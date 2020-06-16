TOKİ kura sonuçları canlı yayını: TOKİ Samsun Canik, Atakum kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Samsun kura sonuçları canlı yayını yoğun ilgi görüyor. 100 bin Sosyal Konut Projesi kuraları tüm hızıyla devam ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında çekilişler seyircisiz yapılıyor. 16 Haziran’da Samsun’un Canik ve Atakum ilçelerinde çekiliş gerçekleştiriliyor. Toki Canik kura çekilişi saat 10:00’da başladı.