TOKİ Sakarya Adapazarı kura çekilişi canlı yayın! TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020

TOKİ Sakarya Adapazarı kura çekilişi canlı yayın ile konut başvurusu yapanlar tarafından takip edilebilecek. Sakarya Spor Salonu'nda canlı olarak takip edilebilecek olan TOKİ kura çekilişi, internet üzerinden de izlenebilecek. 445 kişinin ev sahibi olacağı Sakarya Adapazarı TOKİ kura çekilişi için sonuçlar, öğle saatleri itibariyle E-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. İşte, TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve canlı yayın izleme ekranı hakkında detaylı bilgiler



SAKARYA ADAPAZARI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN



TOKİ kura çekilişi canlı yayını, saat 11.00'da başlayan çekilişle birlikte başladı. Sakarya Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan TOKİ kura çekilişini canlı izlemek için sonraki sayfaya tıklayınız...



TOKİ KURA ÇEKİLİŞİNDE YEDEK LİSTE BİLGİLERİ



Yedek listesindekilerin bu aşamaya kadar asil listede yer alanlarla aynı işlemleri yapmaları gerekmektedir. Daha sonra, asil alıcıların sözleşme işlemlerinin bitmesi ve kalan konut sayısının belirlenmesi beklenmelidir. Asil alıcılar sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra, kalan konutlar için yedek alıcılar kura sıralamasına göre işlemlerini yaparlar. Kalan konut sayısı kadar yedek alıcı çağrılmakta olup yedek alıcıların listesi ve işlem tarihleri ilgili merci tarafından ilan edilmekte ve İdarenin internet sitesinde duyurulmaktadır.