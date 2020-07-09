TOKİ kura sonuçları canlı yayını: TOKİ Osmaniye ve Kilis kura sonuçları açıklandı mı?
TOKİ kura sonuçları için araştırmalar hızlandı. 100 bin Sosyal Konut Projesi başvurularını tamamlayan vatandaşlar kura tarihlerini yakından takip ediyorlar. 9 Temmuz’da Osmaniye Merkez kurası 10:00’da başladı. İşte TOKİ kura çekilişi canlı yayını…
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TOKİ Osmaniye kura çekilişi canlı yayını araştırılıyor. TOKİ Osmaniye kurası saat 10:00’da başladı. Canlı yayın kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılıyor. Kilis kurası ise saat 14:00’da başlayacak. TOKİ kura sonuçları isim listesi çekilişlerin gerçekleştirilmesinin ardından yayımlanıyor.