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FOTOĞRFALAR: AVALON, MEGA NEWS AGENCY
Haber Giriş: 14 Aralık 2021 - 16:34 | 

Tom Holland, Zendaya ile arasındaki boy farkını konuşanlara tepki gösterdi: Sevgilim benden o kadar da uzun değil!

Gösteri dünyasının çiçeği burnunda çifti katıldığı galaya da damgasını vurdu. Genç çift, sadece kırmızı halıda sergiledikleri görüntülerle değil haklarında çıkan "boy farkı" tartışmalarıyla da gündemin ilk sıralarında bir süredir.

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1FİLMİN DE GALANIN DA YILDIZLARI

FİLMİN DE GALANIN DA YILDIZLARI

Spider-Man: No Way Home (Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok) filminin Los Angeles galası dün gece gerçekleşti. Galanın en çok konuşulan konukları ise setteki romantik ilişkilerini gerçek hayata da taşıyan Zendaya ile Tom Holland oldu. Her ikisi de 25 yaşında olan Zendaya ile Holland, gecede kameralara uzun uzun poz verdi.
2ÖRÜMCEK AĞI DESENİ

ÖRÜMCEK AĞI DESENİ

Gösteri dünyasının en güzel giyinen genç kuşak ünlülerinden biri olarak tanınan Zendaya, filmin konseptine uygun olarak tasarlanan örümcek ağı desenli elbisesiyle de beğeni topladı.Zendaya ile Tom Holland'ın birlikte oldukları ortaya çıktığından bu yana haklarında en çok gündeme gelen ayrıntı iki sevgilinin arasındaki boy farkı. Bu fark, gala gecesi kırmızı halıda da dikkat çekti.
3BOY FARKI HER ZAMAN GÜNDEMDE

BOY FARKI HER ZAMAN GÜNDEMDE

Fakat ABD basınında yer alan haberlere göre Tom Holland bu konunun bu kadar gündeme gelmesini "aptalca" buluyor ve bunu dile getirmekten de çekinmiyor. Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filminde süper kahramanı canlandıran Tom Holland, yapımda da sevgilisini oynayan Zendaya ile birlikte SiriusXM'e bir röportaj verdi.
4SEVGİLİM BENDEN O KADAR DA UZUN DEĞİL

'SEVGİLİM BENDEN O KADAR DA UZUN DEĞİL'

Holland ve Zendaya, bu röportajda, konuyu sürekli gündeme getirenlerin aksine aralarındaki farkın ilişkilerini etkilemediğini söyledi. Tom Holland aralarında sadece 6 santimlik bir boy farkı olduğunu belirterek erkeklerin, sevgilileri ya da eşlerinden daha uzun olmaları gerektiği yaklaşımının aptalca bir varsayımdan ibaret olduğunu savundu. Holland, sevgilisinin boyunun kendisinden o kadar da uzun olmadığını belirtti.
5ANNEM DE BABAMDAN UZUN BOYLU

'ANNEM DE BABAMDAN UZUN BOYLU'

Zendaya da bu konuda annesinin de babasından uzun boylu olduğunu belirterek "Ebeveynim her zaman böyleydi. Ben de bunun bir sorun olduğunu hiç düşünmemiştim" diye konuştu.
6ALTI SANTİM FARK

ALTI SANTİM FARK

Bu arada Tom Holland'ın 1. 72 cm, Zendaya'nın da 1.78 cm boyunda olduğunu hatırlatalım. Fakat Zendaya topuklu ayakkabı giyince bu fark daha da açılıyor.
7ARALARINDA BOY FARKI OLAN ÜNLÜLER

ARALARINDA BOY FARKI OLAN ÜNLÜLER

Romantik ilişkiler söz konusu olduğunda söylenen "boyu boyuma, huyu huyuma" deyişi her zaman geçerli değil artık. Özellikle de gösteri dünyasında. Ünlüler kimi zaman aralarında "dağlar kadar" boy farkı olan sevgilileri ya da eşleriyle mutlu mesut bir ilişti sürdürüyor. İşte bunun örnekleri.
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1. 63 cm boyundaki Seth Green'in eşi Claire Grant'in boyu 1. 70 santimetre.
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Eski bir Playboy güzeli ve model olan Victoria Silvstedt ile Maurice Dabbah arasında dikkat çekici bir boy farkı var. Silvstedt 1.80 cm, sevgilisi ise 1.60 cm boyunda.
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Rhea Durham ile eşi Mark Wahlberg de arasında boy farkı olan çiftlerden. Eski bir model olan Durham 1.75 cm. Wahlberg ise 1.70 cm.
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Harry Potter serisiyle tanınan Daniel Radcliffe ile sevgilisi arasında da epey boy farkı var. Radcliffe 1. 65 cm boyunda sevgilisi Erin Darke ise 1.70cm. Bu fark çok sayılmasa da özellikle Darke topuklu giydiğinde iyice gözler önüne seriliyor.
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Nicole Kidman 1.80 cm boyunda. Aslında eşi Keith Urban'dan sadece iki santim daha uzun. Ama özel gecelerde topuklu ayakkabı giyince ondan daha uzun görünüyor. Günlük hayatında ise genellikle topuksuz ayakkabı tercih ediyor.
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Pharrell Williams 1. 75 santimetre boyunda eşi Helen Lasichanh ise 1.80 santimetre boyunda.
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Eski model Carla Bruni ile eşi Fransa eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin boy farkı uzun süre gündemde kalmıştı. Hatta Sarkozy'nin eşinin yanında zaman zaman dolgu topuklu ayakkabı giydiği de görülmüştü. Sarkozy'nin boyu 1. 66, eşi Bruni'nin boyu ise 1. 75 santim.
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Aralarındaki boy farkını hiç umursamayan ama nereye giderlerse bu fark yüzünden ilgi çeken çiftlerden biri de Jamie Cullum ile Sophie Dahl. Cullum, 1.63 cm. boyunda. Eşi Sophie Dahl 'ın boyu ise 1.80 cm.
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Gösteri dünyasının aralarında hatırı sayılır boy farkı olan çiftlerinden biri. Eski bir model olan Lancaster 1. 85 cm boyunda Stewart ise 1. 78.
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