TOKİ Şanlıurfa- Şırnak Hakkari kura çekilişi canlı yayını: TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
TOKİ kura sonuçları, canlı yayında yapılan çekilişlerin ardından duyuruluyor. 100 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yapılan konutların başvuruları geçtiğimiz aylarda alınmıştı. Kura çekilişleri koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz, noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Peki, TOKİ Şanlıurfa- Şırnak Hakkari kura çekilişi canlı yayını nereden izlenir? TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
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TOKİ kura sonuçları canlı yayını izleyiciler tarafından araştırılıyor. TOKİ Şanlıurfa- Şırnak Hakkari kura çekilişi canlı yayını nereden izlenir? 100 bin Sosyal Konut Projesi’ne başvuran vatandaşlar belirtilen tarihlerde yapılan kuraları heyecanla takip ediyorlar. 20 Mayıs’ta Şanlıurfa- Şırnak ve Hakkari’de kura yapılacak. Günün ilk kurası Şırnak için gerçekleştirilecek ve saat 10:00’da başlayacak. Kuranın ardından TOKİ kura sonuçları isim listesi kurum tarafından yayınlanacak.
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TOKİ ŞIRNAK KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINI NE ZAMAN?
Toki Şırnak kura çekilişi bugün saat 10:00’da başlayacak. Kura TOKİ’nin Twitter, Facebook, YouTube ve Instagram sayfalarından canlı olarak izlenebilecek.
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TOKİ HAKKARİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
TOKİ Hakkari kura sonuçları saat 11:00’da yapılacak olan çekilişin ardından yayınlanacak.
TOKİ ŞANLIURFA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? Toki Şanlıurfa kura çekilişi saat 13:00’da başlayacak