TOKİ kura sonuçları canlı yayını: TOKİ Ardahan, Kars kura sonuçları açıklandı mı?
TOKİ kura sonuçları canlı yayında yapılan çekilişin ardından yayımlanıyor. TOKİ Ardahan ve Kars kura sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. 25 Haziran’da Ardahan Merkez, Ardahan Göle 2. etap ve Kars Merkez kuraları çekilecek. İlk kura saat 10:00’da, ikinci kura 13:00'da, son kura ise 15:00'da yapılacak.
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TOKİ Ardahan, Kars kura sonuçları canlı yayını araştırılıyor. TOKİ kura sonuçları isim listesi, noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından yayımlanıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz yapılan kuralar kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanıyor. TOKİ Ardahan Merkez kura çekilişi saat 10:00’da yapılacak. İşte detaylar…