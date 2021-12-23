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Haber Giriş: 23 Aralık 2021 - 14:46 | 

TOKİ Van Tuşba Bardakçı kura sonuç sorgulama: TOKİ Van Tuşba Bardakçı kura sonuçları açıklandı mı?

Van Tuşba Bardakçı TOKİ konutları için başvuruda bulunan binlerce kişi, sonuç tarihine odaklanmıştı. TOKİ tarafından yatay mimari anlayışıyla gerçekleştirilen Van Tuşba toplu konut projesinin kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Peki, Van Tuşba Bardakçı kura sonuçları açıklandı mı? İşte TOKİ Van Tuşba Bardakçı kura sonuç sorgulama hakkında bilgiler

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1
TOKİ Van Tuşba kura çekilişi tamamlandı. Çekiliş, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak.
2
Van Tuşba hak sahibi ve konut belirleme kurası bugün gerçekleştirildi. 2+1 konut için başvuruda bulunan vatandaşlardan bazıları ev sahibi olma hakkı kazandı.
3
TOKİ’den yapılan duyuruda “Van Tuşba 303 Konut Projesine ilişkin olarak İdaremiz stoklarında yer alan orta gelir nitelikli 2+1 tipi 41 adet konut ve 3+1 tipi 14 adet konut olmak üzere toplam 55 adet konutun “Hak Sahipliği ve Konut Belirleme Kurası” Corona virüs tedbirleri sebebiyle 23 Aralık 2021 tarihinde, Saat 11:00’ de Bilkent Plaza A3 Blok 61 Nolu Ofis’te noter huzurunda çekilmiştir.” İfadelerine yer verildi.
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