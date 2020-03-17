TOKİ satıyor! Evlerin en pahalısı 150 bin lira

TOKİ çok uygun fiyatlara ev sahibi yapmaya devam ediyor. Türkiye'nin hemen her yerinde her bütçeye uygun konutlar inşa eden TOKİ'nin bazı konutlarını satın almak ise çok kolay.TOKİ'nin satışa sunduğu konutları almak için sitesinden uygun şehir, konut tipi, fiyat aralığı seçilerek ev alınabiliyor. İşte TOKİ'nin 150 bin liraya kadar satılan konutlarıAnkara Sincan 1 konutKırıkkale 450 konutAnkara Mamak 123 konutKırşehir 10 konutKütahya Simav 12 konutÇankırı 88 konutAfyon 12 konutMalatya Pütürge 10 konutNiğde Ulukışla 7 konutTunceli Hozat 1 konutHatay Altınözü 143 konutKars 13 konutTokat 1 konutNiğde 9 konutŞanlıurfa Viranşehir 20 konutBalıkesir 16 konutKahramanmaraş 11 konutAntalya 257 konutBartın 6 konutBolu 13 konutNevşehir 5 konutKırıkkale 1 konut