TOKİ kura sonuçları canlı yayını: TOKİ Malatya, Adıyaman, Gaziantep kura sonuçları isim listesi
TOKİ kura sonuçları online olarak yayınlanan çekilişlerin ardından duyuruluyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında 100 Bin Sosyal Konut Projesi kuraları seyircisiz olarak noter huzurunda yapılıyor. Bugünün ilk kurası Malatya için çekilecek. TOKİ Malatya kurası saat 10:00’da başladı. İşte canlı yayın...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
TOKİ kura çekilişi canlı yayını kurumun Twitter, Facebook ve Instagram hesapları üzerinden yapılıyor.2 Haziran’da günün ilk kurası Malatya’da çekilecek. Kura çekilişi internet üzerinden yayınlanacak ve saat 10:00’da başladı. Bu kuranın ardından sırasıyla Gaziantep Nizip, Adıyaman Kahta ve Adıyaman Merkez kuraları çekilecek.
2
Abone Ol
TOKİ MALATYA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? TOKİ Malatya kura çekilişi bugün saat 10:00’da başladı. Kuranın ardından isim listesinin akşam saatlerinde yayınlanması bekleniliyor. Canlı yayın için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. TOKİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ GAZİANTEP NİZİP KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? Gaziantep ili Nizip ilçesi kura çekilişi saat 13:00’da başlayacak.
3
Abone Ol
TOKİ ADIYAMAN KAHTA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? Adıyaman ili Kahta ilçesi Çobanlı Mahallesi kura çekilişi 16:00’da başlayacak. TOKİ ADIYAMAN MERKEZ KURA ÇEKİLİŞİ BUGÜN YAPILACAK Adıyaman Merkez kurası saat 17:00’da başlayacak.