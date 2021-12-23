TOKİ Van Tuşba Bardakçı kura sonuç sorgulama: TOKİ Van Tuşba Bardakçı kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ’den yapılan duyuruda “Van Tuşba 303 Konut Projesine ilişkin olarak İdaremiz stoklarında yer alan orta gelir nitelikli 2+1 tipi 41 adet konut ve 3+1 tipi 14 adet konut olmak üzere toplam 55 adet konutun “Hak Sahipliği ve Konut Belirleme Kurası” Corona virüs tedbirleri sebebiyle 23 Aralık 2021 tarihinde, Saat 11:00’ de Bilkent Plaza A3 Blok 61 Nolu Ofis’te noter huzurunda çekilmiştir.” İfadelerine yer verildi.