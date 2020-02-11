TOKİ toplu konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ 2020 kura çekilişi için Elazığ detayı!

TOKİ kura sonuçları ile birlikte 100 bin sosyal konut sahibini bulacak. Türkiye genelinde 1 milyon 211 bin 518 kişinin başvuruda bulunduğu 260 proje için temel atma işlemleri önümüzdeki haftalarda yapılacak. TOKİ 2020 kura çekilişi ise herhangi bir aksilik olmaması halinde 81 il için sosyal medya canlı yayınında tamamlanacak. Peki, TOKİ kura çekilişi ne zaman gerçekleşecek? İşte, TOKİ toplu konut kura sonuçları için merak edilen tarih bilgileriTOKİ kura sonuçları, 81 ilde 260 proje için kura çekiliş işleminin tamamlanmasının ardından erişime açılacak. On binlerce kişiyi yakından ilgilendiren TOKİ toplu konut kura sonuçları, herhangi bir aksaklık olmaması halinde şubat ayı içerisinde tamamlanacak.



TOKİ 2020 KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?



81 ilde 100 bin sosyal konutun 18 ay gibi bir sürede teslim edileceği projenin lansmanı sonrasında kura çekiliş tarihi hakkında da bazı açıklamalarda bulunuldu. Resmi mercilerden yapılan açıklamalara göre TOKİ kura çekilişinin şubat ayı içerisinde gerçekleşeceği bilgisi verildi. Peki, TOKİ kura çekilişi şubat ayının kaçında yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler



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