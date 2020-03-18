TOKİ Arnavutköy 2+1 nitelikli 2.625 konutun kurası başladı - TOKİ canlı kura çekiliş sayfası

1-1,5 YIL İÇERİSİNDE BİTİRİLMESİ PLANLANIYOR Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha önce yaptığı açıklamada, ülke genelinde inşa edilecek 100 bin sosyal konutun 894 liradan başlayan taksit ve 240 aya varan vadeyle vatandaşlara sunulacağını belirterek, yılın ilk çeyreğinde ve hemen hemen tüm alanlarda inşaat uygulamalarını başlatmak istediklerini söylemiş, konutları1-1,5 yıl içerisinde tamamlayarak hak sahiplerine teslim edeceklerini belirtmişti.