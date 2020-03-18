Haber Giriş: 18 Mart 2020 - 10:18,
TOKİ Arnavutköy 2+1 nitelikli 2.625 konutun kurası başladı - TOKİ canlı kura çekiliş sayfası
‘100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi’ kapsamında İstanbul Arnavutköy'de yapılacak olan 2+1 nitelikli 2.625 konutun hak sahipleri kura ile belirleniyor. Tuzla kura sonuçlarının 16-17 Mart tarihleri arasında duyurulması ardından gözler Başakşehir – Arnavutköy kura tarihlerine çevrilmişti. TOKİ Arnavutköy kura sonuçları bugün itibariyle açıklanmaya başladı. İşte TOKİ canlı kura çekiliş sayfası ve İstanbul kura sonuçlarıyla ilgili detayları merak edenler için detaylar...
‘100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi’ kapsamında İstanbul Tuzla'da yapılacak olan 3+1 nitelikli 1.725 konutumuzun hak sahipleri kura ile belirlendi. Tuzla kura sonuçlarının açıklanması ardından gözler Başakşehir – Arnavutköy kura tarihlerine çevrildi. Peki, TOKİ Başakşehir – Arnavutköy kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” kapsamında İstanbul Tuzla'da yapılacak olan 2+1 nitelikli 4 bin 25 konutumuzun hak sahipleri 16 Mart’ta, 3+1 nitelikli 1.725 konutumuzun hak sahipleri ise 17 Mart’ta belirlendi. Şimdi gözler Arnavutköy kura çekilişinin gerçekleşeceği saatteydi, kura çekilişi saat 10.00 itibariyle başladı.
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