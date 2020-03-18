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Haber Giriş: 18 Mart 2020 - 10:18, /

TOKİ Arnavutköy 2+1 nitelikli 2.625 konutun kurası başladı - TOKİ canlı kura çekiliş sayfası

‘100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi’ kapsamında İstanbul Arnavutköy'de yapılacak olan 2+1 nitelikli 2.625 konutun hak sahipleri kura ile belirleniyor. Tuzla kura sonuçlarının 16-17 Mart tarihleri arasında duyurulması ardından gözler Başakşehir – Arnavutköy kura tarihlerine çevrilmişti. TOKİ Arnavutköy kura sonuçları bugün itibariyle açıklanmaya başladı. İşte TOKİ canlı kura çekiliş sayfası ve İstanbul kura sonuçlarıyla ilgili detayları merak edenler için detaylar...

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‘100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi’ kapsamında İstanbul Tuzla'da yapılacak olan 3+1 nitelikli 1.725 konutumuzun hak sahipleri kura ile belirlendi. Tuzla kura sonuçlarının açıklanması ardından gözler Başakşehir – Arnavutköy kura tarihlerine çevrildi. Peki, TOKİ Başakşehir – Arnavutköy kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

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100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” kapsamında İstanbul Tuzla'da yapılacak olan 2+1 nitelikli 4 bin 25 konutumuzun hak sahipleri 16 Mart’ta, 3+1 nitelikli 1.725 konutumuzun hak sahipleri ise 17 Mart’ta belirlendi. Şimdi gözler Arnavutköy kura çekilişinin gerçekleşeceği saatteydi, kura çekilişi saat 10.00 itibariyle başladı.

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Küresel bir salgın haline gelen corona virüse karşı vatandaşların sağlığını korumak için devletin aldığı önlemler doğrultusunda kura çekimleri için tören yapılmayacak. Noter huzurunda gerçekleşecek kura sonuçları TOKİ 'nin sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanıyor.

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İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ 3750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ26251125375018 Mart 2020 Çarşamba10:00İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ 3750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ26251125375019 Mart 2020 Perşembe10:00İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ  500 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ35015050020 Mart 2020 Cuma10:00

51-1,5 YIL İÇERİSİNDE BİTİRİLMESİ PLANLANIYOR

1-1,5 YIL İÇERİSİNDE BİTİRİLMESİ PLANLANIYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha önce yaptığı açıklamada, ülke genelinde inşa edilecek 100 bin sosyal konutun 894 liradan başlayan taksit ve 240 aya varan vadeyle vatandaşlara sunulacağını belirterek, yılın ilk çeyreğinde ve hemen hemen tüm alanlarda inşaat uygulamalarını başlatmak istediklerini söylemiş, konutları1-1,5 yıl içerisinde tamamlayarak hak sahiplerine teslim edeceklerini belirtmişti.

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