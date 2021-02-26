Tom Cruise'un gizemli kızı Isabella Cruise: Babam ve halam beni problemlerimde boğulmaktan kurtardı
Hollywood'un en göz önünde ünlülerinden biri olan Tom Cruise'un ailesinin en gizemli üyesi Isabella, aylar sonra ilk kez sosyal medyada "yüzünü" gösterdi.
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AYLAR SONRA İLK KEZ FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Tom Cruise ile Nicole Kidman'ın evli oldukları sırada evlat edindikleri iki çocuktan biri olan 28 yaşındaki Isabella ya da daha çok bilinen adıyla Bella Cruise, Instagram sayfasında siyah- beyaz bir fotoğrafını paylaştı.
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2015 YILINDA EVLENDİ
Bella Cruise, kendisini ressam olarak tanımlıyor. Sosyal medya sayfasında da ağırlıklı olarak kendi eserlerine yer veriyor. Bella Cruise, en son geçen eylül ayında bir selfie pozunu paylaşmıştı. 2015 yılında bilgisayar programcısıMax Parker ile evlenen Bella Cruise, Hollywood'un en nüfuzlu isimlerinden biri olan Tom Cruise'un ailesinin, spot ışıklarından uzakta kalmayı seçen üyesi.
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KIDMAN İLE EVLİYKEN EVLAT EDİNDİLER
Tom Cruise ile eski eşi Nicole Kidman evliyken biyolojik çocuk dünyaya getirmek yerine Bella ile biyolojik kardeşi Connor'ı evlat edindi. Connor Cruise, babası gibi Hollywood'da kariyer yapmaya başladı. Hatta bazı filmlerinde Tom Cruise ile birlikte çalıştı. Fakat Bella Cruise, Londra'da gözlerden uzak bir hayat sürüyor.
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KIDMAN'IN SOYADINI DA KULLANIYOR
Sosyal medya hesabında da görüldüğü gibi resmi soyadı olan "Kidman Cruise'u" kullanan Bella da tıpkı babası Tom Cruise gibi sadık bir Scientology tarikatı üyesi. Hatta 2015 yılındaki evlilik töreni de bu tarikatın kurallarına uygun olarak yapılmıştı. Bu törene annesi Nicole Kidman çağrılmadı. Babas Tom'un ise törene katılıp katılmadığı bilinmiyor.
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GÖZLERDEN UZAK YAŞIYOR
Bella Cruise, her ne kadar babası Tom Cruise'dan uzakta ABD yerine Londra'da yaşasa da haya scientology tarikatının kurallarına uygun bir hayat sürüyor. Genç kadın, bir süre önce tarikata ait bir internet sitesinde yayınlanan elektronik postasında başta babası Tom Cruise olmak üzere halasının ve scientology'nun diğer üyelerinin katkısıyla hayatındaki zorlukları aştığını belirtti. Bella Cruise, başta babası olmak üzere destek olan herkesin kendisini "problemleri içinde boğulmaktan kurtardığını" belirtmişti.
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BABASI VE HALASINA TEŞEKKÜR ETTİ
Bella Cruise, internet sitesinde yer alan yazıda babasından tam adı olan Thomas Cruise Mapother IV diye söz etti. Halası Cass'ın adı da aynı yazıda geçti.
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BABASININ LÜKS EVİNİ İSTEMEDİ
Bella Cruise, geçtiğimiz yaz babası Tom Cruise'un kendisine yaptığı bir teklifi de herkesi şaşırtarak geri çevirmişti. Tom Cruise, kızı Isabella ve kocası Max'a Londra'daki saray yavrusu evinde yaşaması teklifini götürdü.
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SADE BİR YAŞAM
Fakat 28 yaşındaki Isabella Cruz, babasının bu önerisini geri çevirdi. Ünlü oyuncunun kızı kocasıyla birlikte yaşadığı Güney Londra'daki Croydon'da bulunan üç yatak odalı evinde yaşamaya devam edeceğini bildirdi. Tom Cruise'un kızına taşınmasını teklif ettiği bu lüks ev Corinthia Residences'da bulunuyor. Ünlü oyuncunun bu mülkü bir dönem İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e aitti. Cruise, Londra'da bulunduğu zamanlarda bu evde kalıyor. Dört yatak odası; kapalı yüzme havuzu, ünlü aşçıların yemek pişirdiği mutfağı da dahil birçok özelliği bulunan evin aylık kirası ise 455 bin dolar.
