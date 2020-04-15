Tom Hanks ile birlikte koronavirüse yakalanan Rita Wilson anlattı: Bana bir ilaç verdiler ama o mu iyileştirdi emin değilim
Koronavirüse yakalanan ilk ünlü çift olan Tom Hanks ve eşi Rita Wilson o süreçte yaşadıklarını anlattı. Çift, Tom Hanks'in rol aldığı, Elvis Presley'in hayatını anlatan filmin çekimleri için bulundukları Avustralya'da virüse yakalandıklarını açıklamıştı.
BACKGRID USA
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YAŞADIKLARINI ANLATTI
Tedavileri bittikten sonra 14 gün kiraladıkları bir evde kalan çift daha sonra ülkeleri olan ABD'ye döndü. Rita Wilson, CBS'in This Morning adlı programına konuk oldu ve yaşadıklarını anlattı.
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HER YERİM AĞRIYORDU
63 yaşındaki Rita Wilson, hastalığın ilk başladığı dönemde vücut ağrıları hissettiğini belirterek sonra da ateşinin çıktığını anlattı. 39 derece ateşle mücadele ettiğini söyleyen Wilson o dönemde daha önce benzerini hiç yaşamadığı bir titreme hissettiğini de söyledi.
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TOM'UN SEMPTOMLARI DAHA HAFİFTİ
Wilson, kendisiyle aynı yaşta olan eşi Tom Hanks'in semptomlarının ise kendi yaşadıklarından daha hafif seyrettiğini söyledi. Hanks'in ateşinin kendisininki kadar yükselmediğini anlattı.
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BELKİ DE ATEŞİN DÜŞME ZAMANI GELMİŞTİ
Rita Wilson tedavi sürecinde kendisine bir sıtma ilacı verildiğini ancak bunun iyileşmesine katkıda bulunup bulunmadığından emin olmadığını da sözlerine ekledi. Wilson "Belki de ateşin düşme zamanı gelmişti" dedi.
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İLACIN ÇOK YAN ETKİSİ VARDI
Rita Wilson kullandığı ilacın çok yan etkisi olduğunu da anlattı. Mide bulantısı, baş dönmesi ve kas güçsüzlüğü yaşadığını belirtti. Rita Wilson "Bence inanlar bu sıtma ilacı konusunda iyi düşünmeliler. Bu duruma yardım edip etmediğini gerçekten bilmiyoruz” dedi.
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AŞI ARAŞTIRMASI İÇİN KAN BAĞIŞLADIK
Wilson, şimdi hem kendisinin hem de Hanks'ın bağışıklıklarının güçlü olduğunu ve her ikisinin de aşı araştırmasına yardımcı olmak için kan bağışladığını söyledi.