TOKİ Şanlıurfa- Şırnak Hakkari kura çekilişi canlı yayını: TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

TOKİ kura sonuçları canlı yayını izleyiciler tarafından araştırılıyor. TOKİ Şanlıurfa- Şırnak Hakkari kura çekilişi canlı yayını nereden izlenir? 100 bin Sosyal Konut Projesi’ne başvuran vatandaşlar belirtilen tarihlerde yapılan kuraları heyecanla takip ediyorlar. 20 Mayıs’ta Şanlıurfa- Şırnak ve Hakkari’de kura yapılacak. Günün ilk kurası Şırnak için gerçekleştirilecek ve saat 10:00’da başlayacak. Kuranın ardından TOKİ kura sonuçları isim listesi kurum tarafından yayınlanacak.