığı galaya da damgasını vurdu. Genç çift, sadece kırmızı halıda sergiledikleri görüntülerle değil haklarında çıkan "boy farkı" tartışmalarıyla da gündemin ilk sıralarında bir süredir.
FİLMİN DE GALANIN DA YILDIZLARI
Spider-Man: No Way Home (Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok) filminin Los Angeles galası dün gece gerçekleşti. Galanın en çok konuşulan konukları ise setteki romantik ilişkilerini gerçek hayata da taşıyan Zendaya ile Tom Holland oldu. Her ikisi de 25 yaşında olan Zendaya ile Holland, gecede kameralara uzun uzun poz verdi.
ÖRÜMCEK AĞI DESENİ
Gösteri dünyasının en güzel giyinen genç kuşak ünlülerinden biri olarak tanınan Zendaya, filmin konseptine uygun olarak tasarlanan örümcek ağı desenli elbisesiyle de beğeni topladı.Zendaya ile Tom Holland'ın birlikte oldukları ortaya çıktığından bu yana haklarında en çok gündeme gelen ayrıntı iki sevgilinin arasındaki boy farkı. Bu fark, gala gecesi kırmızı halıda da dikkat çekti.
BOY FARKI HER ZAMAN GÜNDEMDE
Fakat ABD basınında yer alan haberlere göre Tom Holland bu konunun bu kadar gündeme gelmesini "aptalca" buluyor ve bunu dile getirmekten de çekinmiyor. Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filminde süper kahramanı canlandıran Tom Holland, yapımda da sevgilisini oynayan Zendaya ile birlikte SiriusXM'e bir röportaj verdi.
'SEVGİLİM BENDEN O KADAR DA UZUN DEĞİL'
Holland ve Zendaya, bu röportajda, konuyu sürekli gündeme getirenlerin aksine aralarındaki farkın ilişkilerini etkilemediğini söyledi. Tom Holland aralarında sadece 6 santimlik bir boy farkı olduğunu belirterek erkeklerin, sevgilileri ya da eşlerinden daha uzun olmaları gerektiği yaklaşımının aptalca bir varsayımdan ibaret olduğunu savundu. Holland, sevgilisinin boyunun kendisinden o kadar da uzun olmadığını belirtti.
'ANNEM DE BABAMDAN UZUN BOYLU'
Zendaya da bu konuda annesinin de babasından uzun boylu olduğunu belirterek "Ebeveynim her zaman böyleydi. Ben de bunun bir sorun olduğunu hiç düşünmemiştim" diye konuştu.
ARALARINDA BOY FARKI OLAN ÜNLÜLER
Romantik ilişkiler söz konusu olduğunda söylenen "boyu boyuma, huyu huyuma" deyişi her zaman geçerli değil artık. Özellikle de gösteri dünyasında. Ünlüler kimi zaman aralarında "dağlar kadar" boy farkı olan sevgilileri ya da eşleriyle mutlu mesut bir ilişti sürdürüyor. İşte bunun örnekleri.
Eski bir Playboy güzeli ve model olan Victoria Silvstedt ile Maurice Dabbah arasında dikkat çekici bir boy farkı var. Silvstedt 1.80 cm, sevgilisi ise 1.60 cm boyunda.
Harry Potter serisiyle tanınan Daniel Radcliffe ile sevgilisi arasında da epey boy farkı var. Radcliffe 1. 65 cm boyunda sevgilisi Erin Darke ise 1.70cm. Bu fark çok sayılmasa da özellikle Darke topuklu giydiğinde iyice gözler önüne seriliyor.
Aralarındaki boy farkını hiç umursamayan ama nereye giderlerse bu fark yüzünden ilgi çeken çiftlerden biri de Jamie Cullum ile Sophie Dahl. Cullum, 1.63 cm. boyunda. Eşi Sophie Dahl 'ın boyu ise 1.80 cm.