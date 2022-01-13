TOKİ Sarıçam kura sonuçları canlı izle: TOKİ Adana Sarıçam kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekilişi Adana Sarıçam için gerçekleşiyor. Bugün 438 konutun sahibini bulacağı TOKİ kura çekilişi ile Sarıçam'daki çekilişler sona ermiş olacak. Böylece Sarıçam'da 438 bin konut sahibini bulacak. Peki, TOKİ kura çekilişi canlı yayın nasıl izlenir? İşte, TOKİ kura çekilişi canlı yayın bilgileri ve kura sonuçları sorgulama ekranı hakkında detaylı bilgiler



TOKİ ADANA SARIÇAM KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN



TOKİ kura çekilişi 13 Ocak Perşembe günü saat 11.00'da başladı. Kura çekilişi için canlı yayın sonraki sayfa üzerinden izlenebilecek.



TOKİ kura sonuçları, kura çekilişinin öğle saatlerinde tamamlanmasının ardından E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.



Canlı yayın ve kura sonuçları için sonraki sayfaya geçiniz...