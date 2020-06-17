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Haber Giriş: 17 Haziran 2020 - 11:05,

TOKİ kura sonuçları canlı yayını: TOKİ Giresun, Gümüşhane, Manisa kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ kura sonuçları canlı yayında yapılan çekilişin ardından duyuruluyor. 17 Haziran’da Giresun ili Merkez Aksu kura çekilişi saat 10:00’da başladı. TOKİ Manisa ili Şehzadeler ilçesi kurası 17 Haziran Çarşamba günü saat 13:00’da, Gümüşhane kurası bugün saat 15:00’da başlayacak. İşte TOKİ Giresun kura sonuçları canlı yayını ve detaylar…

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TOKİ kura çekilişi noter huzurunda yapılıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisi olarak gerçekleştirilen kuralar kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanıyor. 17 Haziran’da Giresun Merkez Aksu, Manisa Şehzadeler ve Gümüşhane kuraları çekiliyor. TOKİ Giresun ili Merkez Aksu kura çekilişi 17 Haziran’da saat 10:00’da başladı.

2TOKİ GİRESUN KURA SONUÇLARI
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TOKİ GİRESUN KURA SONUÇLARI

TOKİ Giresun ili Merkez Aksu kura çekilişi 17 Haziran’da saat 10:00’da başladı. Kura çekilişi canlı yayınına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

TOKİ GİRESUN YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ

Giresun kura sonuçları isim listesi çekilişin ardından duyurular kısmından yayınlanacak.

TOKİ GİRESUN DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ MANİSA ŞEHZADELER KURA SONUÇLARI
TOKİ Manisa ili Şehzadeler ilçesi kurası 17 Haziran Çarşamba günü saat 13:00’da başlayacak.

TOKİ GÜMÜŞHANE KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Gümüşhane kurası bugün saat 15:00’da başlayacak.

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