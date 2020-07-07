TOKİ Afyon kura çekilişi canlı yayını: TOKİ Tokat Turhal kura sonuçları açıklandı mı?
TOKİ kura sonuçları, canlı yayında gerçekleştirilen çekilişlerin ardından yayınlanıyor. 7 Temmuz’da Tokat Turhal kurası saat 10:00’da başladı ve sona erdi. Kura çekilişi TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayınlandı. Afyon kurası ise 12:00’da yapılacak. İşte TOKİ Afyon kura çekilişi canlı yayını...
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TOKİ kura sonuçları isim listesi araştırılıyor. TOKİ kura sonuçları canlı yayını başvuru yapan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Tokat Turhal kurası saat 10:00’da başladı ve sona erdi. Kura sonuçları aşağıda bulunan duyurular linki üzerinden yayınlanacak. İşte TOKİ Afyon canlı yayını...