MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTOKİ'den satılık konutlar! Başvuru süreci başlıyor... 519 TL taksitle
GeriEkonomi TOKİ'den satılık konutlar! Başvuru süreci başlıyor... 519 TL taksitle
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Kübra GENÇ
Haber Giriş: 14 Kasım 2020 - 08:23 | 

TOKİ'den satılık konutlar! Başvuru süreci başlıyor... 519 TL taksitle

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Türkiye'nin birçok ilinde satılık konutlar için başvuru sürecini başlatıyor. İşte satılık dairelerin olduğu iller, fiyatları ve taksit ödemeleri hakkındaki tüm detaylar...

Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
1
Abone Olgoogle-news

1- AYDIN İLİ İNCİRLİOVA İLÇESİ

Başvuru Dönemi: 16.11.2020 - 27.11.2020

Fiyat: 168 bin 182 TL

Taksit: 560 TL

2
Abone Olgoogle-news

2- BURSA İLİ ORHANGAZİ İLÇESİ

Başvuru Dönemi: 16.11.2020 - 27.11.2020

Fiyat: 155 bin 723 TL

Taksit: 519,08 TL

3
Abone Olgoogle-news

3- ÇORUM İLİ, MECİTÖZÜ İLÇESİ

Başvuru Dönemi: 23.11.2020 - 31.12.2020

(Açık Satış)

Fiyat: 187 bin 801 TL

4
Abone Olgoogle-news

4- DENİZLİ İLİ ÇARDAK İLÇESİ

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2020

Fiyat: 157 bin 466 TL

Taksit: 524,89 TL

5
Abone Olgoogle-news

5- DENİZLİ İLİ BOZKURT İLÇESİ

Başvuru Dönemi: 23.11.2020 - 31.12.2020

Fiyat: 189 bin 957 TL

Taksit: 633,19 TL

6
Abone Olgoogle-news

6- KIRIKKALE MERKEZ

Başvuru Dönemi: 30.11.2020 - 31.12.2020

Fiyat: 115 bin 756 TL

Taksit: 565,92 TL

7
Abone Olgoogle-news

7- KIRIKKALE MERKEZ

Başvuru Dönemi: 01.12.2020 - 31.12.2020

Fiyat: 168 bin 391 TL

Taksit: 748 TL

8
Abone Olgoogle-news

8- KÜTAHYA İLİ, DUMLUPINAR İLÇESİ

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2020

Fiyat: 159 bin 346 TL

Taksit: 531,15 TL

9
Abone Olgoogle-news

9- TOKAT MERKEZ

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2020

Fiyat: 277 bin 331 TL

Taksit: 1.733,32 TL

10Başvuru Koşulları
Abone Ol google-news

Başvuru Koşulları

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,

Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması

(Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

11
Abone Olgoogle-news

Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

12
Abone Olgoogle-news

Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 5.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 6.000 TL olarak uygulanmaktadır.),

Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

13Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;
Abone Olgoogle-news

Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

1. Kategori olan“Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin” ,

2. Kategori olan“En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın”

3. Kategori olan “Emekli Vatandaşlar”ın

4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının”

başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

14BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Abone Olgoogle-news

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru sahipleri,

Kimlik Fotokopisi,

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları “Hak Sahipliği Belgesi”

15
Abone Olgoogle-news

Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),

Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı,

İbraz edeceklerdir.

Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi