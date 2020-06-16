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Haber Giriş: 16 Haziran 2020 - 10:38,

TOKİ kura sonuçları canlı yayını: TOKİ Samsun Canik, Atakum kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ kura sonuçları canlı yayında yapılan çekilişin ardından yayınlanıyor. TOKİ kura çekilişi kurum tarafından belirtilen tarihlerde noter huzurunda yapılıyor. 16 Haziran’da Samsun’un Canik ve Atakum ilçelerinde çekiliş gerçekleştiriliyor. Toki Canik kura çekilişi saat 10:00’da başladı. İşte kura çekilişi canlı yayını...

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TOKİ Samsun kura sonuçları canlı yayını yoğun ilgi görüyor. 100 bin Sosyal Konut Projesi kuraları tüm hızıyla devam ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında çekilişler seyircisiz yapılıyor. 16 Haziran’da Samsun’un Canik ve Atakum ilçelerinde çekiliş gerçekleştiriliyor. Toki Canik kura çekilişi saat 10:00’da başladı.

2TOKİ SAMSUN CANİK KURA SONUÇLARI
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TOKİ SAMSUN CANİK KURA SONUÇLARI

TOKİ Samsun ili Canik ilçesi kura çekilişi saat 10:00'da başladı. Canlı yayın kurum resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanıyor. Aşağıdaki link üzerinden yayını takip edebilirsiniz.

CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

3TOKİ SAMSUN ATAKUM KURA SONUÇLARI
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TOKİ SAMSUN ATAKUM KURA SONUÇLARI

TOKİ Samsun ili Atakum ilçesi kura çekilişi saat 12:00'da başlayacak.

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