Tolga Karel'den yeni yatırım

HAYAT ÇOK PAHALI Instagram hesabında sık sık takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Tolga Karel, ülkedeki hayat pahalılığından dert yandı.



"Bir konuda gözlemimi paylaşmak istiyorum sevgili dostlar. Amerika'da covid sonrasu yaşam korkunç pahalandı. Yüzde 30'a varan enflasyon rakamları konuşuluyor. Her şey korkunç pahalı. Evler, arabalar... her şey... Hatta Greencard'ı olan birçok Türk dostum, arkadaşım vatandaşlık aldıktan sonra memlekete geri dönmek için adımlar atıyor ve bu konuda onlara hak veriyorum"