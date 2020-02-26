TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020! TOKİ kura çekimi 2020 tarihi bilgileri

TOKİ kura sonuçları İzmir ile açıklanmaya devam ediyor. İstanbul, Ankara, Antalya gibi pek çok büyükşehir başta olmak üzere 81 ilde inşa edilecek olan 100 bin sosyal konut için TOKİ kura çekilişi 30 Haziran tarihine kadar devam edecek. TOKİ kura sonuçları, TOKİ'nin E-Devlet sayfası üzerinden tek bir giriş ile öğrenilebilecek. Peki, TOKİ kura çekiliş tarihi İstanbul ve Ankara'da ne zaman olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler



TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?



TOKİ kura sonuçları için isim listesi, çekilişin hemen ardından listelerin derlenmesi ve sisteme yüklenmesiyle birlikte E-Devlet üzerinden erişime açılacak. Kuraya katılan vatandaşlar, detayları buradan öğrenebilecek.



TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı hakkında detayları görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...