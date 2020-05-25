Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi'den samimi açıklamalar

Canlı yayın için kimin daha kısa sürede hazırlandığını da anlatan çiftten Almeda, "Her şeyden şikayet etmiş gibi oldum ama ben 5 dakikada hazırlandım. Tolgahan daha geç hazırlandı. Zaten saçını yapmak için banyoya giriyor, her yapış yapış saç spreyi oluyor.Sayışman ise "Almeda abartıyor. Kendisini bir görseniz hazırlanması 1 saat 15 dakika sürmüştür belki de" dedi.