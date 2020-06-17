TOKİ kura sonuçları canlı yayını: TOKİ Giresun, Gümüşhane, Manisa kura sonuçları açıklandı mı?
TOKİ kura sonuçları canlı yayında yapılan çekilişin ardından duyuruluyor. 17 Haziran’da Giresun ili Merkez Aksu kura çekilişi saat 10:00’da başladı. TOKİ Manisa ili Şehzadeler ilçesi kurası 17 Haziran Çarşamba günü saat 13:00’da, Gümüşhane kurası bugün saat 15:00’da başlayacak. İşte TOKİ Giresun kura sonuçları canlı yayını ve detaylar…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
TOKİ kura çekilişi noter huzurunda yapılıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisi olarak gerçekleştirilen kuralar kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanıyor. 17 Haziran’da Giresun Merkez Aksu, Manisa Şehzadeler ve Gümüşhane kuraları çekiliyor. TOKİ Giresun ili Merkez Aksu kura çekilişi 17 Haziran’da saat 10:00’da başladı.
2
Abone Ol
TOKİ GİRESUN KURA SONUÇLARI
TOKİ Giresun ili Merkez Aksu kura çekilişi 17 Haziran’da saat 10:00’da başladı. Kura çekilişi canlı yayınına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.