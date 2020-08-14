Çarpıcı iddia: Cruise, kızı Suri'yi annesinden koparacak

REMINI'NİN İDDİASI Bu iddiayı ortaya atan kişi ise kendisi de bir zamanlar Scientologist olan oyuncu Leah Remini. Geçmişte de Cruise'un tarikat ile olan bağlantıları hakkında iddialar ortaya atan Remini, aktörün kızı Suri büyüdükten sonra onu annesinden tamamen ayırıp Scientology tarikatına göre yaşaması için zorlayacağını ileri sürdü.