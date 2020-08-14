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Hürriyet
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Haber Giriş: 14 Ağustos 2020 - 11:40,

Çarpıcı iddia: Cruise, kızı Suri'yi annesinden koparacak

Ünlü oyuncu Tom Curise ve eski eşi Katie Holmes'tan dünyaya gelen kızı Suri ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Splash News

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1CRUISE İLE İLGİLİ ÇARPICI İDDİALAR
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CRUISE İLE İLGİLİ ÇARPICI İDDİALAR

Birçok ünlünün üyesi olduğu Scientology tarikatının ileri gelenlerinden olan 58 yaşındaki Tom Cruise'un 14 yaşındaki kızı Suri'yi annesinden koparmayı planladığı ileri sürüldü.

2REMININİN İDDİASI
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REMINI'NİN İDDİASI

Bu iddiayı ortaya atan kişi ise kendisi de bir zamanlar Scientologist olan oyuncu Leah Remini. Geçmişte de Cruise'un tarikat ile olan bağlantıları hakkında iddialar ortaya atan Remini, aktörün kızı Suri büyüdükten sonra onu annesinden tamamen ayırıp Scientology tarikatına göre yaşaması için zorlayacağını ileri sürdü.

3SURIYİ ANNESİNDEN AYIRACAK
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SURI'Yİ ANNESİNDEN AYIRACAK

Remini'nin iddiasına göre, Cruise'un ileri gelenlerinden biri olduğu Scientology tarikatı, üyelerinin tarikat dışı kişilerle bağlantıda olmasını istemiyor. Bu yüzden de Suri büyüyüp tarikata katıldıktan sonra annesi Katie Holmes'la bağlantısını kesmesi sağlanacak.

4SCIENTOLOGY YASAKLARI
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SCIENTOLOGY YASAKLARI

Cruise'un Katie Holmes'tan ayrıldıktan sonra, annesiyle birlikte yaşayan kızı Suri ile hiç ilgilenmediği söyleniyordu. Bunun nedeni olarak da Scientology'nin tarikat dışı kişilerle görüşme yasağı gösteriliyordu.

5KIDMAN DA ÇOCUKLARIYLA BAĞLARINI KOPARMIŞTI
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KIDMAN DA ÇOCUKLARIYLA BAĞLARINI KOPARMIŞTI

Tom Cruise'un eski eşi Nicole Kidman ile birlikte evlat edindiği iki çocuğu daha bulunuyor. Ayrılıklarının ilk döneminde Cruz ve Isabella adlı iki çocuğuyla görüşen Kidman da bir süre sonra onlarla bağlarını koparmak zorunda kalmıştı.

6YİNE TARİKAT YASAĞI
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YİNE TARİKAT YASAĞI

Bunun nedeninin de Cruz ve Isabella'nın da Scientology üyesi olması, Kidman tarikat dışı bir kişi olduğu için onunla görüşmelerinin yasaklanması gösteriliyordu. 

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