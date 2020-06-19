TOKİ kura sonuçları canlı yayını: TOKİ Çanakkale, Trabzon kura sonuçları açıklandı mı?
TOKİ kura sonuçları isim listesi, canlı yayında gerçekleştirilen çekilişlerin ardından yayımlanıyor. 19 Haziran’da Çanakkale Merkez, Trabzon ve Trabzon Araklı kuraları gerçekleştirilecek. Toki Çanakkale Merkez kura çekilişi saat 10:00’da başladı. Kura çekilişi kurumun resmi internet hesapları üzerinden yayınlanıyor. İşte canlı yayın ve detaylar..
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TOKİ kura sonuçları canlı yayını yoğun ilgi görüyor. TOKİ kuraları noter huzurunda, seyircisiz olarak gerçekleştiriliyor. Başvuru yapan vatandaşlar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. 19 Haziran’da saat 10:00’da Çanakkale Merkez kurası başladı. Canlı yayın TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanıyor. Aşağıdaki link üzerinden yayına ulaşabilir, duyuruları takip edebilirsiniz.
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TOKİ ÇANAKKALE KURA SONUÇLARI
Toki Çanakkale Merkez kura çekilişi saat 10:00’da başladı. Kura çekilişi kurumun resmi internet hesapları üzerinden yayınlanıyor.