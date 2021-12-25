Tolga Güleç kimdir, kaç yaşında, nereli? Tolga Güleç Arda İle Omuz Omuza'nın konuğu oluyor!
Arda ile Omuz Omuza’nın bu haftaki konuğu oyuncu Tolga Güleç. Başarılı dizilere imza atan oyuncu Tolga Güleç programla birlikte merak konusu oldu. Peki, Tolga Güleç kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Tolga Güleç'in oynadığı diziler...
Türkiye’nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen’in, her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile ekrana geliyor. Arda Türkmen bu hafta oyuncu Tolga Güleç'i konuk ediyor. Tolga Güleç, Arda Türkmen’in yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyarak, tarifi dinleyerek "Balkabaklı Arancini" yapmaya çalışacak. Peki Tolga Güleç kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte Tolga Güleç hakkında merak edilenler...
TOLGA GÜLEÇ KİMDİR?
Tam adı Nihat Tolga Güleç olan ünlü oyuncu, 20 Eylül 1981 tarihinde İskenderun'da doğmuştur. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra, önce Çukurova Üniversitesi'nde işletme eğitimine başladı. Ancak bu bölümü yarıda bırakarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun oldu. Hatırla Sevgili, Gece Gündüz, Kırık Kanatlar, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Son Çıkış gibi dizilerde rol aldı. Poyraz Karayel dizisinde Neşet karakterini canlandırdı. "Zor Yılların Kayıp Çocukları" adlı Film/Belgeselde başrol oynamaya hazırlanan Güleç, bu filmde apolitik bir genci canlandırmaktadır. Belgesel/Film Kültür Bakanlığı destekli iddialı bir projedir. Filmin 12 Eylül 2012 tarihinde izleyicilerle buluşması bekleniyor. Oynadığı "Eksik Sayfalar" adlı film 2013'te vizyona girmiştir.Poyraz Karayel dizisine 49. bölümde Neşet rolüyle katılmıştır. 2014 yılında "Hayat Ağacı" dizisinde baş rol Kenan'ı canlandırmıştır.
TOLGA GÜLEÇ'İN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER
2021 Masumiyet (Timur Yüksel)2020 Kırmızı Oda2019 Kızım Gibi Kokuyorsun (Mustafa)2019 Leke (Mehmet Tuna)2019 Yüzleşme (Tunç)2017 Fazilet Hanım ve Kızları (Gökhan Egemen)2016 Poyraz Karayel (Neşet Topal)2015 Son Çıkış (Cesur)2014 Hayat Ağacı (Kenan)2013-2014 Adını Kalbime Yazdım (Halil)2010 Öyle Bir Geçer Zaman ki2009 Cin Geçidi (Sinema Filmi)2008 Gece Gündüz (Dizi) (9.Bölüm)2008 Hatırla Sevgili (Dizi)2006–2007 Kırık Kanatlar (Dizi)2005–2006 Misi (Dizi)2005-2006 Akbank (Reklam)2005-2006 Nescafe (Reklam)2005-2006 Kent (Reklam)2003–2004 Portakal Suyu (Kısa Film)