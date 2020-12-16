AktÃ¶rÃ¼n, film setinde geÃ§erli olan Covid 19 Ã¶nlemlerine uymayanlara arada kÃ¼fÃ¼r ederek azarladÄ±ÄŸÄ± bir ses kaydÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
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Ã‡EKÄ°MLER AYLARCA DURDURULDU
Mission Impossible serisinin yedinci halkasÄ±nÄ±n Ã§ekimleri geÃ§tiÄŸimiz mart ayÄ±nda Ä°talya'da yapÄ±lÄ±yordu.
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KALDIÄžI YERDEN DEVAM
Ancak koronavirÃ¼s pandemisi nedeniyle Ã§ekimler durdurulmuÅŸtu.Â KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce de filmin Ã§ekimlerine tekrar baÅŸlandÄ±.
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KÃœFÃœR EDÄ°P AZARLADI
Hem Ã¶zel hayatÄ±nda hem de film setlerinde titizliÄŸiyle bilinen 58 yaÅŸÄ±ndaki Cruise, sette koronavirÃ¼s Ã¶nlemlerine uymayan Ã§alÄ±ÅŸanlara ateÅŸ pÃ¼sÃ¼rdÃ¼. Cruise'un zaman zaman nezaket sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± aÅŸarak kÃ¼fÃ¼r de ettiÄŸi duyulan ses kaydÄ± da basÄ±na sÄ±zdÄ±. Bu ses kaydÄ±nda Cruise'un "Bir daha bunu yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± gÃ¶rÃ¼rsem hepiniz defolup gidersiniz" dediÄŸi duyuluyor.
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'BU LANET ÅžEYÄ° YAPMAYACAKSINIZ'
Tom Cruise daha sonra da bazÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± iÅŸaret ederek "Sen de, sen de ve sen... Bir daha bu lanet ÅŸeyi yapmayacaksÄ±nÄ±z" diye baÄŸÄ±rÄ±yor.
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'Ã–ZÃœR DÄ°LEMEK YOK'
Cruise ses kaydÄ±nÄ±n devamÄ±nda "Ã–zÃ¼r dilemek yok. Onu, endÃ¼stri bittiÄŸinde evlerini kaybedenlere sÃ¶ylersiniz. Biz bu lanet filmin Ã§ekimlerini durdurmayacaÄŸÄ±z" diye kurallara uymayan Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± azarlÄ±yor.
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'BÄ°NLERCE KÄ°ÅžÄ°YE Ä°Åž YARATTIK'
AktÃ¶r, bu sert konuÅŸma sÄ±rasÄ±nda pandemi yÃ¼zÃ¼nden Hollywood'da birÃ§ok sete kilit vurulduÄŸunu da hazÄ±rlatarak "Sayemizde Hollywood Ã§ekimlere dÃ¶ndÃ¼. Binlerce kiÅŸiye iÅŸ yaratÄ±yoruz" diye baÄŸÄ±rÄ±p ardÄ±ndan da kÃ¼fÃ¼r ediyor.
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KURALLARA SIKI SIKIYA UYUYOR
Tom Cruise hem Ä°talya'da hem de Ä°ngiltere'de yapÄ±lan Ã§ekimler sÄ±rasÄ±nda kurallara son derece sÄ±kÄ± bir ÅŸekilde uyuyor. Kamera karÅŸÄ±sÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ± zamanlarda maskesini de eksik etmiyor.Â
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CEBÄ°NDEN PARA HARCADI
Cruise'un hem filmin oyuncularÄ±nÄ± hem de kamera arkasÄ± ekibini hastalÄ±ktan korumak ve izole etmek iÃ§in kendi kasasÄ±ndan 500 bin sterlin Ã¶deyip bir gemi kiraladÄ±ÄŸÄ± haberi de gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.