TOKİ kura sonuçlarının açıklanma tarihi ertelendi – TOKİ geri ödemeleri ne zaman yapılacak?
TOKİ, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ‘100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi’de kuraların ertelendiğini duyurdu. Erteleme kararı ardından yeni takvim ve geri ödemelerin tarihi gündeme geldi. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ geri ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte TOKİ kuralarıyla ilgili son durum...
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Türkiye’nin dört bir yanında ilgi gören TOKİ 100 bin sosyal konut projesine korona virüsü tedbirleri kapsamında ara verildi. Son olarak Konya Meram'da yapılacak olan 609 konutun hak sahibi belirlenmişti. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman ertelendi? TOKİ geri ödemeleri ne zaman yapılacak?
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TOKİ'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, küresel çapta yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs salgınına karşı tüm kurumların etkin ve koruyucu önlemler aldığı hatırlatıldı. "Devletimizce bugüne dek alınan ve alınacak tedbirler kapsamında, kuraları sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınladığımız 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projemizde, hak sahibi olamayan vatandaşlarımızın başvuru bedellerinin banka şubelerinden iadesi sırasında oluşabilecek sağlık risklerini engelleme amacıyla kuralar ertelenmiştir." ifadesine yer verilen açıklamada, kura tarihlerinin daha sonra web sayfası ve sosyal medya hesaplarından ilan edileceği bildirildi.
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TOKİ KURA GERİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?
Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecek.
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Ücretler, dekontlar ve kimlik belgeleri ile başvuruda bulunulması halinde geri ödenecek.