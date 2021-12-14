Tom Holland, Zendaya ile arasındaki boy farkını konuşanlara tepki gösterdi: Sevgilim benden o kadar da uzun değil!

'SEVGİLİM BENDEN O KADAR DA UZUN DEĞİL'

Holland ve Zendaya, bu röportajda, konuyu sürekli gündeme getirenlerin aksine aralarındaki farkın ilişkilerini etkilemediğini söyledi. Tom Holland aralarında sadece 6 santimlik bir boy farkı olduğunu belirterek erkeklerin, sevgilileri ya da eşlerinden daha uzun olmaları gerektiği yaklaşımının aptalca bir varsayımdan ibaret olduğunu savundu. Holland, sevgilisinin boyunun kendisinden o kadar da uzun olmadığını belirtti.