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CRUISE'UN BİR DE EVLATLIK OĞLU VAR
Isabella Cruise'u, 1992 yılında Tom Cruise ve o dönemdeki eşi Nicole Kidman evlatlık edinmişti. Çiftin, 25 yaşında Connor adında bir de evlatlık oğlu bulunuyor. Nicole Kidman, Tom Cruise'dan boşandıktan sonra evlatlık çocukları Isabella ve Connor ile ilgilenmediği gerekçesiyle eleştirilmişti.Bu arada iki çocuğun Tom Cruise tarafından, önde gelenlerinden biri olduğu Scientology tarikatının kurallarına göre yetiştirdiği de basına yansımıştı.
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SİNEMAYA ADIM ATTI
Kidman'ın da bu nedenle evlatlık çocuklarıyla ilgilenmekten vazgeçtiği de ileri sürülmüştü. Isabella ve Connor Cruise, Tom Cruise'un Katie Holmes ile evliliği sırasında da genellikle babalarının yanında görüntüleniyordu. Isabella Cruise, daha mütevazı bir hayat sürdürürken Operasyon: Kızıl Şafak ve Yedi Yaşam gibi filmlerde kamera karşısına geçti.
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DUDAK UÇUKLATAN İDDİALAR
Tom Cruise, Katie Holmes ile evliyken de çift, ünlü oyuncunun önde gelenlerinden biri olduğu Scientology tarikatının kurallarına göre yaşıyordu. Hatta sırf bu yüzden Holmes'un hiçbir ağrı kesici ilaç kullanmadan ve acısını ifade etmek için bağırmadan doğum yaptığı ileri sürülmüştü. Çiftin kızları Suri dünyaya geldikten sonra da anne ve babası dışında hiçbir arkadaşı olmadan büyüdü bir süre.
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SURI ANNESİYLE KALDI
Minik Suri, sık sık parklarda diğer çocuklardan uzakta sadece annesiyle oynarken görüntüleniyordu. Fakat Holmes ile Cruise'un evliliği bittikten sonra Suri, daha sosyal bir görüntü sergilemeye başladı. Cruise'un, Holmes'tan boşandıktan sonra kızını hiç arayıp sormadığı da uzun süredir gündemde. Bunun nedeninin de Holmes'un Tom Cruise ile evliyken üyesi olduğu Scientology tarikatından çıkması olduğu söyleniyor. Tom Cruise ise bütün bu iddialara sözcüsü aracılığıyla "Kızımla kameraların önünde görüşmek zorunda değilim" diye yanıt verdi.
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KIZINI GÖRMÜYOR İDDİASI
Cruise'un ileri gelenlerinden biri olduğu Scientology tarikatının eski üyelerinden Leah Remini de zaman zaman yaşananlarla ilgili çarpıcı açıklamalarla gündeme geliyor. Kendisi de bir oyuncu olan Remini bir keresinde Cruise ile Holmes'un düğününde minicik bir çocuk olan Suri'nin yaşadıklarıyla ilgili iddialarıyla konuşulmuştu. Kendisini de tıpkı birçok Hollywood ünlüsü gibi bu tarikata üye olan ancak sonradan ayrılan Remini, kapalı kapılar ardındaki gerçekleri birkaç yıl önce yayınlanan Troublemaker: Surviving Hollywood and Scientology adlı kitabında anlattı.
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REMINI'DEN ÇARPICI İDDİALAR
Remini'nin iddia ettiğine göre, Cruise ve Holmes'un düğün gecesinde o sırada sadece 7 aylık olan Suri Cruise banyoda dakikalarca ağlamasına rağmen ne annesi ne de babası gidip onunla ilgilendi.Remini o sırada olanları şöyle anlattı: "Cruise ve Holmes'un düğün yemeği sırasında kızları Suri banyoda yere yatmış ağlıyordu. Önce onunla kimse ilgilenmedi. Birkaç dakika sonra çocuğu kontrol etmeye gittiğimde aralarında Tom Cruise'un kız kardeşi, asistanı ve bir başka kadın öylece durmuş ona bakıyordu.Bebeği kucaklarına alıp ona biraz süt vermeleri için kadınları ikna ettim." Leah Remini, Cruise ve Holmes'un İtalya'daki düğününde evlatlık çocuklarıyla da vakit geçirme şansı bulduğunu belirtti.
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BİR ZAMANLARIN GÖZDE ÇİFTİ
Tom Cruise, ilk evliliğini 1987 ile 1990 arasında Mimi Rogers ile yaptı. 1990 ile 2001 arasında Nicole Kidman ile, 2006 ile 2012 arasında Katie Holmes ile evli kaldı. Kidman, Cruise'dan boşandıktan sonra evlatlık çocukları Connor ve Isabella ile hiç ilgilenmediği için eleştirilmişti.
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İKİ KIZ ÇOCUĞU OLDU
Nicole Kidman, 2006 yılında müzisyen Keith Urban ile evlendi. Çiftin, biri taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen Sunday Rose ve Faith Margaret adında iki tane kızı bulunuyor.