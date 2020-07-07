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Haber Giriş: 07 Temmuz 2020 - 11:58,

TOKİ Afyon kura çekilişi canlı yayını: TOKİ Tokat Turhal kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ kura sonuçları, canlı yayında gerçekleştirilen çekilişlerin ardından yayınlanıyor. 7 Temmuz’da Tokat Turhal kurası saat 10:00’da başladı ve sona erdi. Kura çekilişi TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayınlandı. Afyon kurası ise 12:00’da yapılacak. İşte TOKİ Afyon kura çekilişi canlı yayını...

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TOKİ kura sonuçları isim listesi araştırılıyor. TOKİ kura sonuçları canlı yayını başvuru yapan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Tokat Turhal kurası saat 10:00’da başladı ve sona erdi. Kura sonuçları aşağıda bulunan duyurular linki üzerinden yayınlanacak. İşte TOKİ Afyon canlı yayını...

2TOKİ AFYON İSCEHİSAR KURA SONUÇLARI
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TOKİ AFYON İSCEHİSAR KURA SONUÇLARI

Afyon İscehisar 2. etap kura çekilişine aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ
DUYURULAR İÇİN TIKLAYINIZ

3TOKİ TOKAT TURHAL KURA SONUÇLARI
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TOKİ TOKAT TURHAL KURA SONUÇLARI

TOKİ Tokat Turhal kura çekilişi saat 10:00’da başladı. Kura çekilişi canlı olarak yayınlandı. Kura sonuçları isim listesi aşağıdaki duyurular kısmından yayınlanacak.

TOKİ TOKAT TURHAL DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

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