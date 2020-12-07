Kızına öyle bir teklif yaptı ki: Şaşırtan yanıt

Tom Cruise'un kızına taşınmasını teklif ettiği bu lüks ev Corinthia Residences'da bulunuyor. Ünlü oyuncunun bu mülkü bir dönem İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e aitti. Cruise, Londra'da bulunduğu zamanlarda bu evde kalıyor. Dört yatak odası; kapalı yüzme havuzu, ünlü aşçıların yemek pişirdiği mutfağı da dahil birçok özelliği bulunan evin aylık kirası ise 455 bin dolar.