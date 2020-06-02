TOKİ kura sonuçları canlı yayını: TOKİ Malatya, Adıyaman, Gaziantep kura sonuçları isim listesi

TOKİ kura çekilişi canlı yayını kurumun Twitter, Facebook ve Instagram hesapları üzerinden yapılıyor.2 Haziran’da günün ilk kurası Malatya’da çekilecek. Kura çekilişi internet üzerinden yayınlanacak ve saat 10:00’da başladı. Bu kuranın ardından sırasıyla Gaziantep Nizip, Adıyaman Kahta ve Adıyaman Merkez kuraları çekilecek.