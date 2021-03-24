TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl yapılır? Adana’da 1.252 adet konutu satışa sunuldu

Alıcılar, Aksaray, Adana, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Sakarya, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Van ve Zonguldak'ta satışa sunulan konutlara, yüzde 10, 15, 25 veya 40 peşinat ile 108, 120 ve 180 ay vadeyle sahip olabilecek.



Ayrıca, Adana, Ankara, Amasya, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çankırı, Denizli, İstanbul, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Uşak, Trabzon ve Tunceli'de satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 10 veya 25 peşinat ile 120, 156 ve 180 ay vadeyle alınabilecek.