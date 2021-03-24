MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTOKİ ucuz konut başvurusu nasıl yapılır? Adana’da 1.252 adet konutu satışa sunuldu
GeriEkonomi TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl yapılır? Adana’da 1.252 adet konutu satışa sunuldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 24 Mart 2021 - 11:46 | 

TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl yapılır? Adana’da 1.252 adet konutu satışa sunuldu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Adana’da 1.252 adet konutu satışa çıkardı. Konut tipi 2+1 veya 3+1 olan daireler için başvuru süreci 5 – 22 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki, TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl yapılır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

oplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Adana'da 1.252 adet konutu satışa çıkardı.Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre konut tipi 2+1 veya 3+1 olan dairelerden almak isteyenlerin, 5 - 22 Nisan 2021 tarihleri arasında T. Halk Bankası A.Ş. Adana Şubeleri ve E-Devlet üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir.

2TOKİ, 31 ilde 137 konut, 21 ilde 120 iş yerini açık artırma ile satacak

TOKİ, 31 ilde 137 konut, 21 ilde 120 iş yerini açık artırma ile satacak

TOKİ'den aldığı bilgiye göre, 30 Mart Salı günü saat 11.00'de 137 konut için, 31 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de ise 120 iş yeri için müzayede yapılacak.

Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak, internetten (www.emlakyonetim.com.tr) de teklif verilebilecek.

3

Alıcılar, Aksaray, Adana, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Sakarya, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Van ve Zonguldak'ta satışa sunulan konutlara, yüzde 10, 15, 25 veya 40 peşinat ile 108, 120 ve 180 ay vadeyle sahip olabilecek.

Ayrıca, Adana, Ankara, Amasya, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çankırı, Denizli, İstanbul, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Uşak, Trabzon ve Tunceli'de satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 10 veya 25 peşinat ile 120, 156 ve 180 ay vadeyle alınabilecek.

4

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

Ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi