Çarpıcı iddia: Cruise, kızı Suri'yi annesinden koparacak
Ünlü oyuncu Tom Curise ve eski eşi Katie Holmes'tan dünyaya gelen kızı Suri ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Splash News
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
CRUISE İLE İLGİLİ ÇARPICI İDDİALAR
Birçok ünlünün üyesi olduğu Scientology tarikatının ileri gelenlerinden olan 58 yaşındaki Tom Cruise'un 14 yaşındaki kızı Suri'yi annesinden koparmayı planladığı ileri sürüldü.
2
Abone Ol
REMINI'NİN İDDİASI
Bu iddiayı ortaya atan kişi ise kendisi de bir zamanlar Scientologist olan oyuncu Leah Remini. Geçmişte de Cruise'un tarikat ile olan bağlantıları hakkında iddialar ortaya atan Remini, aktörün kızı Suri büyüdükten sonra onu annesinden tamamen ayırıp Scientology tarikatına göre yaşaması için zorlayacağını ileri sürdü.
3
Abone Ol
SURI'Yİ ANNESİNDEN AYIRACAK
Remini'nin iddiasına göre, Cruise'un ileri gelenlerinden biri olduğu Scientology tarikatı, üyelerinin tarikat dışı kişilerle bağlantıda olmasını istemiyor. Bu yüzden de Suri büyüyüp tarikata katıldıktan sonra annesi Katie Holmes'la bağlantısını kesmesi sağlanacak.
4
Abone Ol
SCIENTOLOGY YASAKLARI
Cruise'un Katie Holmes'tan ayrıldıktan sonra, annesiyle birlikte yaşayan kızı Suri ile hiç ilgilenmediği söyleniyordu. Bunun nedeni olarak da Scientology'nin tarikat dışı kişilerle görüşme yasağı gösteriliyordu.
5
Abone Ol
KIDMAN DA ÇOCUKLARIYLA BAĞLARINI KOPARMIŞTI
Tom Cruise'un eski eşi Nicole Kidman ile birlikte evlat edindiği iki çocuğu daha bulunuyor. Ayrılıklarının ilk döneminde Cruz ve Isabella adlı iki çocuğuyla görüşen Kidman da bir süre sonra onlarla bağlarını koparmak zorunda kalmıştı.
6
Abone Ol
YİNE TARİKAT YASAĞI
Bunun nedeninin de Cruz ve Isabella'nın da Scientology üyesi olması, Kidman tarikat dışı bir kişi olduğu için onunla görüşmelerinin yasaklanması gösteriliyordu.