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Haber Giriş: 19 Haziran 2020 - 10:19,

TOKİ kura sonuçları canlı yayını: TOKİ Çanakkale, Trabzon kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ kura sonuçları isim listesi, canlı yayında gerçekleştirilen çekilişlerin ardından yayımlanıyor. 19 Haziran’da Çanakkale Merkez, Trabzon ve Trabzon Araklı kuraları gerçekleştirilecek. Toki Çanakkale Merkez kura çekilişi saat 10:00’da başladı. Kura çekilişi kurumun resmi internet hesapları üzerinden yayınlanıyor. İşte canlı yayın ve detaylar..

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TOKİ kura sonuçları canlı yayını yoğun ilgi görüyor. TOKİ kuraları noter huzurunda, seyircisiz olarak gerçekleştiriliyor. Başvuru yapan vatandaşlar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. 19 Haziran’da saat 10:00’da Çanakkale Merkez kurası başladı. Canlı yayın TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanıyor. Aşağıdaki link üzerinden yayına ulaşabilir, duyuruları takip edebilirsiniz.

2TOKİ ÇANAKKALE KURA SONUÇLARI
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TOKİ ÇANAKKALE KURA SONUÇLARI

Toki Çanakkale Merkez kura çekilişi saat 10:00’da başladı. Kura çekilişi kurumun resmi internet hesapları üzerinden yayınlanıyor.

TOKİ ÇANAKKALE KURA SONUÇLARI CANLI YAYINI- TIKLAYINIZ

TOKİ ÇANAKKALE DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

3TOKİ TRABZON KURA SONUÇLARI
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TOKİ TRABZON KURA SONUÇLARI

TOKİ Trabzon kura çekilişi saat 13:00’da başlayacak. Kura sonuçları isim listesi çekilişin ardından duyurulacak.

TOKİ TRABZON DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Trabzon Araklı kurası saat 16:00’da başlayacak.
TOKİ TRABZON ARAKLI DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

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