Tom Cruise'un gizemli kızı Isabella Cruise: Babam ve halam beni problemlerimde boğulmaktan kurtardı

KIZINI GÖRMÜYOR İDDİASI Cruise'un ileri gelenlerinden biri olduğu Scientology tarikatının eski üyelerinden Leah Remini de zaman zaman yaşananlarla ilgili çarpıcı açıklamalarla gündeme geliyor. Kendisi de bir oyuncu olan Remini bir keresinde Cruise ile Holmes'un düğününde minicik bir çocuk olan Suri'nin yaşadıklarıyla ilgili iddialarıyla konuşulmuştu. Kendisini de tıpkı birçok Hollywood ünlüsü gibi bu tarikata üye olan ancak sonradan ayrılan Remini, kapalı kapılar ardındaki gerçekleri birkaç yıl önce yayınlanan Troublemaker: Surviving Hollywood and Scientology adlı kitabında anlattı.