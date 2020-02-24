TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 nereden sorgulanır? TOKİ İstanbul ve 80 ilin kura tarihi
Ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşların gündeminde yer alan TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020, noter huzurunda gerçekleşecek olan kura çekilişinin ardından netlik kazanacak. TOKİ.gov.tr üzerinden açıklanan tarihe göre 81 il için gerçekleşecek olan TOKİ kura çekilişi, her il için farklı bir tarihte tamamlanacak. İstanbul'da yer alan 3 ayrı proje için 3 ayrı güne yayılan TOKİ kura çekiliş tarihi ve çekiliş adresleri kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Peki, TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 nereden ve ne zaman sorgulanır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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Türkiye çapında 1 milyon 211 bin 518 kişinin başvuruda bulunduğu TOKİ kura çekilişi için tüm illerin kura tarihleri açıklandı. 2+1 ve 3+1 konutlar için gerçekleşecek olan kura çekilişi, herhangi bir aksilik olmaması halinde bu yıl da canlı yayında takip edilebilecek. Peki, TOKİ kura sonuçları isim listesi nereden sorgulanabilecek? İşte, İstanbul, Ankara ve diğer tüm iller için TOKİ kura çekiliş tarihi hakkında bazı bilgiler
TOKİ 2020 KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ AÇIKLANDI
81 ilde gerçekleştirilen 100 bin sosyal konut için TOKi 2020 kura çekiliş tarihi açıklandı. Buna göre, İstanbul'da 16 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan TOKİ kura çekilişi, Mega Kent'te 18 ve 20 Mart tarihinde devam edecek. Ankara'daki kura çekilişi ise 6 Mart tarihinde başlayacak. TOKİ kura çekiliş tarihleri hakkında detaylar, TOKİ.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek.
İşte, diğer illerin TOKİ kura çekilişi hakkında detaylı bilgiler
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100 bin sosyal konut projesi kapsamında, İstanbul'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla'da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni, 16 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
Kura çekimi, Arnavutköy'de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir'deki 500 konut için de 20 Mart'ta yapılacak.
Ankara'da 7 projede talep toplanan 4 bin konut için de kura çekilecek. 18 bin 38 kişinin başvuru yaptığı 7 projenin kuraları, martın ikinci haftası yapılacak. İlk kura Sincan'daki 2 bin 300 konut için 6 Mart'ta olacak.
Öte yandan, 25 bin 255 başvurunun yapıldığı Bursa Yıldırım Projesi'nin 9 Mart, 47 bin 931 başvurunun yapıldığı Gaziantep Şahinbey Projesi'nin 30 Mart'ta kura törenleri gerçekleştirilecek.
Diyarbakır Yenişehir Projesi 2 Nisan, Batman Merkez Projesi 3 Nisan, Adana Sarıçam Projesi 27 Mart, Trabzon Merkez Projesi 7 Mayıs, Konya Selçuklu Projesi 5 Mart, Sakarya Adapazarı Projesi 10 Mart, Kocaeli İzmit Projesi 11 Mart, Antalya Merkez Projesi 25 Mart, Şanlıurfa Eyyübüye ve Karaköprü Projeleri 1 Nisan, Van Erciş Projesi 9 Nisan, Elazığ Projeleri 14 Nisan, Malatya Projeleri 15-16 Nisan, Samsun İlkadım ve Canik projeleri 30 Nisan, Edirne Lalapaşa ve Merkez projeleri 7 Mayıs, Erzurum Merkez Projesi 18 Mayıs, Manisa Köprübaşı, Akhisar ve Salihli projeleri 19 Haziran, Ordu projeleri 27-28 Mayıs, Konya Ereğli ve Beyşehir projeleri 30 Haziran.
Öte yandan TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden çekilişle ilgili bazı bilgiler verilmişti. İşte, o açıklama;
"81 il genelinde talebi toplanan“100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” kapsamında hassasiyetle çalışmalar devam etmekte olup en kısa süre içerisinde kura tarihi açıklanacaktır."
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TAKSİT ARTIŞLARI NASIL HESAPLANACAK?
Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artırılmaktadır. İlk dönemsel artış, satış duyurularında İdare tarafından ilan edilmektedir.
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TOKİ İNŞAATLARI DENETLİYOR MU?
TOKİ, kendi ürettiği konutlarda olduğu gibi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Projeleri’nde de denetimi, kendi teknik personeli ve\veya müşavir firmalar aracılığıyla yapmaktadır.
Konut hakkı ve konut belirleme kurası birlikte yapılmaktadır. Ancak başvuruların konut sayısından fazla olmaması halinde kuraya gidilmemekte, konut seçim hakkı, başvuru sırasına göre kullandırılmaktadır.
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TOKİ EVLERİNDE NELER OLACAK?
√ Projelendirme öncesinde inşaatın yapılacağı arazide gerekli jeolojik ve jeoteknik etütler yapılmakta, elde edilen verilere göre deprem riski de göz önüne alınarak uygun temel tipi ve taşıyıcı sistem belirlenmektedir √ İnşaatlarda maksimum kalite ve emniyet ön planda tutulmak ta, bu doğrultuda tüm inşaatlarda hazır beton kullanılmaktadır. √ Konutlarda, ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyan su ve ısı yalıtımı yapılmaktadır. √ İnşaatların her aşaması, TOKİ teknik personeli ve müşavir firmalar tarafından sıkı denetime tabi tutularak gerekli testler ve kontroller yapılmaktadır. √ Konutlar, sosyal donatısı ve yeşil çevresi ile birlikte vatandaşa sunulmaktadır. √ TOKİ; kaba ve ince inşaatı tamamen bitirilmiş; yer kaplamasından duvar kaplamasına, mutfak dolaplarından evyesine, klozetinden armatürlerine dek komple tamamlanmış, vatandaşın anahtar tesliminin ardından herhangi bir tadilat yapmaksızın eşyasını taşıyarak oturabileceği durumda konutları teslim etmektedir.
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TOKİ KONUTLARININ TESLİM SÜRECİ NE KADAR?
TOKİ konutlarının teslim süresi projeye göre 14 ay ile 30 ay arasında değişmektedir.
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TOKİ'DEN KİMLER KONUT ALABİLİR?
TOKİ’den konut edinmenin ön koşulu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. İdarenin önceliği, “mevcut piyasa koşullarında konut sahibi olma imkanı bulunmayan” yoksul, alt, dar ve orta gelir gruplarına yönelik konut üretmektir. TOKİ’nin ürettiği konutlar vatandaşlara maliyet fiyatına, kira öder gibi küçük taksitlerle ve uzun vadeli olarak satılmaktadır. Bu nedenle, konutlara başvuru ve ödeme koşulları gelir düzeylerine göre farklılıklar içermektedir. TOKİ ayrıca, kaynak yaratmak amacıyla özel sektörle işbirliği ile yüksek gelir düzeyine yönelik prestij projeleri de sürdürmektedir. Bu projelerin amacı, kamu yararını gözeterek mümkün olan azami geliri elde etmektir.