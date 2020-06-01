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Haber Giriş: 01 Haziran 2020 - 11:24,

TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Elazığ ve Malatya kura sonuçları canlı yayını

TOKİ kura sonuçları canlı yayında yapılan çekilişin ardından açıklanıyor. Noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından hak sahipleri belirleniyor. Toki Elazığ Bizimşen kura çekilişi saat 10.00’da başladı. Kuranın tamamlanmasının ardından gözler isim listesine çevrildi. TOKİ Elazığ Merkez Yemişlik kura çekilişi ise saat 13:00’da başlayacak. Ardından sıra Malatya kurasına gelecek. İşte detaylar…

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TOKİ Elazığ Bizimşen, Elazığ Merkez Yemişlik ve Malatya Yazıhan kura çekilişleri 1 Haziran’da gerçekleştiriliyor. TOKİ kura sonuçları canlı yayında yapılan çekilişlerin ardından yayınlanıyor. Elazığ Bizimşen kura çekilişi saat 10.00’da başladı. Kuranın tamamlanmasının ardından gözler isim listesine çevrildi. Çekiliş sonuçlarının akşam saatlerinde yayınlanacağı açıklandı.

2TOKİ ELAZIĞ BİZİMŞEN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
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TOKİ ELAZIĞ BİZİMŞEN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Toki Elazığ Bizimşen kura çekilişi saat 10.00’da başladı. Kuranın tamamlanmasının ardından gözler isim listesine çevrildi. Kurum resmi internet sitesi üzerinden kuranın yapılmasının ardından isim listesini yayınlıyor. Çekiliş sonuçlarının akşam saatlerinde yayınlanacağı açıklandı.

KURANIN YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ELAZIĞ BİZİMŞEN DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ ELAZIĞ MERKEZ YEMİŞLİK KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
TOKİ Elazığ Merkez Yemişlik kura çekilişi saat 13:00’da başlayacak. Canlı yayın başlar başlamaz haberimiz içerisine eklenecektir
TOKİ MALATYA YAZIHAN KURA ÇEKİLİŞİ BUGÜN YAPILACAK
Toki Malatya ili Yazıhan ilçesi kura çekilişi 1 Haziran’da saat 16:00’da başlayacak.

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