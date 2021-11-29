Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva: Oğlum babasını tanımıyor
2011 yılında Tolga Karel ile nikâh masasına oturan Günay Musayeva 2012 yılında oğlu Cihangir'i kucağına almış, çift bir süre sonra çekişmeli olarak boşanmıştı.
Tolga Karel hayatında yeni bir sayfa açıp Amerika’nın yolunu tuttu. Oyunculuğu bırakıp Amerika’da sağlık sektörüne yönelen Karel, işleri iyi gitmeyince iflas etti. İş hayatında hayal kırıklığına uğrayan Karel, Amerikalı Sarah Scott ile nikah masasına oturdu.
Uzun zamandır Amerika’da olan Tolga Karel’in Günay Musayeva ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Cihangir’i aramadığı iddia edildi.
Yaşanan süreci 2. Sayfa programında anlatan Günay Musayeva, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Yaşanan süreci 2. Sayfa programında anlatan Günay Musayeva, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Oğlu Cihangir’in babası Tolga Karel’i tanımadığını söyleyen Musayeva, şunları söyledi:
“Oğlum Cihangir ile bu konuları hiç konuşmadık. O da babasıyla ilgili hiç soru sormuyor. Sadece arkadaşları ‘baban nerede’ diye sormuş o da ‘bulutların üzerinde’ demiş. Annem duymuş bu konuşmayı... Ben Tolga ile konuşmuyordum. Bu olay üzerine mesaj attım sadece! Tolga’ya bir kırgınlığım yok. Yaşananlar geçmişte kaldı. Tolga ile oğlunu konuşturmak istedim, ayda bir bile arayıp ‘iyi misin oğlum’ demesini isterdim, ama Tolga’dan bir geri dönüş olmadı. Ergenlik yaşlarında karşısına çıkıp ‘ben senin babanım’ demesi travma olur. Şimdi küçük yaşlarda en azından iletişimde olsa Cihangir etkilenmez. “
“Oğlum Cihangir ile bu konuları hiç konuşmadık. O da babasıyla ilgili hiç soru sormuyor. Sadece arkadaşları ‘baban nerede’ diye sormuş o da ‘bulutların üzerinde’ demiş. Annem duymuş bu konuşmayı... Ben Tolga ile konuşmuyordum. Bu olay üzerine mesaj attım sadece! Tolga’ya bir kırgınlığım yok. Yaşananlar geçmişte kaldı. Tolga ile oğlunu konuşturmak istedim, ayda bir bile arayıp ‘iyi misin oğlum’ demesini isterdim, ama Tolga’dan bir geri dönüş olmadı. Ergenlik yaşlarında karşısına çıkıp ‘ben senin babanım’ demesi travma olur. Şimdi küçük yaşlarda en azından iletişimde olsa Cihangir etkilenmez. “
Tolga Karel ile kısa bir evlilik süreci geçiren Musayeva, herhangi bir beklenti içinde olmadığını söyledi; ‘Benim Tolga’dan hiçbir beklentim yok, sadece ayda bir arayıp ‘oğlum nasılsın’ desin yeter.Cihangir babasının öldüğünü düşünüyor, öyle biliyor. Ben de kendisiyle bu konuda konuşamadım çünkü Tolga’dan bir cevap bekledim ama dönüş yapmadı. Tolga’nın anne babası Türkiye’de. Onlar da torununu görmediler, görmelerini isterim. İstedikleri zaman gelip görebilirler, sevgi göstermelerini çok isterim. Her zaman kapım açık. Ben bundan sadece mutlu olurum.”