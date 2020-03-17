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Emlak
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 17 Mart 2020 - 07:57, /

TOKİ satıyor! Evlerin en pahalısı 150 bin lira

Toplu Konut İdaresi açık satış yöntemiyle yüzlerce konutu satışa çıkarıyor.

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TOKİ çok uygun fiyatlara ev sahibi yapmaya devam ediyor. Türkiye'nin hemen her yerinde her bütçeye uygun konutlar inşa eden TOKİ'nin bazı konutlarını satın almak ise çok kolay.

2

TOKİ'nin satışa sunduğu konutları almak için sitesinden uygun şehir, konut tipi, fiyat aralığı seçilerek ev alınabiliyor.

İşte TOKİ'nin 150 bin liraya kadar satılan konutları

3

Ankara Sincan

1 konut

4

Kırıkkale

450 konut

5

Ankara Mamak

123 konut

6

Kırşehir

10 konut

7

Kütahya Simav

12 konut

8

Çankırı

88 konut

9

Afyon

12 konut

10

Malatya Pütürge

10 konut

11

Niğde Ulukışla

7 konut

12

Tunceli Hozat

1 konut

13

Hatay Altınözü

143 konut

14

Kars

13 konut

15

Tokat

1 konut

16

Niğde

9 konut

17

Şanlıurfa Viranşehir

20 konut

18

Balıkesir

16 konut

19

Kahramanmaraş

11 konut

20

Antalya

257 konut

21

Bartın

6 konut

22

Bolu

13 konut

23

Nevşehir

5 konut

24

Kırıkkale

1 konut

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