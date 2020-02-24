TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 nereden sorgulanır? TOKİ İstanbul ve 80 ilin kura tarihi

Türkiye çapında 1 milyon 211 bin 518 kişinin başvuruda bulunduğu TOKİ kura çekilişi için tüm illerin kura tarihleri açıklandı. 2+1 ve 3+1 konutlar için gerçekleşecek olan kura çekilişi, herhangi bir aksilik olmaması halinde bu yıl da canlı yayında takip edilebilecek. Peki, TOKİ kura sonuçları isim listesi nereden sorgulanabilecek? İşte, İstanbul, Ankara ve diğer tüm iller için TOKİ kura çekiliş tarihi hakkında bazı bilgiler



TOKİ 2020 KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ AÇIKLANDI



81 ilde gerçekleştirilen 100 bin sosyal konut için TOKi 2020 kura çekiliş tarihi açıklandı. Buna göre, İstanbul'da 16 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan TOKİ kura çekilişi, Mega Kent'te 18 ve 20 Mart tarihinde devam edecek. Ankara'daki kura çekilişi ise 6 Mart tarihinde başlayacak. TOKİ kura çekiliş tarihleri hakkında detaylar, TOKİ.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek.



İşte, diğer illerin TOKİ kura çekilişi hakkında detaylı bilgiler