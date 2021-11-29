Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva: Oğlum babasını tanımıyor

Oğlu Cihangir’in babası Tolga Karel’i tanımadığını söyleyen Musayeva, şunları söyledi:



“Oğlum Cihangir ile bu konuları hiç konuşmadık. O da babasıyla ilgili hiç soru sormuyor. Sadece arkadaşları ‘baban nerede’ diye sormuş o da ‘bulutların üzerinde’ demiş. Annem duymuş bu konuşmayı... Ben Tolga ile konuşmuyordum. Bu olay üzerine mesaj attım sadece! Tolga’ya bir kırgınlığım yok. Yaşananlar geçmişte kaldı. Tolga ile oğlunu konuşturmak istedim, ayda bir bile arayıp ‘iyi misin oğlum’ demesini isterdim, ama Tolga’dan bir geri dönüş olmadı. Ergenlik yaşlarında karşısına çıkıp ‘ben senin babanım’ demesi travma olur. Şimdi küçük yaşlarda en azından iletişimde olsa Cihangir etkilenmez. “