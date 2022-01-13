TOKİ Sarıçam kura sonuçları canlı izle: TOKİ Adana Sarıçam kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
TOKİ Sarıçam kura sonuçları canlı yayın ile sahibini buluyor. 283 adet 2+1 ve 157 adet 3+1 konutun sahibini bulacağı TOKİ kura çekilişi, TOKİ Hizmet Binası Bilkent Plaza Salonu'nda gerçekleşecek. Kura çekilişi sonrasında TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi ile 438 konutun sahibi netlik kazanacak. Peki, TOKİ Adana Sarıçam kura çekilişi canlı yayın nasıl izlenir? İşte, bölgede yaşayan binlerce vatandaşın merakla beklediği kura çekilişi hakkında detaylı bilgiler
TOKİ kura çekilişi Adana Sarıçam için gerçekleşiyor. Bugün 438 konutun sahibini bulacağı TOKİ kura çekilişi ile Sarıçam'daki çekilişler sona ermiş olacak. Böylece Sarıçam'da 438 bin konut sahibini bulacak. Peki, TOKİ kura çekilişi canlı yayın nasıl izlenir? İşte, TOKİ kura çekilişi canlı yayın bilgileri ve kura sonuçları sorgulama ekranı hakkında detaylı bilgiler
TOKİ ADANA SARIÇAM KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN
TOKİ kura çekilişi 13 Ocak Perşembe günü saat 11.00'da başladı. Kura çekilişi için canlı yayın sonraki sayfa üzerinden izlenebilecek.
TOKİ kura sonuçları, kura çekilişinin öğle saatlerinde tamamlanmasının ardından E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.
Canlı yayın ve kura sonuçları için sonraki sayfaya geçiniz...
TOKİ ADANA SARIÇAM KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN
TOKİ kura çekilişi 13 Ocak Perşembe günü saat 11.00'da başladı. Kura çekilişi için canlı yayın sonraki sayfa üzerinden izlenebilecek.
TOKİ kura sonuçları, kura çekilişinin öğle saatlerinde tamamlanmasının ardından E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.
Canlı yayın ve kura sonuçları için sonraki sayfaya geçiniz...
TOKİ ADANA SARIÇAM ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN 2022
Adana Sarıçam için 2+1 ve 3+1 TOKİ canlı yayını saat 11.00'da başladı. Noter huzurunda gerçekleşen kura çekilişi için sonuçlar, E-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.
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