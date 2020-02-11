TOKİ toplu konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ 2020 kura çekilişi için Elazığ detayı!
TOKİ 2020 kura sonuçları, 100 bin sosyal konut için müracaatlarını gerçekleştiren on binlerce kişi tarafından merakla araştırılıyor. Türkiye genelinde 81 ilde 260 proje merkezi için toplamda 1 milyon 211 bin 518 başvuru alan TOKİ, kura sonuçları için çekiliş işlemi gerçekleştirecek. TOKİ çekilişi için kura işlemi, kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden alınacak. Peki, 100 bin sosyal konutun sahibini bulacağı TOKİ toplu konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Elazığ'daki depremin ardından değişkenlik gösteren TOKİ kura sonuçları süreci hakkında bazı bilgiler
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TOKİ kura sonuçları ile birlikte 100 bin sosyal konut sahibini bulacak. Türkiye genelinde 1 milyon 211 bin 518 kişinin başvuruda bulunduğu 260 proje için temel atma işlemleri önümüzdeki haftalarda yapılacak. TOKİ 2020 kura çekilişi ise herhangi bir aksilik olmaması halinde 81 il için sosyal medya canlı yayınında tamamlanacak. Peki, TOKİ kura çekilişi ne zaman gerçekleşecek? İşte, TOKİ toplu konut kura sonuçları için merak edilen tarih bilgileriTOKİ kura sonuçları, 81 ilde 260 proje için kura çekiliş işleminin tamamlanmasının ardından erişime açılacak. On binlerce kişiyi yakından ilgilendiren TOKİ toplu konut kura sonuçları, herhangi bir aksaklık olmaması halinde şubat ayı içerisinde tamamlanacak.
TOKİ 2020 KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?
81 ilde 100 bin sosyal konutun 18 ay gibi bir sürede teslim edileceği projenin lansmanı sonrasında kura çekiliş tarihi hakkında da bazı açıklamalarda bulunuldu. Resmi mercilerden yapılan açıklamalara göre TOKİ kura çekilişinin şubat ayı içerisinde gerçekleşeceği bilgisi verildi. Peki, TOKİ kura çekilişi şubat ayının kaçında yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
TOKİ kura çekiliş tarihi ve süreci hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
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TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ kura çekilişinin şubat ayının ilk günlerinde yapılması bekleniyordu. Ancak Elazığ'daki deprem hadisesi nedeniyle TOKİ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bölgenin ihtiyaçlarına yoğunlaşması, TOKİ kura çekilişi için beklenen tarihin gerçekleşmemesinde önemli bir unsur oldu.
Bu nedenlerle TOKİ'nin bölgedeki durumu kontrol altına aldıktan sonra kura çekilişini şubat ayının son günlerine doğru gerçekleştirmesi bekleniyor.
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TAKSİT ARTIŞLARI NASIL HESAPLANACAK?
Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artırılmaktadır. İlk dönemsel artış, satış duyurularında İdare tarafından ilan edilmektedir.
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ALINAN KONUTTA OTURULMADIĞI TAKDİRDE NE OLUR?
Alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.
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BAŞVURUDAN VAZGEÇENLER ÜCRETLERİNİ ALABİLİYOR MU?
Haklarınız iptal edilir. Başvuru bedeli ödeyenlere bu bedel geri ödenir. Ancak, talep örgütlenmesi çerçevesindeki uygulamalarda ihale işlemleri talebe göre başlatılacağı için başvuruda bulunduktan sonra vazgeçenlere başvuru bedeli geri ödenmemektedir. Yine talebin fazla olduğu bazı projelerde de vazgeçenlere başvuru bedelinin geri ödenmeyeceğine dair hüküm sözleşmeye konulabilmektedir.