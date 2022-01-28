TOKİ Sakarya kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Sakarya kura çekilişi canlı yayında yapılıyor

TOKİ Sakarya kura sonuçları isim listesi yoğun ilgi görüyor. 28 Ocak’ta TOKİ Sakarya Korucuk için kura çekilişi gerçekleştiriliyor. Çekiliş kurumun Youtube hesabı üzerinden yayınlanıyor. Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından TOKİ kura sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.
TOKİ Sakarya kura çekilişi canlı yayında yapılıyor. Sakarya TOKİ Korucuk’ta 200 adet 2+1 tipi konut ve 93 adet 3+1 tipi toplam 293 adet konut sahibini bulacak. Kura, noter huzurunda 28 Ocak 2022 tarihinde saat 11:00'de başladı. Kura tamamlandıktan sonra sonuçlar e-devlet üzerinden sorgulanabilecek.