TOKİ kura sonuçları canlı yayını: TOKİ Samsun Canik, Atakum kura sonuçları açıklandı mı?
TOKİ kura sonuçları canlı yayında yapılan çekilişin ardından yayınlanıyor. TOKİ kura çekilişi kurum tarafından belirtilen tarihlerde noter huzurunda yapılıyor. 16 Haziran’da Samsun’un Canik ve Atakum ilçelerinde çekiliş gerçekleştiriliyor. Toki Canik kura çekilişi saat 10:00’da başladı. İşte kura çekilişi canlı yayını...
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TOKİ Samsun kura sonuçları canlı yayını yoğun ilgi görüyor. 100 bin Sosyal Konut Projesi kuraları tüm hızıyla devam ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında çekilişler seyircisiz yapılıyor. 16 Haziran’da Samsun’un Canik ve Atakum ilçelerinde çekiliş gerçekleştiriliyor. Toki Canik kura çekilişi saat 10:00’da başladı.
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TOKİ SAMSUN CANİK KURA SONUÇLARI
TOKİ Samsun ili Canik ilçesi kura çekilişi saat 10:00'da başladı. Canlı yayın kurum resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanıyor. Aşağıdaki link üzerinden yayını takip edebilirsiniz.