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Haber Giriş: 25 Haziran 2020 - 09:57,

TOKİ kura sonuçları canlı yayını: TOKİ Ardahan, Kars kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ kura sonuçları canlı yayında yapılan çekilişin ardından yayımlanıyor. TOKİ Ardahan ve Kars kura sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. 25 Haziran’da Ardahan Merkez, Ardahan Göle 2. etap ve Kars Merkez kuraları çekilecek. İlk kura saat 10:00’da, ikinci kura 13:00'da, son kura ise 15:00'da yapılacak.

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TOKİ Ardahan, Kars kura sonuçları canlı yayını araştırılıyor. TOKİ kura sonuçları isim listesi, noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından yayımlanıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz yapılan kuralar kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanıyor. TOKİ Ardahan Merkez kura çekilişi saat 10:00’da yapılacak. İşte detaylar…

2TOKİ ARDAHAN KURA SONUÇLARI
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TOKİ ARDAHAN KURA SONUÇLARI

TOKİ Ardahan kura çekilişi saat 10:00’da başlayacak.
ARDAHAN MERKEZ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINI- TIKLAYINIZ

ARDAHAN MERKEZ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ARDAHAN GÖLE 2. ETAP KURA SONUÇLARI
TOKİ Ardahan Göle 2. etap kura çekilişi saat 13:00’da başlayacak.

ARDAHAN GÖLE DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

3TOKİ KARS MERKEZ KURA ÇEKİLİŞİ
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TOKİ KARS MERKEZ KURA ÇEKİLİŞİ

TOKİ Kars Merkez kura çekilişi saat 15:00’da başlayacak.

KARS MERKEZ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

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