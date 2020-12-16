'BU LANET ÅžEYÄ° YAPMAYACAKSINIZ' Tom Cruise daha sonra da bazÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± iÅŸaret ederek "Sen de, sen de ve sen... Bir daha bu lanet ÅŸeyi yapmayacaksÄ±nÄ±z" diye baÄŸÄ±rÄ±yor.