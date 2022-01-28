TOKİ Sakarya kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Sakarya kura çekilişi canlı yayında yapılıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ece Erkenin büyük acısı... Saatler sonra ilk paylaşımEce Erken'in büyük acısı... Saatler sonra ilk paylaşım!#Ece Erken
ABD son kartını masaya koydu... Pazarlık yeniden başladıABD son kartını masaya koydu... Pazarlık yeniden başladı#RUSYA
100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar Aman dikkat'100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar' Aman dikkat!#Emlak Yatırımı
Acı haberin ardından ilk kez görüntülendi Yıkıldı Keşke ben ölseydimAcı haberin ardından ilk kez görüntülendi! Yıkıldı! 'Keşke ben ölseydim'#Ece Erken
Rusya-Ukrayna geriliminde son dakika gelişmesi... En net yanıtRusya-Ukrayna geriliminde son dakika gelişmesi... En net yanıt!#RUSYA
MİTten nokta operasyon Terörist Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildiMİT'ten nokta operasyon! Terörist Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi#MİT
Türkiyeyi sarsan cinayette yeni gelişme... Katilin kimliği belli olduTürkiye'yi sarsan cinayette yeni gelişme... Katilin kimliği belli oldu!#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Hayallerle gerçek arasındaki fark: Ekrem İmamoğluHayallerle gerçek arasındaki fark: Ekrem İmamoğlu#Ekrem İmamoğlu
Geri adımların en güzelidir buGeri adımların en güzelidir bu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
TOGG, CESte yer alan en iyi 20 marka arasına girdi TOGG, CES'te yer alan en iyi 20 marka arasına girdi#TOGG
Arkasındaki büyük felaket... Çinin yasağı onlara yaradı Dünyanın en büyüğüArkasındaki büyük felaket... Çin'in yasağı onlara yaradı! Dünyanın en büyüğü#Kripto Madenciliği
Sosyal medyada çok tehlikeli akım Hasarı kesinlikle kalıcı olurSosyal medyada çok tehlikeli akım! 'Hasarı kesinlikle kalıcı olur'#Sosyal Medya
İsmet İnönünün el yazısı notu 86 yıl sonra ortaya çıktıİsmet İnönü'nün el yazısı notu 86 yıl sonra ortaya çıktı#İsmet İnönü
Efsane dizinin 72 yaşındaki oyuncusu aşkı internette buldu: Aramıyordum, o bana geldiEfsane dizinin 72 yaşındaki oyuncusu aşkı internette buldu: Aramıyordum, o bana geldi#Patrick Duffy
Kur korumalı TL mevduat hesabına ilgi artıyor: 209 milyar liraya ulaştıKur korumalı TL mevduat hesabına ilgi artıyor: 209 milyar liraya ulaştı#Fuat Oktay
HABERLERGündem Haberleri

TOKİ Sakarya kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Sakarya kura çekilişi canlı yayında yapılıyor

#Toki#Toki Kura Sonuçları#Toki Sakarya

TOKİ Sakarya kura çekilişi canlı yayında yapılıyor. TOKİ Sakarya kura sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Çekiliş bugün saat 11:00’da başladı. Bu çekiliş ile Sakarya Korucuk’ta 200 adet 2+1 tipi konut ve 93 adet 3+1 tipi toplam 293 adet konut sahibini bulacak. Peki, TOKİ Sakarya kura sonuçları açıklandı mı?

1/3TOKİ Sakarya kura sonuçları açıklandı mı TOKİ Sakarya kura çekilişi canlı yayında yapılıyor

TOKİ Sakarya kura sonuçları isim listesi yoğun ilgi görüyor. 28 Ocak’ta TOKİ Sakarya Korucuk için kura çekilişi gerçekleştiriliyor. Çekiliş kurumun Youtube hesabı üzerinden yayınlanıyor. Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından TOKİ kura sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

2/3TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI

TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Sakarya kura çekilişi canlı yayında yapılıyor. Sakarya TOKİ Korucuk’ta 200 adet 2+1 tipi konut ve 93 adet 3+1 tipi toplam 293 adet konut sahibini bulacak. Kura, noter huzurunda 28 Ocak 2022 tarihinde saat 11:00'de başladı. Kura tamamlandıktan sonra sonuçlar e-devlet üzerinden sorgulanabilecek.

3/3TOKİ Sakarya kura sonuçları açıklandı mı TOKİ Sakarya kura çekilişi canlı yayında yapılıyor

TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberle ilgili daha fazlası:
#Toki#Toki Kura Sonuçları#Toki Sakarya