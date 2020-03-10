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Ekonomi
Haber Giriş: 10 Mart 2020 - 11:03, /

TOKİ Sakarya Adapazarı kura çekilişi canlı yayın! TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020

TOKİ Sakarya kura çekilişi ile 312 adet 3+1 ve 133 adet 2+1 olmak üzere toplam 445 adet konut daha sahibini bulacak. Şubat ayının son haftası itibariyle başlayan 100 bin sosyal konut kura çekilişi, bugün Sakarya Adapazarı için yapılıyor. Canlı yayın ile izlenebilecek olan TOKİ Sakarya Adapazarı kura çekilişi, Sakarya Spor Salonu'nda yapılacak. Peki, Sakarya Adapazarı kura çekilişi canlı yayın ekranı nereden ve nasıl izlenebilecek? İşte, TOKİ kura çekilişi canlı yayın bilgileri hakkında detaylı bilgiler

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TOKİ Sakarya Adapazarı kura çekilişi canlı yayın ile konut başvurusu yapanlar tarafından takip edilebilecek. Sakarya Spor Salonu'nda canlı olarak takip edilebilecek olan TOKİ kura çekilişi, internet üzerinden de izlenebilecek. 445 kişinin ev sahibi olacağı Sakarya Adapazarı TOKİ kura çekilişi için sonuçlar, öğle saatleri itibariyle E-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. İşte, TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve canlı yayın izleme ekranı hakkında detaylı bilgiler

SAKARYA ADAPAZARI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

TOKİ kura çekilişi canlı yayını, saat 11.00'da başlayan çekilişle birlikte başladı. Sakarya Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan TOKİ kura çekilişini canlı izlemek için sonraki sayfaya tıklayınız...

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİNDE YEDEK LİSTE BİLGİLERİ

Yedek listesindekilerin bu aşamaya kadar asil listede yer alanlarla aynı işlemleri yapmaları gerekmektedir. Daha sonra, asil alıcıların sözleşme işlemlerinin bitmesi ve kalan konut sayısının belirlenmesi beklenmelidir. Asil alıcılar sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra, kalan konutlar için yedek alıcılar kura sıralamasına göre işlemlerini yaparlar. Kalan konut sayısı kadar yedek alıcı çağrılmakta olup yedek alıcıların listesi ve işlem tarihleri ilgili merci tarafından ilan edilmekte ve İdarenin internet sitesinde duyurulmaktadır.

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TOKİ Sakarya Adapazarı kura çekilişi saat 11.00'da başladı.

TOKİ kura çekilişi canlı yayını bu sayfadan takip edebilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYININDA HATA OLUŞMASI HALİNDE YAYINI BU LİNKE TIKLAYARAK İZLEYEBİLİRSİNİZ

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sözleşme imzalama tarihini takip eden aydan itibaren taksit ödemeleri başlayacak. Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artırılmaktadır. İlk dönemsel artış, satış duyurularında İdare tarafından ilan edilmektedir.

Alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) dar gelirli vatandaşlara yönelik projesi kapsamında, Bursa'da inşa edilecek 400 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında, TOFAŞ Spor Salonu'nda kura töreni düzenlendi.

Törende, Kestel ilçesine inşa edilecek 250 ve Yıldırım ilçesine inşa edilecek 150 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi. Noter huzurdaki kura çekimine katılan vatandaşlar heyecan yaşarken kurada ismi çıkanlar mutluluklarını sevdikleriyle paylaştı.

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Aralarında şehit aileleri ve engelli vatandaşların da yer aldığı başvurularda; 13 bin 365 başvurunun yapıldığı 2 1 şeklindeki konutlar için 280, 21 bin 723 başvurunun yapıldığı 3 1 şeklindeki konutlar için de 120 vatandaş hak kazandı.

Kura sonucu kayınvalidesi ev sahibi olan Kenan Yusuf Günay, çok sevinçli olduğunu belirterek, "Hemen eşime haber verdim. Eşim de kayınvalideme iletti. Ailece çok mutluyuz." dedi.

İlk kez ev sahibi olacağını söyleyen İsmail Demiray da "Yıllardan beri bekliyoruz. Daha önce 3 kere yazılmıştım, şimdi çıktı. Çok mutluyuz. Allah herkese nasip etsin." diye konuştu.

5SATIN ALINAN KONUTTA OTURULMADIĞI TESPİT EDİLİRSE NE OLUR

SATIN ALINAN KONUTTA OTURULMADIĞI TESPİT EDİLİRSE NE OLUR?

Alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.

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