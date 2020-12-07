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Haber Giriş: 07 Aralık 2020 - 14:02 | 

Kızına öyle bir teklif yaptı ki: Şaşırtan yanıt

Hollywood'un en nüfuzlu oyuncularından biri, kısa bir süre önce evlenen kızına saray yavrusu evinde yaşamasını teklif etti ve hiç beklemediği bir yanıt aldı.

Backgrid USA, Mega News Agency, Splash News

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Ünlü oyununun kızı, babasının aylık kirası 455 bin dolar olan lüks evinde yaşamak yerine daha mütevazı bir hayatı tercih etti.

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Tom Cruise'un eski eşi Nicole Kidman ile evli olduğu dönemde evlat edindikleri iki çocuğundan biri olan Isabella Cruise'dan şaşırtan davranış.

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2015 yılında evlendiği Max Parker ile Londra'da yaşayan Isabella Cruisa'a babası Tom Cruise'dan bir teklif geldi.

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Şu sıralar Mission Impossible serisinin yeni halkasının çekimi için İtalya'da bulunan oyuncu kızı Isabella ve kocası Max'a kendi saray yavrusu evinde yaşaması teklifini götürdü.

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Fakat 27 yaşındaki Isabella Cruz, babasının bu önerisini geri çevirdi. Ünlü oyuncunun kızı kocasıyla birlikte yaşadığı Güney Londra'daki Croydon'da bulunan üç yatak odalı evinde yaşamaya devam edeceğini bildirdi.

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Tom Cruise'un kızına taşınmasını teklif ettiği bu lüks ev Corinthia Residences'da bulunuyor. Ünlü oyuncunun bu mülkü bir dönem İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e aitti.  Cruise, Londra'da bulunduğu zamanlarda bu evde kalıyor. Dört yatak odası; kapalı yüzme havuzu, ünlü aşçıların yemek pişirdiği mutfağı da dahil birçok özelliği bulunan evin aylık kirası ise 455 bin dolar.

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Isabella Cruise'u, 1992 yılında Tom Cruise ve o dönemdeki eşi Nicole Kidman evlatlık edinmişti. Çiftin, 25 yaşında Connor adında bir de evlatlık oğlu bulunuyor.

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Nicole Kidman, Tom Cruise'dan boşandıktan sonra evlatlık çocukları Isabella ve Connor ile ilgilenmediği gerekçesiyle eleştirilmişti.Bu arada iki çocuğun Tom Cruise tarafından, önde gelenlerinden biri olduğu Scientology tarikatının kurallarına göre yetiştirdiği de basına yansımıştı.

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Kidman'ın da bu nedenle evlatlık çocuklarıyla ilgilenmekten vazgeçtiği de ileri sürülmüştü. Isabella ve Connor Cruise, Tom Cruise'un Katie Holmes ile evliliği sırasında da genellikle babalarının yanında görüntüleniyordu.

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Isabella Cruise, daha mütevazı bir hayat sürdürürken Operasyon: Kızıl Şafak ve Yedi Yaşam gibi filmlerde kamera karşısına geçti.

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